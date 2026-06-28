Remus Pricopie: „Formațiunile conduse de Simion, Șoșoacă și Georgescu trebuie ținute departe de instituțiile statului”

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, a transmis duminică un mesaj cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la Pogromul de la Iași, pe care îl descrie drept „unul dintre cele mai întunecate momente din istoria României”. Acesta susține că memoria victimelor trebuie însoțită de înțelegerea mecanismelor care au făcut posibilă transformarea urii în violență și a discriminării în politică de stat.

Potrivit lui Pricopie, Pogromul de la Iași a fost expresia politicii antisemite promovate de regimul lui Ion Antonescu, într-un climat de ură „construit și întreținut ani la rând de Mișcarea Legionară”, ai cărei membri au participat la atrocități alături de alte structuri implicate în masacru.

„Păstrarea vie a adevărului istoric și educația rămân esențiale pentru apărarea valorilor democratice și a demnității umane”, afirmă rectorul SNSPA.

Pricopie: „Este grav că politicieni extremiști încearcă să relativizeze trecutul”

În mesajul său, Remus Pricopie susține că, la 85 de ani de la Pogromul de la Iași, există politicieni care încearcă să relativizeze trecutul sau să evite condamnarea fără echivoc a Mișcării Legionare.

„Este grav că, la 85 de ani de la aceste crime, politicieni extremiști precum Călin Georgescu, George Simion, Diana Șoșoacă, Sorin Lavric și alții încearcă să relativizeze trecutul, să recupereze simboluri, teme și personaje asociate legionarismului sau să evite o condamnare fără echivoc a acestei ideologii”, afirmă acesta.

Rectorul SNSPA consideră că acesta este unul dintre motivele pentru care formațiunile politice pe care aceștia le reprezintă „trebuie ținute departe de instituțiile fundamentale ale statului”, argumentând că istoria României arată ce se poate întâmpla atunci când extremismul ajunge să influențeze sau să exercite puterea.

În încheiere, Remus Pricopie afirmă că comemorarea Pogromului de la Iași nu este doar un act de memorie, ci și „un avertisment pentru prezent”.

„Democrația nu se apără doar prin alegeri libere, ci și prin refuzul de a legitima ideologiile care glorifică ura, rescriu istoria și încearcă să transforme călăii în eroi”, transmite rectorul SNSPA.