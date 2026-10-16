Premiile „Din inimă pentru viitor” 2026: Companiile și personalitățile care contribuie la schimbarea comunităților

Fundația Inovații Sociale Regina Maria a anunțat câștigătorii Premiilor „Din inimă pentru viitor” 2026, în cadrul Galei caritabile desfășurate pe 14 octombrie, la Enayati Medical City.

Wargha Enayati, Anca Buzoianu și Viorel Jinga Foto: Fundația Inovații Sociale Regina Maria

Ajuns la cea de-a XIII-a ediție, evenimentul a recunoscut anul acesta contribuția companiilor și a oamenilor care construiesc comunități mai puternice, păstrându-și misiunea de susținere a programelor medicale și educaționale ale Fundației.

„Suntem o organizație care de aproape 15 ani lucrează în teren, alături de oameni vulnerabili, și alături de foarte multe companii.Am văzut proiecte extraordinare și proiecte care au rămas doar intenții bune. Am văzut sponsorizari punctuale, dar și parteneriate construite în ani, care au schimbat vieți.Și cred că după atâția ani avem măcar un lucru pe care ni-l putem permite: să recunoaștem binele atunci când îl vedem.

Nu vrem să transformăm binele într-un concurs. Vrem să înțelegem ce funcționează, de ce funcționează și ce poate fi multiplicat”, a subliniat Cristiana Mateoiu, Director Executiv al Fundației.

Câștigătorii Premiilor „Din inimă pentru viitor” 2026

• BCR – Premiul pentru Educație, pentru susținerea educației financiare și crearea de oportunități de învățare pentru copii și tineri.

• Zentiva – Premiul pentru Sănătate, pentru sprijinirea pacienților cu venituri reduse și susținerea inițiativelor de educație pentru sănătate și echilibru psihologic.

• Synevo – Premiul pentru Integrare și Comunitate, pentru investițiile în proiecte sociale, educaționale și de sănătate

• Prisum Healthcare – Premiul pentru Inovație Socială, pentru implicarea în soluții care răspund nevoilor sistemului medical și urmăresc beneficii concrete pentru pacienți.

• TBI Bank – Premiul Noul Venit, pentru implicarea într-un nou parteneriat social și disponibilitatea de a transforma intenția în sprijin concret.

• L’Oréal România – Premiul Partenerul Anului, pentru o relație de încredere și sprijin de durată, construită alături de Fundație prin implicare constantă.

• Boehringer Ingelheim – Premiu Special în categoria Partenerul Anului, pentru angajamentul în parteneriate de durată cu organizații sociale și sprijinirea comunităților.

Nominalizarea și selecția câștigătorilor s-au realizat pe baza unei metodologii proprii, care a urmărit relevanța inițiativelor pentru nevoile comunităților, consecvența implicării și contribuția parteneriatelor la construirea unui impact de durată.

Premiile au recunoscut contribuțiile la accesul la educație și sănătate, soluțiile pentru integrarea persoanelor vulnerabile și parteneriatele de durată.

Premiile Speciale Regina Maria

• Diana-Anda Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor – pentru implicarea în protecția mediului și responsabilitatea față de generațiile viitoare.

• Cosmina-Ioana Simean Niculescu, director general DGASMB – pentru servicii sociale care pun demnitatea umană și nevoile oamenilor în centrul intervenției.

• Dr. Călin Alexandru, director general în cadrul DSU – pentru contribuția la consolidarea sistemului de urgență și a structurilor care salvează vieți.

• Prof. univ. dr. Viorel Jinga, rector UMF „Carol Davila” București – pentru excelență medicală și formarea noilor generații de medici în spiritul responsabilității față de pacient.

• Prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu, rector UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca – pentru dezvoltarea educației medicale și deschiderea de drumuri, ca prima femeie rector din istoria universității.

• Dr. Vlad Mixich, senior expert pentru infrastructură de sănătate, Banca Europeană de Investiții – pentru sprijinirea construirii și operaționalizării spitalelor regionale de urgență din România.

• Violeta Ciurel, profesor ASEBUSS și vicepreședinte PWN – pentru aducerea experienței de leadership internațional în educație și formarea liderilor.

