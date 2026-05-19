Olimpicii de gimnaziu din întreaga țară și-au aflat duminică premiile la etapa națională a Olimpiadei de „Cultură și spiritualitate românească”, desfășurată la Slatina. Pentru absolvenții de clasa a VIII-a care au cucerit locul I, miza competiției a fost uriașă: aceștia au obținut dreptul de a fi admiși la liceu direct, fără a mai susține examenul de Evaluare Națională. De la povești uluitoare ale unor elevi care au vrut să renunțe în acest an și au terminat pe primul loc, până la eleve care colecționează medii de 10, „Adevărul” vă prezintă atmosfera emoționantă din amfiteatrul Colegiului Național „Radu Greceanu” și lista completă a marilor câștigători.

Olimpiada Națională Interdisciplinară de „Cultură și spiritualitate românească” – Limba și literatura română și Religie (OCSR) pentru clasele V-VIII s-a desfășurat la Slatina, în perioada 14-17 mai 2026, sub patronajul Episcopiei Slatinei și Romanaților și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Olt.

Duminică, cei peste 100 de elevi, însoțiți de profesori, dar și de foarte mulți părinți, au așteptat cu emoție în amfiteatrul Colegiului Național „Radu Greceanu” Slatina, gazda evenimentului, să afle cu ce premii pleacă acasă. Deși punctajele au fost făcute publice cu o zi înainte, locul pe podium a rămas pentru mulți o surpriză până în momentul în care și-au auzit numele.

Două discipline distincte reunite în cadrul unei singure olimpiade

„Cultură și spiritualitate românească” este o olimpiadă care s-a adresat inițial elevilor de liceu, sub forma unui concurs interdisciplinar național. Competiția și-a făcut pentru prima dată loc în calendarul oficial al olimpiadelor în 2012. Interesul mare manifestat i-a determinat pe organizatori să le permită și elevilor de gimnaziu accesul, astfel că în prezent olimpiada se desfășoară distinct pentru elevii de gimnaziu și cei de liceu.

Elevii pregătesc pentru această competiție două discipline de examen - Limba și literatura română și Religie - reunite într-o probă comună. La gimnaziu, elevii concurează pe două secțiuni: clasele V-VI – nivelul I și clasele VII-VIII – nivelul II (și la fel se întâmplă și la liceu, unde se organizează secțiuni pentru clasele IX-X și XII-XII).

Dacă la etapele inferioare elevii au doar o probă scrisă, la faza națională competiția între cei mai buni elevi din fiecare județ se dă în cadrul a două probe – probă scrisă și probă orală.

Proba scrisă evaluează, în funcție de nivel, competențele de lectură, analiză literară, argumentare și cunoștințe religioase și culturale. Proba orală, specifică fazei naționale, presupune ca elevul să coreleze un text scris cu o imagine plastică (operă de artă, icoană, tablou etc.), evidențiind relația între cele două. Elevul extrage subiectul, are la dispoziție câteva minute pentru a-și pregăti expunerea, după care își argumentează ideile în fața juriului.

Impresionați de Mânăstirea Brâncoveni, unde Sfântul Constantin Brâncoveanu și-a petrecut o parte din copilărie

Deși județul Olt nu se remarcă drept un județ turistic, elevii participanți la olimpiada de Cultură și spiritualitate românească au găsit aici un obiectiv important, dar despre care nu știau foarte multe lucruri. Filip Paul Jurje și Hanna Bordea, elevii care au reprezentat județul Satu-Mare, s-au declarat încântați de zilele petrecute la Slatina. Pentru Filip, pasionat de istorie, vizita la Mânăstirea Brâncoveni, locul în care domnitorul Constantin Brâncoveanu și-a petrecut o parte din copilărie, a fost o adevărată sărbătoare.

„Mie mi-a plăcut foarte mult la Mânăstirea Brâncoveni, să aud acolo toată istoria, despre locul legat de domnitorul Constantin Brâncoveanu, care mai nou este și sfânt”, a menționat elevul. Au fost încântați și de activitățile pregătite de organizatori, de modul cum și-au petrecut timpul, legând prietenii noi. Cât despre premii, speră la o clasare printre primii. Visul lui Filip, elev în clasa a VII-a, este să devină preot, iar participarea la Olimpiada de „Cultură și spiritualitate românească” nu este prima.

„Eu vreau să devin preot și am participat și în alți ani la această olimpiadă și la olimpiada de Religie și asta mă formează să devin ce vreau. Pasiunea pentru istorie o am de la bunicul meu”, a mai spus Filip Paul Jurje.

Hanna, aflată la a doua participare la etapa națională, a fost de asemenea încântată de vizita la mânăstire, dar și de activitățile care i-au permis să-și facă prieteni noi. „Am putut să ne întâlnim copii din toată țara și sper că și la următoarele olimpiade ne vom întâlni din nou. Mi-au plăcut foarte mult și rezultatele obținute, am fost chiar foarte încântată. Am un premiu special, cred”, a declarat eleva.

Profesoara lor, Anca Andreescu - profesoară de Limba și literatura română la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, s-a aflat pentru a doua oară la Slatina, cu doi ani în urmă participând la Olimpiada Națională de Limba și literatura română. A remarcat faptul că organizarea le-a permis elevilor să se bucure de timpul petrecut, dincolo de efortul depus în competiție. „Ei se simt ca într-o tabără. Merg acasă încântați. Experiențele au fost minunate. Felicitări organizatorilor!”, a transmis prof. Andreescu.

Cu amintiri plăcute au plecat spre casă și elevele din Bihor: Iunia Pop, elevă în clasa a V-a, și Claudia Pop, elevă în clasa a VIII-a. Profesoara Adriana Filip a așteptat cu emoție să afle ce premiu vor duce acasă, pentru că fetele au avut, ambele, punctaje foarte bune: 97 puncte. Claudia este, de altfel, eleva care nu ratează nicio olimpiadă, calificându-se și la Matematică și Lectură.

