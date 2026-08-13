 Cum își amintesc vedetele perioada în care Ceaușescu „stingea lumina”: „Fix când să înceapă desenele animate s-a luat curentul!” | adevarul.ro
search
Joi, 13 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Criza energetică și soarta Guvernului, analizate de Victor Negrescu la „Interviurile Adevărul”

Cum își amintesc vedetele perioada în care Ceaușescu „stingea lumina”: „Fix când să înceapă desenele animate s-a luat curentul!”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Anii ’80 au rămas în memoria românilor drept o perioadă marcată de restricții severe, inclusiv în ceea ce privește energia electrică și apa caldă. Pentru reducerea consumului și plata datoriei externe, regimul comunist a impus raționalizarea energiei, iar întreruperile de curent au devenit o experiență obișnuită pentru milioane de oameni.

Răzvan Popescu avea 10 ani în 1989. FOTO Facebook/Popescu Razvan
Răzvan Popescu avea 10 ani în 1989. FOTO Facebook/Popescu Razvan

Vedeta TVR 2 Marina Almășan, solistul George Rotaru și realizatorul Radio ZU Răzvan Popescu au povestit pentru Click! cum au trăit acele momente și cum încercau românii să se adapteze la viața în beznă.

Marina Almășan asculta Europa Liberă la un radio cu baterii

Marina Almășan își amintește că întreruperile de curent și lipsa apei calde făceau parte din viața de zi cu zi. Pentru ea, însă, faptul că era o persoană matinală îi permitea să își desfășoare multe dintre activități înainte de întreruperile de energie.

„Da, desigur, am prins și opriri de curent, și de apă caldă, norocul meu este că, fiind extrem de matinală, toate activitățile se făceau pe lumină”, a povestit vedeta TVR 2.

Când se stingea lumina, familia se aduna, iar copiii erau luați la întrebări de părinți. În același timp, familia asculta, cu ajutorul unui radio pe baterii, emisiunile postului Europa Liberă.

„Când se lua curentul, familia socializa, noi copiii eram luați la întrebări, părinții făceau planuri și cu toții ascultam, pe furiș, la un radio cu baterii, emisiunea Europa liberă. Cu toate că, dacă-ți lipeai urechea de oricare dintre apartamentele din bloc, se auzea cam la fel!”, a declarat vedeta pentru Click!

Răzvan Popescu: „Fix când să înceapă desenele s-a luat curentul!”

Răzvan Popescu avea 10 ani în 1989 și spune că multe dintre amintirile sale din acea perioadă sunt neclare. Își amintește însă foarte bine întreruperile de curent.

„Știu totuși că se întrerupea curentul, când îți era lumea mai dragă. Îmi amintesc că, într-o sâmbătă, la prânz, așteptam nerăbdător să înceapă la TVR «Gala desenelor animate»”, a povestit realizatorul Radio ZU.

Într-una dintre zile, curentul s-a oprit chiar înainte de începerea emisiunii. Pentru a-i alina dezamăgirea, tatăl său a pornit un radio pe baterii și a găsit frecvența TVR, astfel încât Răzvan Popescu să poată asculta măcar vocile personajelor preferate.

„Mai bine așa, decât nimic”, și-a amintit acesta.

George Rotaru: „Rămâneam în beznă pe scenă”

Solistul de romanțe George Rotaru spune că întreruperile de curent nu afectau doar viața de acasă, ci și spectacolele. Artistul își amintește că a ajuns de mai multe ori să cânte fără microfon, în întuneric.

„Oho, de câte ori nu am rămas în beznă, și în casă, dar și la spectacole, pe scenă. Nu aveai ce face, cântam și fără microfon, pe întuneric. Așa au fost acele vremuri. Mă și săturasem de frig, de foame, totul era pe rație”, a declarat artistul.

După Revoluția din 1989, la vârsta de 37 de ani, George Rotaru a decis să plece în Statele Unite, unde locuiește și în prezent și susține concerte. Artistul spune însă că revine periodic în România.

Câtă energie putea consuma o familie

Restricțiile nu se limitau la întreruperile de curent. Regimul comunist stabilise și cote de consum pentru energia electrică și gazele naturale, iar depășirea acestora putea atrage tarife mult mai mari.

Pentru un apartament cu două camere, de exemplu, cota lunară de energie electrică era stabilită la 30 kWh în perioada noiembrie-februarie și la 20 kWh în restul anului.

Și consumul de gaze naturale era strict limitat. În cazul unui apartament cu două camere, cota ajungea la 140 de metri cubi în lunile decembrie și februarie și la 170 de metri cubi în ianuarie, în timp ce în lunile de vară cobora sub 30 de metri cubi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare, deși a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv
digi24.ro
image
Șoferul de 50 de ani care a ucis pietonii în Brașov a fost dus la control neurologic. A refuzat internarea în spital. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește astăzi. Deconectarea de la sistemul energetic a început deja
gandul.ro
image
ALERTĂ pe o plajă din România! DRONĂ observată la doar 15 metri de stabilopozi. Anunțul autorităților
mediafax.ro
image
Marius Șumudică, verdict necruțător înainte de U Craiova – KuPS: „E dezastru dacă nu te califici!!”
fanatik.ro
image
Vântul a ajutat la salvarea curentului. România a importat de 3 ori mai puțină energie electrică ieri seară
libertatea.ro
image
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat să sară peste bord după luni întregi pe mare
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
L-au declarat mort, apoi ”au observat că mișcă la morgă”. Ce s-a întâmplat cu bărbatul de 27 de ani
digisport.ro
image
Cum poate fi prevenită pierderea sarcinii. Sfaturi pentru gravide
click.ro
image
O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Schema care vă poate lăsa fără bani înainte de vacanță. La ce trebuie să fiţi atenţi când rezervaţi cazarea
observatornews.ro
image
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte 'Furnicuțele' de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV
cancan.ro
image
Pensionarii vor primi o nouă lovitură. Legea nu va fi respectată la 1 ianuarie 2027. Pensiile vor fi mai mici
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Cum îți dai seama că un șofer ar putea avea o criză de epilepsie la volan. Ce trebuie să faci imediat ca pasager
playtech.ro
image
Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
digisport.ro
image
Ai stofă de antreprenor? Studiul care leagă două trăsături „întunecate” de dorința de a avea propria afacere
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Valentina Pelinel și Cristi Borcea în Pipera. Casa este imensă, iar camerele sunt suficiente pentru toți cei 9 copii. Este mobilată doar cu obiecte scumpe / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 13 august. Zi cu ghinion pentru unele zodii! Cine trebuie să fie atent la bani, certuri și decizii greșite
mediaflux.ro
image
A scăpat de probleme medicale mâncând ... carne de struț: „Un gust puternic, dar delicioasă”
gsp.ro
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Salvare miraculoasă în Polonia! O fetiță căzută de la etajul 5 a fost prinsă într-o pătură de vecini
click.ro
image
Tragedie în Grecia: Un adolescent irlandez de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș. Familia este devastată
click.ro
image
Cele trei zodii care vor avea cea mai mare putere în următoarele 4 luni. Astrele le aduc succes, influență și oportunități neașteptate
click.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
Camilla tânără și străbunica sa Alice jpg
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Larisei Uță după ce a ieșit din sala de operație. Cum se simte vedeta
image
Salvare miraculoasă în Polonia! O fetiță căzută de la etajul 5 a fost prinsă într-o pătură de vecini

OK! Magazine

image
Mariaj deschis între Albert și Charlene de Monaco? Bărbatul cu care se spune că prințesa ar fi avut o aventură acceptată de Albert