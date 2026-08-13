Zgomote misterioase îi terorizează pe locuitorii unei comune din Buzău. Poliția: „S-a creat o psihoză”

Mai mulți locuitori din comuna Boldu, județul Buzău, au sesizat în ultimele zile zgomote produse în apropierea locuințelor, pe care le-au asociat cu aruncarea unor pietre sau obiecte. Până în prezent, nu au fost reclamate pagube materiale, furturi sau intrări prin efracție. În acest caz, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău face verificări.

Potrivit IPJ Buzău, mai multe persoane au sunat la dispecerat și au semnalat zgomotele, fără să poată identifica sursa acestora. În urma sesizărilor, polițiștii au intensificat patrulările în zonă pentru a clarifica situația și pentru a preveni eventuale acte de vandalism sau alte fapte care ar putea tulbura ordinea și liniștea publică.

„Deși, până la acest moment, localnicii nu au reclamat în concret cazuri de distrugeri, furturi, violări de domiciliu în context, în cazul în care se vor confirma acte ce intră în competența poliției, vor fi întreprinse toate măsurile pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care comit aceste fapte antisociale”, a transmis IPJ Buzău, potrivit Agerpres.

Poliția: nu răspândiți informații neverificate

Autoritățile le recomandă localnicilor să își păstreze calmul și să nu distribuie pe rețelele sociale informații alarmiste care nu au fost confirmate oficial. Polițiștii avertizează că răspândirea unor ipoteze neverificate poate amplifica anxietatea în comunitate și poate îngreuna identificarea unor eventuale persoane care comit fapte antisociale.

Oamenii sunt sfătuiți să își verifice încuietorile ușilor și ferestrelor pe timpul nopții și, dacă este posibil, să instaleze sisteme de iluminat cu senzori de mișcare în curți.

Totodată, polițiștii le cer localnicilor să nu încerce să intervină pe cont propriu și să nu formeze grupuri de „justițiari” pentru a urmări persoane suspecte pe timpul nopții. Părinții sunt sfătuiți să își supravegheze copiii și să discute cu aceștia despre consecințele unor fapte pe care le-ar putea considera simple glume.

Primarul spune că s-au făcut patrulări și pânde în timpul nopții

Primarul comunei Boldu, Marian Mărgărit, spune că autoritățile locale au discutat cu locuitorii și au colaborat cu Poliția pentru a identifica persoanele care ar putea fi responsabile.

„Am discutat cu cetățenii, s-a creat așa o psihoză. Cred că sunt niște teribiliști pe care încă nu i-am descoperit, am colaborat cu Poliţia, am făcut patrulări noaptea. Oamenii au teama în suflet, problema este că există o populație îmbătrânită şi o populație mai tânără care primește altfel semnalele astea, dar eu cred că sunt câţiva teribilişti care au vrut să deranjeze lumea noaptea. Cred că vor fi descoperiți în curând”, a declarat edilul pentru Agerpres.

Polițiștii le recomandă celor care observă persoane cu un comportament suspect în apropierea locuințelor sau care sunt martori la eventuale acte de vandalism să apeleze numărul unic de urgență 112.