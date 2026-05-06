Fostul preot Cristian Pomohaci, acuzat că oficiază slujbe ilegale într-un fost local, după prescrierea faptelor de pedofilie: „Vine lumea buluc la el”

Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia a transmis o circulară către parohiile din județele Alba și Mureș în care atrage atenția asupra activității fostului preot Cristian Pomohaci, exclus din cler în anul 2017, dar care continua să desfășoare activități religioase fără recunoaștere canonică.

Documentul, citit în bisericile din eparhie duminică, 3 mai 2026, precizează că Pomohaci oficiază așa-zise slujbe într-un spațiu din localitatea Ernei, județul Mureș, descris de Arhiepiscopie ca fiind un fost local transformat într-un așezământ religios neautorizat de Biserica Ortodoxă Română.

„Domnul Cristian Pomohaci nu mai este preot al Bisericii Ortodoxe Române. Acesta oficiază slujbe non-canonice într-un spațiu care nu aparține Bisericii”, se arată în circulara semnată de Arhiepiscopul Irineu, potrivit alba24

Reprezentanții instituției susțin că au fost primite mai multe sesizări din partea credincioșilor privind activitatea desfășurată în acel loc și avertizează că folosirea veșmintelor preoțești de către fostul cleric ar putea induce în eroare enoriașii.

Arhiepiscopia îi îndeamnă pe credincioși să nu participe la aceste slujbe, să nu solicite „dezlegări” sau alte servicii religioase și să nu contribuie financiar la activitățile desfășurate în acel spațiu, despre care susține că nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, instituția afirmă că a sesizat autoritățile statului pentru verificări.

Solista de muzică populară Elena Merișoreanu sare în apărarea lui Cristian Pomohaci, colegul ei de scenă, căruia îi laudă și calitățile de artist.

„Îl știu, mi-e coleg, este un om respectuos, cântă frumos, lume îl iubește, primește la spectacole buchete de flori, este foarte iubit. Biserica nu-l poate opri să țină slujbe, vine lumea buluc la el. Credința nu o poți opri, harul e de la Dumnezeu, el vorbește frumos cu creștinii. Și sora mea a asistat de câteva ori la slujbele lui, mi-a trimis și poze, ce da lume era acolo, nici n-am mai văzut în alte biserici!”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru Click!

Istoric controversat și acuzat de pedofilie

Cristian Pomohaci a fost caterisit în 2017, după ce în spațiul public au apărut acuzații grave privind comportamentul său, inclusiv suspiciuni legate de încercarea de a întreține relații cu un minor. Cazul a fost intens mediatizat, iar ulterior fostul preot a negat acuzațiile.

De-a lungul timpului, acesta a mai fost vizat și de alte probleme juridice, fiind condamnat cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală. În același timp, unele dintre faptele din trecut s-au prescris, motiv pentru care nu a executat pedeapsa cu închisoarea.

În prezent, Pomohaci este cunoscut mai ales ca interpret de muzică populară și apare frecvent la evenimente artistice, unele finanțate din bani publici, potrivit informațiilor apărute în spațiul public.

Surse din presă au relatat că acesta ar fi acumulat o avere considerabilă, incluzând peste 40 de imobile, dintre care apartamente și terenuri, precum și o avere estimată la peste un milion și jumătate de euro.

Polițiștii din județul Mureș au confirmat că verifică situația semnalată de Arhiepiscopie și că vor lua măsurile legale dacă vor fi constatate fapte ce intră în competența lor.