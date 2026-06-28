Nicușor Dan, mesaj la 85 de ani de la Pogromul de la Iași: „Discursul urii este din nou prezent. Pericolul nu a dispărut”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 28 iunie, un mesaj în cadrul ceremoniei de comemorare a 85 de ani de la Pogromul de la Iași, desfășurată la Cimitirul Evreiesc din Iași. Mesajul șefului statului a fost prezentat de Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni.

„Nu mor cu adevărat decât cei care sunt uitați...”, a transmis președintele, citând cuvinte care, potrivit mesajului, sintetizează filosofia de viață a lui Elie Wiesel.

Nicușor Dan a afirmat că memoria este „o formă de dreptate, de demnitate și de responsabilitate” și a descris Pogromul de la Iași drept „una dintre cele mai tragice și dureroase pagini din istoria României”.

„Pogromul din iunie 1941 rămâne o cicatrice adâncă în istoria și conștiința națională, o consecință devastatoare a antisemitismului, a intoleranței și a urii îndreptate împotriva semenilor”, se arată în mesaj.

Președintele a amintit și de scriitorul Mihail Sebastian, care nota în jurnalul său că „masacrul de la Iași este o obsesie de care nu scăpăm”. Nicușor Dan a spus că aceste cuvinte surprind felul în care violența a fost tolerată, încurajată și transformată de autoritățile vremii într-o politică sistematică de persecuție împotriva evreilor.

Avertisment împotriva extremismului

Șeful statului a subliniat că, la 85 de ani de la aceste atrocități, România are datoria de a păstra vie memoria victimelor și de a reafirma angajamentul față de adevărul istoric.

„Comemorarea nu este doar un act de aducere-aminte, ci și o expresie a respectului pentru demnitatea umană și o garanție că lecțiile trecutului nu vor fi uitate”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a avertizat că Pogromul de la Iași arată cât de fragile pot deveni valorile unei societăți atunci când prejudecățile, dezinformarea și discursul urii înlocuiesc respectul pentru viață.

„Istoria ne arată că răul nu începe prin acte de violență extremă, ci prin tolerarea discriminării, a stereotipurilor și a excluderii”, se mai arată în mesaj.

Nicușor Dan a atras atenția că discursul instigator la ură este din nou prezent în spațiul public, atât în România, cât și în Europa, iar comemorarea Pogromului de la Iași capătă astfel „o semnificație suplimentară”.

„Ea nu mai este doar un gest simbolic de reculegere, ci și un avertisment. Ne reamintește că pericolul nu a dispărut, că extremismul și revizionismul istoric, adesea mascate în formule aparent legitime de discurs public, rămân tentații reale”, a transmis președintele.

Educația, „cea mai puternică formă de prevenție”

În mesajul său, Nicușor Dan a subliniat rolul educației în prevenirea unor asemenea tragedii și a spus că tinerii trebuie să cunoască adevărul despre Holocaust și despre responsabilitățile care au făcut posibile aceste crime.

„Numai prin cunoaștere, spirit critic și cultivarea respectului față de diversitate putem construi o societate rezilientă în fața manipulării, a urii și a extremismului”, a transmis șeful statului.

Președintele a mai afirmat că România are obligația de a păstra locurile memoriei, mărturiile supraviețuitorilor și rezultatele cercetării istorice, astfel încât generațiile viitoare să înțeleagă nu doar ce s-a întâmplat, ci și de ce asemenea atrocități nu trebuie să mai fie posibile.

Nicușor Dan a spus că România a făcut progrese în protejarea drepturilor omului și în dezvoltarea unui cadru legislativ pentru combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și discursului instigator la ură, dar a subliniat că aceste realizări nu încheie procesul memoriei.

„La această comemorare, aducem un omagiu victimelor, supraviețuitorilor și tuturor celor care au avut curajul să se opună răului și să salveze vieți omenești în vremuri de întuneric moral”, a transmis președintele.