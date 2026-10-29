 Preoţii au o nouă misiune: să-i avertizeze pe enoriaşi despre „pericolul la care se expun” dacă participă la activitățile unor grupări eretice pretins „ortodoxe” | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Preoţii au o nouă misiune: să-i avertizeze pe enoriaşi despre „pericolul la care se expun” dacă participă la activitățile unor grupări eretice pretins „ortodoxe”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ca, prin intermediul preoţilor, credincioșii să fie informați despre grupările care se prezintă drept ortodoxe, dar pe care BOR le consideră eretice sau schismatice.

Partiarhul Daniel a prezidat şedinţa Sfântului Sinod al BOR.
Partiarhul Daniel a prezidat şedinţa Sfântului Sinod al BOR. Foto: Basilica

Decizia a fost luată joi, 29 octombrie, în ședința Sfântului Sinod, desfășurată la Palatul Patriarhiei, sub președinția Patriarhului Daniel.

Potrivit comunicatului Patriarhiei Române, grupările vizate organizează slujbe asemănătoare celor ortodoxe și folosesc abuziv titulaturi, veșminte și icoane specifice Bisericii, ceea ce poate crea confuzie în rândul credincioșilor. Acestea le solicită oamenilor donații pentru construirea unor lăcașuri de cult și pentru susținerea unor activități sociale și religioase.

În acest context, preoţii trebuie să ia măsuri pentru ca enoriașii să fie informați despre riscurile participării sau aderării la astfel de grupări. Sfântul Sinod subliniază importanța păstrării comuniunii cu Biserica Ortodoxă canonică și a respectării rânduielilor stabilite de Sfinții Părinți.

BOR „a luat act cu preocupare de evoluția grupărilor eretice și schismatice, pretins «ortodoxe», care desfășoară activități de cult similare celor ale Bisericii Ortodoxe, folosind abuziv titulaturi, veșminte, slujbe și icoane specifice Bisericii Ortodoxe, creând confuzie în rândul credincioșilor, cărora le solicită donații pentru edificarea de lăcașuri de cult, activități sociale și religioase. Centrele eparhiale vor lua măsuri pastorale, pe plan local, pentru informarea corectă a credincioșilor despre pericolul la care sunt expuși prin participarea sau aderarea la grupări schismatice și/sau eretice pretins «ortodoxe» și la importanța păstrării comuniunii depline cu Biserica Ortodoxă canonică și a respectării rânduielilor canonice statornicite de Sfinții Părinți”, se arată în comunicatul Patriarhiei Române.

Noi reguli pentru comunicarea publică a preoților

În cadrul aceleiași ședințe, Sfântul Sinod a aprobat proiectul Codului pastoral de comunicare responsabilă în Biserica Ortodoxă Română. Documentul reunește prevederile statutare și hotărârile sinodale referitoare la responsabilitatea și disciplina clericilor în comunicarea publică.

Totodată, membrii Sfântului Sinod au analizat și situația pastorației credincioșilor ortodocși veniți din alte țări, precum și activitatea misionară în rândul imigranților din România.

Șapte manuale noi de Religie pentru clasa a IX-a

O altă hotărâre vizează educația religioasă, Sfântul Sinod luând act de aprobarea, prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, a șapte manuale noi de Religie pentru clasa a IX-a, destinate cultului ortodox. Centrele eparhiale vor încuraja profesorii să participe la elaborarea viitoarelor proiecte de manuale, care vor fi evaluate de Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

În aceeaşi şedinţă, anul 2028 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al folosirii textelor biblice în viața liturgică a Bisericii” și „Anul comemorativ al traducătorilor și tipografilor cărților biblice și liturgice”. Sfântul Sinod a aprobat și programul-cadru al activităților teologice, educaționale, culturale și mediatice dedicate acestor teme.

Pe agenda discuţiilor s-au aflat și proiecte de texte liturgice pentru mai mulți sfinți și pentru icoane ale Maicii Domnului. Printre acestea se numără acatiste, paraclise și slujbe dedicate Sfântului Sfințit Mucenic Vlasie, Sfinților Martiri Militari, Icoanei Maicii Domnului „Grabnic ajutătoare” de la Mănăstirea Dintr-un Lemn și Icoanei Maicii Domnului „Rugul Aprins”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care au analizat cererile DIICOT
digi24.ro
image
„Zici că eram într-un film”. Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania. Salvatorii caută restul victimelor
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”
gandul.ro
image
Nuclearelectrica pune presiune pe NuScale în proiectul SMR de la Doicești
mediafax.ro
image
Cel mai dur mesaj pentru Gigi Becali după declarațiile despre rasism: „Cum ar fi să înlocuim țigani cu machedoni?” Exclusiv
fanatik.ro
image
România, condamnată pentru a 28-a oară la CEDO din cauza anchetei eșuate în Dosarul Revoluției. 20 de români primesc acum daune totale de 530.000 de euro
libertatea.ro
image
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
digisport.ro
image
Un întreg sat, împreună cu 15 case, scos la vânzare în Germania. Se vinde cu 390.000 de euro
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cine sunt judecătorii de la Curtea de Apel care au decis ca Georgescu să rămână în arest preventiv
observatornews.ro
image
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă despre recalcularea pensiilor și pentru pensionarii cu grupe. Ce se schimbă?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Dănuț Lupu pune din nou tunurile pe Cătălin Cîrjan: „Căpitanii de echipă sunt ori lideri, ori prieteni ai antrenorului”
fanatik.ro
image
„La Palatul Victoria se joacă o nouă Cină cea de Taină, cu Luca Niculescu și cei 12 apostoli ai PSD” INTERVIU cu analistul politic Eusebiu Slăvitescu
ziare.com
image
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
digisport.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă Denis, iubitul Oanei Tomoioagă de la Asia Express. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
VIDEO Bătaie ca-n galele MMA în Parlament. S-au împărţit pumni şi picioare până aleşii au plecat cu ambulanţa
romaniatv.net
image
Dracula Land avansează serios! Masterplan finalizat, parteneriate strategice în negociere, pregătirea pentru construcție este în desfășurare
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
click.ro
image
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
click.ro
image
Tragedie în Maramureș! O femeie de 45 de ani a murit după ce a fost împușcată la vânătoare
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Popescu, dezvăluiri despre divorț, cei trei copii și neîmplinirea din căsnicie: „Nu sunt genul de femeie care ar putea să trăiască până la sfârșitul vieții neiubită”
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood

OK! Magazine

image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară