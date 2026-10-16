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Lavinia Braniște este nominalizată la Prix Médicis Étranger 2026, cu romanul „Camping“

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Scriitoarea română Lavinia Braniște se numără printre cei nouă finaliști ai Prix Médicis Étranger 2026, unul dintre cele mai importante premii literare franceze dedicate literaturii străine, cu romanul „Camping“, apărut anul acesta în Franța, la Éditions des Syrtes, în traducerea lui Sylvain Audet-Găinar. În România, romanul „Camping“ a fost publicat în 2025, la Editura Polirom.

Cărțile Laviniei Braniște au fost traduse, printre altele, și în spaniolă, germană sau polonă.
Cărțile Laviniei Braniște au fost traduse, printre altele, și în spaniolă, germană sau polonă. Foto: Arhivă

Prix Médicis Étranger este unul dintre cele mai importante premii literare franceze dedicate literaturii străine, fiind acordat anual, din 1970, unui autor publicat în traducere franceză. De-a lungul timpului, trofeul a revenit unor nume majore ale literaturii mondiale, precum Milan Kundera, Julio Cortázar, Umberto Eco, Philip Roth sau Orhan Pamuk.

În istoria premiului, Norman Manea a câştigat Prix Médicis étranger în 2003, cu „Întoarcerea huliganului”. De asemenea, Mircea Cărtărescu s-a aflat pe lista scurtă cu „Solenoid”, în 2019, şi cu „Theodoros” în 2024.

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Foto: Arhiva personală

Lavinia Braniște s-a născut la Brăila, în 1983, și a studiat literatură și limbi străine la Cluj și București. A scris poezie, proză și literatură pentru copii. La Editura Polirom i-au apărut volumul de proză scurtă „Escapada“ (2014, 2021) și romanele „Interior zero“ (2016, 2018, Premiul „Nepotu’ lui Thoreau”), „Sonia ridică mâna“ (2019, 2021, Premiul „Nepotu’ lui Thoreau”, Premiul pentru Proză al revistei Ateneu, Premiul Sofia Nădejde pentru Literatură Scrisă de Femei, ediția 2020, secțiunea Proză), „Mă găsești când vrei“ (2021, 2023, Premiul Sofia Nădejde pentru Literatură Scrisă de Femei, ediția 2022, secțiunea Proză) și anul acesta „Delfinariu“.

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