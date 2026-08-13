Reacții internaționale, după ce Popovici a cucerit un nou titlu la CE. Mesaj surprinzător din partea rușilor

David Popovici a reușit din nou să impresioneze lumea natației și a cucerit pentru a treia oară consecutiv titlul european la 100 de metri liber.

Performanța românului nu a trecut neobservată, iar reacțiile venite din străinătate au fost pe măsura rezultatului. Publicații internaționale l-au lăudat pe Popovici după o nouă demonstrație de forță în bazin. Campionul român și-a confirmat astfel statutul de unul dintre cei mai valoroși sprinteri ai generației sale.

„Al treilea titlu european consecutiv la proba de 100 m pentru David Popovici, câștigătorul unei finale de nivel înalt, în fața lui Egor Kornev”. Sub semnătura lui Arthur Verdelet, publicația a scris: „Înotătorul român David Popovici a câștigat finala probei de 100 m din cadrul Campionatelor Europene, miercuri, stabilind un record al competiției cu timpul de 46,56 secunde. El a încheiat cursa înaintea rusului Egor Kornev – clasat pe locul al doilea cu 46,74 secunde, după un start foarte rapid – și a maghiarului Kristof Milak, care a obținut, de asemenea, un timp sub 47 de secunde (46,87). Palmaresul său deja impresionant pentru un sportiv de 21 de ani continuă să se îmbogățească. Câștigând o finală de 100 m de nivel înalt miercuri seară – o cursă în care primii trei clasați au înotat cu toții sub 47 de secunde, în premieră – David Popovici și-a confirmat statutul. Românul i-a devansat pe rusul Egor Kornev (46,74) – care a început foarte puternic, dar a fost depășit în a doua jumătate a cursei – și pe maghiarul Kristof Milak (46,87)!”, au comentat francezii de la L'Équipe.

Americanii, impresionați de victoria lui David Popovici în finala de la Paris

„Proba masculină de 100 m liber a fost mai spectaculoasă decât se anticipa și s-a decis la limită, însă, în cele din urmă, românul David Popovici a cucerit medalia de aur, stabilind un nou record al competiției, cu timpul de 46,56 secunde. Timpul obținut a fost cu patru sutimi mai slab decât recordul său personal de 46,51, stabilit la Campionatele Mondiale din 2025, dar i-a adus victoria cu aproape două zecimi de secundă în fața lui Egor Kornev, care a încheiat în 46,74.

Kornev a avut un start foarte rapid, trecând în 22,06 secunde la prima lungime de 50 de metri, cu trei zecimi mai rapid decât Popovici, care a întors în 22,36. Pe ultimii 50 de metri, Popovici a recuperat treptat diferența, însă abia în ultimii 15 metri a devenit clar că românul preluase conducerea. Popovici a parcurs ultimii 50 de metri în 24,20 secunde, față de 24,68 pentru Kornev, reușind astfel să cucerească un nou titlu european în această probă!”, au scris jurnaliștii americani de la SwimSwam.

Presa din Rusia îl laudă pe David Popovici după victoria în fața lui Egor Kornev

Sportivii ruși, care concurează din nou în competițiile de natație sub steag neutru, au avut un parcurs excelent la Campionatele Europene de la Paris. Rezultatele obținute de delegația Rusiei au atras atenția presei de la Moscova, care a evidențiat numărul important de medalii cucerite și l-a desemnat pe Egor Kornev drept principalul remarcat al echipei.

„Rusia a cucerit a 19-a medalie la Campionatele Europene de la Paris. Egor Kornev devine principalul reprezentant al înotului rus pe scena internațională. Înotătorii ruși au obținut a 19-a medalie pentru delegația lor la Campionatele Europene de natație de la Paris. Medalia a fost cucerită de Egor Kornev.

Sportivul a câștigat argintul în proba de 100 de metri liber. Rusul a fost învins doar de românul David Popovici. Kornev cucerise deja o medalie de aur în capitala Franței, în proba de 50 de metri fluture. Dintre cele 19 medalii obținute de sportivii ruși, care concurează sub statut neutru, șapte sunt de aur. În acest moment, Rusia ocupă locul al patrulea în clasamentul general pe medalii!”, a notat sport.ru.