Fiica lui Bill Gates, în centrul unei controverse. Compania fondată de tânăra de 23 de ani, acuzată că ar fi încasat comisioane necuvenite

Phoebe Gates, fiica lui Bill Gates, se confruntă cu o situație dificilă după ce compania de comerț online pe care a fondat-o ar fi fost implicată într-o practică de marketing considerată frauduloasă în Statele Unite.

Compania Phia, fondată de Phoebe Gates și Sophia Kianni, operează o extensie de browser care îi ajută pe utilizatori să găsească reduceri la produse de modă. Compania primește comisioane de la comercianți atunci când utilizatorii ajung la un magazin prin intermediul extensiei, potrivit publicației Futurism.

Potrivit unor mesaje interne de pe Slack, obținute și analizate de Bloomberg, Gates și Kianni ar fi știut despre existența unei funcții care plasa automat cookie-uri de urmărire, inclusiv în situații în care Phia nu generase efectiv vânzarea. Practica, cunoscută drept „cookie stuffing”, permite unei companii să revendice comisioane pentru vânzări pe care nu le-a generat.

Într-un mesaj din 18 decembrie, Gates ar fi întrebat dacă funcția de plasare automată a cookie-urilor era activă pe toate site-urile care ofereau cupoane, pentru ca Phia să poată monetiza toate vânzările. Într-un alt mesaj, Sophia Kianni ar fi cerut ca „aceste cookie-uri” să continue să fie plasate, după ce un inginer avertizase că practica ar putea încălca regulile de conformitate.

Phia a susținut anterior că problema a fost provocată de „anomalii tehnice” și că funcția a fost dezactivată după ce Bloomberg a semnalat situația. Datele analizate de publicație arată însă amploarea fenomenului: veniturile zilnice medii ale companiei ar fi scăzut de la aproximativ 80.000 de dolari la între 10.000 și 28.000 de dolari după eliminarea funcției. Potrivit Bloomberg, cookie stuffing-ul ar fi reprezentat aproximativ 51% dintre vânzările pentru care Phia și-a atribuit comisioane în luna iunie.

Practica poate avea consecințe juridice în Statele Unite. Avocatul Ariel Givner a susținut că astfel de acțiuni sunt, în general, tratate drept fraudă electronică la nivel federal și a indicat că, în cazul unei condamnări, pedeapsa maximă poate ajunge la 20 de ani de închisoare, la care se pot adăuga amenzi și despăgubiri. Nu există însă, în acest moment, informații că Phoebe Gates ar fi fost pusă sub acuzare.

Există și precedente. În 2008, eBay a dat în judecată un afiliat acuzat de o schemă similară de „cookie stuffing”. Shawn Hogan a fost condamnat ulterior, în 2014, la cinci luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat că a fraudat compania cu milioane de dolari.