Criza energetică și soarta Guvernului, analizate de Victor Negrescu la „Interviurile Adevărul”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, este invitat joi, de la ora 12:00, la „Interviurile Adevărul”, într-o ediție dedicată crizei energetice cu care se confruntă România.

Vor fi analizate soluțiile pentru acoperirea deficitului de energie, dependența de importuri, dar și oportunitatea redeschiderii centralelor pe cărbune și impactul politicilor europene de mediu.

Un alt subiect important va fi situația politică și formarea unui nou Guvern în septembrie. Victor Negrescu va vorbi despre șansele unui Guvern stabil, varianta unui premier tehnocrat și scenariul în care Alexandru Nazare ar putea deveni prim-ministru.