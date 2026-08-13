Cum își amintesc vedetele perioada în care Ceaușescu „stingea lumina”: „Fix când să înceapă desenele animate s-a luat curentul!”

Anii ’80 au rămas în memoria românilor drept o perioadă marcată de restricții severe, inclusiv în ceea ce privește energia electrică și apa caldă. Pentru reducerea consumului și plata datoriei externe, regimul comunist a impus raționalizarea energiei, iar întreruperile de curent au devenit o experiență obișnuită pentru milioane de oameni.

Vedeta TVR 2 Marina Almășan, solistul George Rotaru și realizatorul Radio ZU Răzvan Popescu au povestit pentru Click! cum au trăit acele momente și cum încercau românii să se adapteze la viața în beznă.

Marina Almășan asculta Europa Liberă la un radio cu baterii

Marina Almășan își amintește că întreruperile de curent și lipsa apei calde făceau parte din viața de zi cu zi. Pentru ea, însă, faptul că era o persoană matinală îi permitea să își desfășoare multe dintre activități înainte de întreruperile de energie.

„Da, desigur, am prins și opriri de curent, și de apă caldă, norocul meu este că, fiind extrem de matinală, toate activitățile se făceau pe lumină”, a povestit vedeta TVR 2.

Când se stingea lumina, familia se aduna, iar copiii erau luați la întrebări de părinți. În același timp, familia asculta, cu ajutorul unui radio pe baterii, emisiunile postului Europa Liberă.

„Când se lua curentul, familia socializa, noi copiii eram luați la întrebări, părinții făceau planuri și cu toții ascultam, pe furiș, la un radio cu baterii, emisiunea Europa liberă. Cu toate că, dacă-ți lipeai urechea de oricare dintre apartamentele din bloc, se auzea cam la fel!”, a declarat vedeta pentru Click!

Răzvan Popescu: „Fix când să înceapă desenele s-a luat curentul!”

Răzvan Popescu avea 10 ani în 1989 și spune că multe dintre amintirile sale din acea perioadă sunt neclare. Își amintește însă foarte bine întreruperile de curent.

„Știu totuși că se întrerupea curentul, când îți era lumea mai dragă. Îmi amintesc că, într-o sâmbătă, la prânz, așteptam nerăbdător să înceapă la TVR «Gala desenelor animate»”, a povestit realizatorul Radio ZU.

Într-una dintre zile, curentul s-a oprit chiar înainte de începerea emisiunii. Pentru a-i alina dezamăgirea, tatăl său a pornit un radio pe baterii și a găsit frecvența TVR, astfel încât Răzvan Popescu să poată asculta măcar vocile personajelor preferate.

„Mai bine așa, decât nimic”, și-a amintit acesta.

George Rotaru: „Rămâneam în beznă pe scenă”

Solistul de romanțe George Rotaru spune că întreruperile de curent nu afectau doar viața de acasă, ci și spectacolele. Artistul își amintește că a ajuns de mai multe ori să cânte fără microfon, în întuneric.

„Oho, de câte ori nu am rămas în beznă, și în casă, dar și la spectacole, pe scenă. Nu aveai ce face, cântam și fără microfon, pe întuneric. Așa au fost acele vremuri. Mă și săturasem de frig, de foame, totul era pe rație”, a declarat artistul.

După Revoluția din 1989, la vârsta de 37 de ani, George Rotaru a decis să plece în Statele Unite, unde locuiește și în prezent și susține concerte. Artistul spune însă că revine periodic în România.

Câtă energie putea consuma o familie

Restricțiile nu se limitau la întreruperile de curent. Regimul comunist stabilise și cote de consum pentru energia electrică și gazele naturale, iar depășirea acestora putea atrage tarife mult mai mari.

Pentru un apartament cu două camere, de exemplu, cota lunară de energie electrică era stabilită la 30 kWh în perioada noiembrie-februarie și la 20 kWh în restul anului.

Și consumul de gaze naturale era strict limitat. În cazul unui apartament cu două camere, cota ajungea la 140 de metri cubi în lunile decembrie și februarie și la 170 de metri cubi în ianuarie, în timp ce în lunile de vară cobora sub 30 de metri cubi.