• Sergiu Manea, CEO BCR – pentru susținerea educației financiare și a oportunităților pentru tineri, prin inițiative precum Școala de Bani și huburile ZBOR.

Distincția „Ambasadorul Faptelor Bune” a fost acordată următorilor: Adrian Pașița, Alexandra Ungureanu, Alina Șerban, Cristian China-Birta, Dani Cek, Eli Neicuț, Marius Ionescu și Virgil Boldor, pentru felul în care inspiră și mobilizează oamenii să ajute.

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1/7 Cosmina Simiean jpg Foto: Fundația Inovații Sociale Regina Maria

Parteneriate pentru viitor

Panelul „«S»-ul din ESG – Licența socială: de ce impactul social real nu are nevoie de un termen-limită”, moderat de Corina Radu, a adus împreună reprezentanți ai instituțiilor publice, companiilor și societății civile. Conversația a urmărit colaborarea care produce rezultate pentru oameni, dincolo de raportare.

Prezentă la panel, Mădălina Marcu, secretar de stat, a adus perspectiva experienței sale atât în societatea civilă, cât și în administrația publică, subliniind rolul parteneriatelor în producerea schimbărilor sistemice: „Prin ESG, avem șansa să clarificăm care sunt obiectivele și cum măsurăm succesul, cum știm că am ajuns să producem schimbare”, astfel încât soluțiile dezvoltate de ONG-uri și companii să poată fi valorificate la nivelul politicilor publice. Ea a subliniat și importanța dialogului și a continuității în relația cu instituțiile statului: „Schimbarea se întâmplă deja. Doar trebuie să avem un pic mai multă răbdare.”

Prin licitația caritabilă, tombolă și donații, invitații au susținut continuarea programelor Fundației. Copiii din centrele educaționale și Lidia Buble au oferit momentele artistice ale serii, iar trofeele realizate de sculptorul Giuliano Dumitriu au exprimat ideile de construcție, echilibru și continuitate.

Sponsori: Banca Comercială Română, Banca Transilvania, GTS Telekom, Dr Max, Synevo, Porsche Romania

Prisum Healthcare, Haleon, Autonom, Noark Electric, Impluse Leasing, NN Asigurare

Parteneri media

Adevarul, Business Mark, Business Catalog, Ziarul pozitiv, România pozitivă, Sustenabilitate.biz, Spot media, Iqads, Smark, Nine o’clock

Parteneri organizare

Enayati Medical City, MedicHub, Agricolumn, Bun Technologies, Artisan, Boutique Bar Events, Sereskin, Sipit, Sweet Moments, 7 Nature, Aqua Carpatica, Heineken, Blue

Parteneri Licitație

Montis Hotel and Spa, Heliski Romania, KLM, Bucharest Golf Club, John Balon Sky Team, Abbate, Ana Hotels, Fratelli, Casa Alba, hotel Teleferic, hotel Valed’or, Sagex Construct, Corinthia Grand Hotel du Bulevard Bucharest, Complice, Academia Titi Aur, Lut Fain, KULTHO, Marmorosch, Poenari, Marie Nouvelle, Artema, Iutta, Denisa Tudorică, Vasile Mureșan Murivale, Moja, Doina Vitu, IRobot, Owlet, Sabrini, Octavia Chiru, Alba Alba, Lost.optics, Certus Mercatus

Singurul castel din România al cărui proiect de restaurare a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu

Parteneri Tombolă

SABON, Meli Melo, Ivatherm, Thaico Spa, Sarkkrom, Asanorii, Impresia, Cadourieco.ro, Unika, Pupa Milano, D’imange, Vmax, Teatru Național București Ion Luca Caragiale

Fundația Inovații Sociale Regina Maria dezvoltă de peste 15 ani programe medicale, educaționale și sociale pentru persoane și comunități vulnerabile din România. Prin clinicile sociale și centrele sale educaționale, Fundația facilitează accesul la servicii de sănătate, educație și sprijin pe termen lung pentru oamenii care nu beneficiază de oportunități și resurse suficiente. Numai în 2025, Fundația a susținut peste 90.400 de investigații medicale și peste 100.100 de ore de educație.

Fundația CMU Regina Maria este o organizație independentă și nu face parte din rețeaua privată de sănătate Regina Maria.