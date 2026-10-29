Preoţii au o nouă misiune: să-i avertizeze pe enoriaşi despre „pericolul la care se expun” dacă participă la activitățile unor grupări eretice pretins „ortodoxe”

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ca, prin intermediul preoţilor, credincioșii să fie informați despre grupările care se prezintă drept ortodoxe, dar pe care BOR le consideră eretice sau schismatice.

Partiarhul Daniel a prezidat şedinţa Sfântului Sinod al BOR. Foto: Basilica

Decizia a fost luată joi, 29 octombrie, în ședința Sfântului Sinod, desfășurată la Palatul Patriarhiei, sub președinția Patriarhului Daniel.

Potrivit comunicatului Patriarhiei Române, grupările vizate organizează slujbe asemănătoare celor ortodoxe și folosesc abuziv titulaturi, veșminte și icoane specifice Bisericii, ceea ce poate crea confuzie în rândul credincioșilor. Acestea le solicită oamenilor donații pentru construirea unor lăcașuri de cult și pentru susținerea unor activități sociale și religioase.

În acest context, preoţii trebuie să ia măsuri pentru ca enoriașii să fie informați despre riscurile participării sau aderării la astfel de grupări. Sfântul Sinod subliniază importanța păstrării comuniunii cu Biserica Ortodoxă canonică și a respectării rânduielilor stabilite de Sfinții Părinți.

BOR „a luat act cu preocupare de evoluția grupărilor eretice și schismatice, pretins «ortodoxe», care desfășoară activități de cult similare celor ale Bisericii Ortodoxe, folosind abuziv titulaturi, veșminte, slujbe și icoane specifice Bisericii Ortodoxe, creând confuzie în rândul credincioșilor, cărora le solicită donații pentru edificarea de lăcașuri de cult, activități sociale și religioase. Centrele eparhiale vor lua măsuri pastorale, pe plan local, pentru informarea corectă a credincioșilor despre pericolul la care sunt expuși prin participarea sau aderarea la grupări schismatice și/sau eretice pretins «ortodoxe» și la importanța păstrării comuniunii depline cu Biserica Ortodoxă canonică și a respectării rânduielilor canonice statornicite de Sfinții Părinți”, se arată în comunicatul Patriarhiei Române.

Noi reguli pentru comunicarea publică a preoților

În cadrul aceleiași ședințe, Sfântul Sinod a aprobat proiectul Codului pastoral de comunicare responsabilă în Biserica Ortodoxă Română. Documentul reunește prevederile statutare și hotărârile sinodale referitoare la responsabilitatea și disciplina clericilor în comunicarea publică.

Totodată, membrii Sfântului Sinod au analizat și situația pastorației credincioșilor ortodocși veniți din alte țări, precum și activitatea misionară în rândul imigranților din România.

Șapte manuale noi de Religie pentru clasa a IX-a

O altă hotărâre vizează educația religioasă, Sfântul Sinod luând act de aprobarea, prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, a șapte manuale noi de Religie pentru clasa a IX-a, destinate cultului ortodox. Centrele eparhiale vor încuraja profesorii să participe la elaborarea viitoarelor proiecte de manuale, care vor fi evaluate de Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

În aceeaşi şedinţă, anul 2028 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al folosirii textelor biblice în viața liturgică a Bisericii” și „Anul comemorativ al traducătorilor și tipografilor cărților biblice și liturgice”. Sfântul Sinod a aprobat și programul-cadru al activităților teologice, educaționale, culturale și mediatice dedicate acestor teme.

Pe agenda discuţiilor s-au aflat și proiecte de texte liturgice pentru mai mulți sfinți și pentru icoane ale Maicii Domnului. Printre acestea se numără acatiste, paraclise și slujbe dedicate Sfântului Sfințit Mucenic Vlasie, Sfinților Martiri Militari, Icoanei Maicii Domnului „Grabnic ajutătoare” de la Mănăstirea Dintr-un Lemn și Icoanei Maicii Domnului „Rugul Aprins”.