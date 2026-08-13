 Eurovisionul schimbă regulile. În ce condiții țara câștigătoare putea fi exclusă de la organizarea ediției următoare? | adevarul.ro
search
Joi, 13 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Criza energetică și soarta Guvernului, analizate de Victor Negrescu la „Interviurile Adevărul”

Eurovisionul schimbă regulile. În ce condiții țara câștigătoare putea fi exclusă de la organizarea ediției următoare?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Eurovisionul a introdus reguli noi care permit Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) să retragă unei țări câștigătoare dreptul de a găzdui ediția următoare — inclusiv în situații de conflict armat sau tensiuni geopolitice care ar putea afecta siguranța evenimentului. Regulamentul actualizat vine după precedentul din 2023, când Ucraina nu a putut organiza concursul din cauza războiului și l-a găzduit împreună cu Marea Britanie, la Liverpool. Noile prevederi aduc și schimbări privind vârsta minimă a concurenților și regulile de interpretare live.

Ucraina, câștigătoarea ediției din 2022, nu a putut găzdui concursul din cauza inzaziei ruse
Ucraina, câștigătoarea ediției din 2022, nu a putut găzdui concursul/FOTO Shutterstock

În mod tradițional, Eurovisionul este organizat de postul de televiziune public din țara câștigătoare a ediției precedente, cu condiția ca Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) să solicite acest lucru.

Noile reguli, însă, oferă EBU dreptul de a transfera organizarea concursului către un alt post de televiziune, în cazul în care radiodifuzorul câștigător nu acceptă sau nu respectă regulamentul Eurovisionului.

Printre situațiile în care organizarea poate fi transferată se numără: imposibilitatea țării câștigătoare de a garanta siguranța și securitatea concursului, tentativele de a influența în mod neloial rezultatul sau afectarea caracterului nepolitic al Eurovisionului.

Noile prevederi vizează, de asemenea, situațiile legate de conflicte armate și tensiuni geopolitice. Astfel, dacă un conflict armat, o situație geopolitică sensibilă sau un alt eveniment afectează în mod semnificativ securitatea, siguranța sau stabilitatea din regiunea imediată a radiodifuzorului câștigător, acesta nu va fi, în mod normal, eligibil să găzduiască ediția următoare.

EBU poate face, totuși, o excepție dacă se convinge că evenimentul poate fi organizat în condiții de siguranță. Declararea unei țări drept ineligibilă pentru organizare nu îi afectează însă participarea la Eurovision și nu modifică rezultatul concursului. Responsabilitatea organizării ar reveni, în acest caz, unui alt post de televiziune, care ar prelua toate drepturile și obligațiile aferente.

Regulamentul actualizat oficializează, de fapt, un precedent stabilit în 2023, atunci când Ucraina, câștigătoarea ediției din 2022, nu a putut găzdui concursul din cauza invaziei ruse la scară largă și l-a organizat, în schimb, împreună cu Marea Britanie, la Liverpool. De acum înainte, un conflict armat sau amenințările la adresa securității reprezintă un temei automat pentru ca EBU să evalueze riscurile și să transfere dreptul de organizare unei alte țări, printr-o procedură clară, fără decizii luate ad-hoc.

Interdicția nu este însă automată în toate cazurile. După consultări cu un grup de referință, EBU poate permite unei țări să organizeze concursul dacă se convinge că poate fi garantată siguranța participanților, a personalului, a jurnaliștilor, a publicului și a partenerilor, precum și desfășurarea neîntreruptă a evenimentului. La nevoie, organizația poate solicita o evaluare independentă de securitate.

Noutățile vin după ce Canada a fost confirmată ca participantă la ediția din 2027 a Eurovisionului, după ce postul public de televiziune al țării a devenit membru cu drepturi depline al EBU. Vestea a fost anunțată de Canada de Ziua Canadei, iar Marie-Philippe Bouchard, președinta și directoarea executivă a CBC/Radio-Canada, a declarat că sunt „extrem de entuziasmați” să prezinte talentul canadian pe una dintre cele mai prestigioase scene muzicale din lume.

Anterior, se vehicula și posibilitatea revenirii Ungariei la Eurovision, după o absență de șapte ani, după ce guvernul Orban ar fi considerat concursul „prea gay”.

Vârsta artiștilor și regulile de interpretare

Regulamentul actualizat aduce precizări suplimentare și în privința caracterului nepolitic al concursului. EBU subliniază că Eurovisionul este „un eveniment internațional de divertisment, care trebuie să rămână strict nepolitic”, motiv pentru care, pe durata spectacolelor, a repetițiilor și a evenimentelor oficiale, sunt interzise mesajele politice sau ideologice, precum și folosirea concursului pentru promovarea sau contestarea unor poziții politice.

O altă schimbare vizează vârsta minimă a concurenților: aceștia trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți încă din ziua primei repetiții, în timp ce, anterior, regulamentul permitea participarea unor artiști mai tineri. Numărul maxim de interpreți pe scenă rămâne, în continuare, de șase persoane.

Totodată, au fost înăsprite și cerințele privind interpretarea live: vocea principală trebuie cântată live, playback-ul este interzis, iar corectarea automată a vocii, inclusiv prin Auto-Tune, nu este permisă în timpul unui spectacol live. În schimb, rămân permise fondurile muzicale și elementele preînregistrate, cu condiția să nu înlocuiască vocea principală și să nu îi ofere un sprijin excesiv.

Noul regulament mai prevede că piesele înscrise în concurs nu pot fi lansate public sau interpretate înainte de 1 septembrie al anului premergător ediției respective, iar durata lor nu poate depăși trei minute. De asemenea, spectacolele trebuie să rămână identice atât în timpul repetițiilor, cât și în cadrul transmisiunilor live.

Anul trecut, EBU a adoptat și o reformă a sistemului de vot la Eurovision. Printre schimbări se numără revenirea juriilor profesioniste în cadrul semifinalelor — pentru prima dată din 2022 — și extinderea acestora la șapte membri, reducerea de la 20 la 10 a limitei de voturi ale publicului pentru o singură metodă de vot, precum și restricții mai stricte privind promovarea publică și comercială a concurenților, menite să prevină eventualele manipulări.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare, deși a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv
digi24.ro
image
Șoferul de 50 de ani care a ucis pietonii în Brașov a fost dus la control neurologic. A refuzat internarea în spital. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește astăzi. Deconectarea de la sistemul energetic a început deja
gandul.ro
image
ALERTĂ pe o plajă din România! DRONĂ observată la doar 15 metri de stabilopozi. Anunțul autorităților
mediafax.ro
image
FC Botoșani își pierde vedeta înaintea meciului cu FCSB. „Va pleca de la noi!”. Câți bani primește Valeriu Iftime
fanatik.ro
image
Vântul a ajutat la salvarea curentului. România a importat de 3 ori mai puțină energie electrică ieri seară
libertatea.ro
image
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat să sară peste bord după luni întregi pe mare
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
FOTO Cum arată ACUM miliardarul român care s-a căsătorit la 72 de ani și l-a făcut pe Gigi Becali să râdă
digisport.ro
image
Claudia Ghițulescu a investit foarte mult în dezvoltarea ei profesională. Ce curs a făcut artista
click.ro
image
O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Satul în care "nimeni nu moare". Secretul localnicilor care ajung la 100 de ani
observatornews.ro
image
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte 'Furnicuțele' de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV
cancan.ro
image
Pensionarii vor primi o nouă lovitură. Legea nu va fi respectată la 1 ianuarie 2027. Pensiile vor fi mai mici
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Cum îți dai seama că un șofer ar putea avea o criză de epilepsie la volan. Ce trebuie să faci imediat ca pasager
playtech.ro
image
Marius Șumudică, verdict necruțător înainte de U Craiova – KuPS: „E dezastru dacă nu te califici!!”
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
L-au declarat mort, apoi ”au observat că mișcă la morgă”. Ce s-a întâmplat cu bărbatul de 27 de ani
digisport.ro
image
Rezultate Loto 13 august 2026. Report uriaș de peste 9,82 milioane de euro la Loto 6 din 49
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Valentina Pelinel și Cristi Borcea în Pipera. Casa este imensă, iar camerele sunt suficiente pentru toți cei 9 copii. Este mobilată doar cu obiecte scumpe / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 13 august. Zi cu ghinion pentru unele zodii! Cine trebuie să fie atent la bani, certuri și decizii greșite
mediaflux.ro
image
A scăpat de probleme medicale mâncând ... carne de struț: „Un gust puternic, dar delicioasă”
gsp.ro
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Salvare miraculoasă în Polonia! O fetiță căzută de la etajul 5 a fost prinsă într-o pătură de vecini
click.ro
image
Tragedie în Grecia: Un adolescent irlandez de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș. Familia este devastată
click.ro
image
Cele trei zodii care vor avea cea mai mare putere în următoarele 4 luni. Astrele le aduc succes, influență și oportunități neașteptate
click.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
Felipe și Letizia și fosta iubită Eva Sannum jpg
"Relațiile de catalog" și viața dublă a Regelui Felipe. Noi dezvăluiri incredibile despre sexualitatea celui mai chipeș rege din lume
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Larisei Uță după ce a ieșit din sala de operație. Cum se simte vedeta
image
Salvare miraculoasă în Polonia! O fetiță căzută de la etajul 5 a fost prinsă într-o pătură de vecini

OK! Magazine

image
Mariaj deschis între Albert și Charlene de Monaco? Bărbatul cu care se spune că prințesa ar fi avut o aventură acceptată de Albert