Oaspeții din Bihor au fost impresionați, pe lângă programul foarte bine pus la punct, respectat întocmai, și activitățile în care au fost implicați, de evoluția călușarilor, pe care au avut ocazia să-i admire în cadrul momentului din spectacolul de deschidere. „Au dansat, așa, cu patos, s-a văzut că fac din plăcere ceea ce fac”, a remarcat profesoara.

Iar câștigătorii sunt...

Patriarhia Română a anunțat, prin consilierul prezent la festivitatea de premiere, că oferă 12 premii primilor șase elevi clasați de la fiecare secțiune. Ministerul Educației, pe de altă parte, a asigurat și premii în bani pentru locurile II, II, III și mențiune (valoarea premiilor - de la 300 lei pentru mențiune, la 1.000 lei pentru locul I). Zeci de elevi participanți au fost de asemenea distinși cu premii speciale oferite de Inspectoratul Școlar Județean Olt.

Câștigătorii premiilor I sunt:

- Cherecheș Alexia Iuliana, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, județul Sălaj – nivel I;

- Andrei Ioțu, Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina, județul Olt – nivel II;

Premiul al II-lea:

- Chihaia Maria, Colegiul Național Iași – premiul al III-lea, nivel I;

- Colegiul Național „Frați Buzești” Craiova, județul Dolj

Premiul al III - lea:

- Dedu Ștefania Rebeca – Școala Gimnazială „George Emil Palade” Buzău – nivel I;

- Ene Olivia Anastasia – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzău - nivel II.

Mențiune:

- nivel I – Volocadiu Sara – Școala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui;

- nivel I – Stroe Raisa Ioana – Școala Gimnazială „Sf Andrei” Ialomița;

- nivel I - Pavel Sofia – Liceul Teoretic ELF Cluj;

- nivel II – Iordache Irina – Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” București;

- nivel II – Blănaru Maria – Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Neamț;

- nivel II – Mihălcioiu Dragoș Iulian – Școala Gimnazială nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” Dâmbovița

- nivel I – Pușcașu Carina Ioana – Școala Gimnazială Domnească Neamț;

- nivel I - Dărăbană Antonia Maria – Școala Gimnazială Mitruna Mureș;

- nivel I – Gheorma Irina Maria – Școala Gimnazială Mircea Eliade Argeș;

- nivel I – Spiridon Andreea Nicoleta – Școala Gimnazială Mircea Călărași;

- nivel I – Gheorghe Ana-Maria – Școala Gimnazială nr. 82 București;

- nivel II – Pop Claudia Maria – Liceul Pedagogic Beiuș Bihor;

- nivel II – Șușu Irina Ștefania – Școala Gimnazială nr. 4 Suceava;

- nivel II – Constantin Ilaria – Colegiul Național „A.I. Cuza” Vrancea;

- nivel II – Elena Alesia – Școala Gimnazială 156 București;

- nivel II – Popescu Ecaterina Florina – Școala Gimnazială Topleț Caraș-Severin.

Premiul I în anul în care a vrut să renunțe

Cel mai bun punctaj la nivelul II, clasele VII-VIII, l-a obținut Andrei Ioțu, de la Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” din Slatina, obținând premiul I. Este cel mai bun rezultat al său la această olimpiadă la care participă încă din clasa a V-a. „Poate m-am așteptat un pic la un premiu, dar nu la premiul I”, a declarat Andrei Ioțu.

Rezultatul vine în anul în care s-a pregătit cel mai puțin, pentru că inițial a vrut să renunțe la această competiție. Subiectele i-au fost în schimb pe plac, i s-au părut accesibile. Profesoara lui, Mihaela Bușoi, îl vede în viitoare un foarte bun critic literar. Îi laudă inteligența, modestia și perseverența. Spune că deseori o surprinde cu textele literare pe care le realizează, însă în spate stau foarte multe ore de lectură, Andrei fiind un cititor pasionat. Joacă și teatru, pictează, iar de-a lungul anilor de gimnaziu a câștigat mai multe premii la olimpiade și concursuri.

Andrei Ioțu va putea alege să solicite admiterea la liceu, pentru că este elev în clasa a VIII-a, fără să mai susțină examenul de Evaluare Națională, grație locului I obținut. Spune că nu s-a decis încă spre ce profil să se îndrepte.

Premiul 1 cu punctaj maxim anul trecut, premiul III în 2026

Olivia Anastasia Ene, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzău , este de asemenea elevă în clasa a VIII-a, iar anul trecut a obținut, tot la Olimpiada națională Cultură și spiritualitate românească, locul I, cu punctaj maxim.

„Dificultatea subiectelor este una specifică olimpiadei, dar eu le-am abordat cu bucurie și am scris cât de bine am putut eu și sunt foarte-foarte mândră de ceea ce am scris și cred că și rezultatul pe care l-am obținut certifică acest lucru. Am participat și anul trecut al „Cultură și spiritualitate românească” și am obținut premiul I cu media 10, așadar premiul III vine ca o bucurie și mai mare, o altă certificare a muncii. Aceasta este cea de-a șasea olimpiadă la care particip în patru ani de gimnaziu”, a dezvăluit eleva care are de asemenea asigurată admiterea la liceu fără examen.

În anii trecuți s-a calificat la națională și la Limba și literatura română (în clasa a V-a, clasa a VI-a și clasa a VII-a), obținând mențiune/premiu special, dar și la Olimpiada Națională de Limbi Clasice – Latină.

Și-ar dori să studieze, după liceu, la Facultatea de Drept, visul său fiind să devină judecător.