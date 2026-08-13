Statistica dezolantă scoasă la suprafață de accidentul, în care au murit cinci oameni, comis de un tânăr fără permis, din Dâmbovița

Un accident teribil din Dâmbovița, soldat cu cinci morți și provocat de un tânăr care nu avea permis de conducere, readuce în atenție pericolul șoferilor care se urcă ilegal la volan. Datele Poliției Române, furnizate pentru „Adevărul”, arată că numai în primele șase luni ale anului au fost înregistrate trei accidente mortale în care au fost implicați conducători auto fără permis. Cu toate acestea, măsurile de descurajare și propunerile pentru înăsprirea pedepselor nu au reușit să elimine fenomenul.

În noaptea de 11 spre 12 august 2026, pe DN 61, în afara localității Corbii Mari, județul Dâmbovița, un tânăr de 20 de ani a pierdut controlul autoturismului după ce a acroșat trei pietoni care se deplasau pe carosabil. Mașina s-a răsturnat în afara drumului, iar impactul s-a soldat cu decesul tuturor celor cinci persoane implicate: șoferul, un pasager de 23 de ani și cei trei pietoni – o tânără de 24 de ani, un tânăr de 25 de ani și un bărbat de 49 de ani. Verificările efectuate de polițiști au relevat că tânărul aflat la volan nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Accidentul de pe DN 61 nu este un caz izolat. Conform datelor centralizate de Poliția Română, în primele șase luni ale anului 2026, la nivel național, au fost înregistrate trei accidente rutiere soldate cu decese în care a fost implicat un conducător auto fără permis. Bilanțul acestor trei evenimente este de trei persoane decedate, două persoane rănite grav și cinci persoane rănite ușor.

Aceste cifre vin în contextul unui număr total de 669 de accidente rutiere grave înregistrate doar în primul trimestru al anului 2026, soldate cu 223 de decese și 546 de persoane rănite grav. Deși statisticile generale indică o scădere a numărului de accidente față de perioade anterioare, prezența șoferilor fără permis în accidentele mortale rămâne un factor de risc semnificativ, cu consecințe grave.

În efortul de a reduce numărul de abateri, autoritățile au intensificat acțiunile de control în trafic, vârful acestora fiind mai ales de sărbători. În minivacanța de Paște din acest an, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că aproximativ 2.400 de șoferi au rămas fără permis de conducere pentru diverse abateri. De asemenea, într-o acțiune de amploare de 1 Mai, peste 2.200 de permise au fost reținute în doar patru zile.

Cifrele reflectă amploarea fenomenului, însă măsoară doar o parte a problemei. Numărul real al celor care circulă fără drept legal este, probabil, mai mare, iar sancțiunile administrative nu par să descurajeze suficient un anumit segment al conducătorilor auto. Deși au existat propuneri legislative pentru înăsprirea pedepselor – inclusiv posibilitatea retragerii definitive a permisului pentru șoferii care provoacă accidente mortale – punerea în aplicare și efectul lor preventiv rămân provocări majore.

Cu toate acestea, legea putea fi mai restrictivă. Șoferii prinși doar conducând fără permis pot scăpa în continuare cu pedepse cu suspendare sau amendă, dacă nu există alte fapte agravante majore, potrivit art. 335 din Codul Penal. Legea Anastasia interzice categoric suspendarea executării pedepsei doar dacă șoferul fără permis provoacă un accident rutier soldat cu moartea unei persoane.

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În 2024 au fost încercări pentru înăsprirea legii, în așa fel încât șoferii prinși la volan fără permis să nu mai poată primi pedepse cu suspendare chiar dacă nu au comis un accident rutier soldat cu moartea unei persoane. O inițiativă legislativă cu acest scop a trecut în unanimitate de Senat la finalul anului 2024, urmând să fie adoptată după votul în camera decizională, la care nu a mai ajuns.

Potrivit inițiativei legislative inițiată de senatorii Robert Cazanciuc (PSD) și Daniel Fenechiu (PNL), cei care sunt prinși conducând fără permis pot risca pedepse între 3 și 7 ani de închisoare. În cazurile în care aceștia provoacă un accident cu victime pedeapsa poate crește la 4-8 ani, iar pentru accidente mortale sancțiunea ar putea fi între 5 și 10 ani de detenție.

Detaliile accidentului din Dâmbovița

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis că, la sosirea echipajelor medicale, două dintre victime prezentau deja leziuni incompatibile cu viața și au fost declarate decedate. Celelalte trei persoane au fost găsite în stare de inconștiență, iar în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, acestea au decedat ulterior. Printre victime se numără șoferul autoturismului, în vârstă de 20 de ani, un pasager de 23 de ani, precum și trei pietoni: o tânără de 24 de ani, un tânăr de 25 de ani și un bărbat în vârstă de 49 de ani.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a precizat că polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați în cursul nopții, în jurul orei locale 23:00, cu privire la producerea accidentului. Din verificările efectuate în bazele de date, a reieșit că tânărul aflat la volan nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

„În cursul nopții trecute, în jurul orei 23:00, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 61, în afara localității Grozăvești, din comuna Corbii Mari. Din cercetările preliminare, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr, de 20 de ani, din comuna Corbii Mari, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 61, ar fi acroșat și accidentat trei pietoni care s-ar fi deplasat pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Dâmbovița.

După impactul cu pietonii, autoturismul condus de tânărul de 20 de ani s-a răsturnat în afara părții carosabile. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. În cauză, a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunile de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar autoritățile urmează să efectueze toate verificările necesare pentru a elucida cauzele și împrejurările acestui tragic eveniment.

„În cauză, polițiștii continuă cercetările, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, precizează IPJ Dâmbovița.

Accidentul de pe DN 61 reprezintă unul dintre cele mai grave evenimente rutiere din ultima perioadă în județul Dâmbovița, iar autoritățile fac apel la toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație și să manifeste prudență sporită, în special pe timp de noapte și în zonele în care pietonii se pot afla pe carosabil.