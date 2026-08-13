Benzina și motorina s-au scumpit din nou în România. Cât costă carburanții joi, 13 august

Carburanții au înregistrat scumpiri însemnate, în ultimele 24 de ore, în România. În cazul benzinei, creșterea este de aproximativ 20 de bani per litru, iar prețul motorinei a urcat cu aproape 15 bani.

Dacă, miercuri, benzina standard se vindea la pompă cu 9,32 lei/litru, joi dimineață se comercializează cu 9,51 lei/litru, în majoritatea orașelor mari din țară. În data de 13 august, motorina standard costă, în medie, 10,67 lei/litru, notează Peco Online.

Șoferii care alimentează cu GPL plătesc, în medie, 4,6 lei pentru un litru de combustibil. Motorina și benzina, cele mai mari scumpiri în iulie.

Inflația a scăzut în iulie 2026, în România, cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimul an și a atins nivelul de 8,2%.

Cele mai mari creșteri ale prețurilor s-au înregistrat la servicii (13,62%), urmate de cele la mărfurile nealimentare (7,93%) și cele alimentare (5,03%).

Motorina s-a scumpit cu 30%. Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din iulie sunt: motorină 30,7%; benzină 23,15%; energie termică 10,70%; cărți, ziare, reviste 10,82%; detergenți 9,92%; tutun și țigări 8,51%; articolele de igienă și cosmeticele 6,80%; medicamentele 4,36%; gazele 0,97%;