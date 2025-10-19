Poate fi tras la răspundere administratorul blocului care a explodat în Rahova? Ce obligații are, potrivit legii

România se confruntă anual cu circa 100 de accidente mortale și numeroase pagube materiale, urmare a neconformităților din instalațiile de gaze, unele dintre acestea având loc la bloc, unde administratorii au o serie de obligaţii stabilite prin lege.

În conformitate cu legea 123/2012 art 100, pc 21 „clientul casnic este clientul care cumpără gaze naturale pentru consumul casnic propriu”, însă în cazul blocurilor cu instalații comune de gaze, Asociația de proprietari este clientul, și de aici există obligații și responsabilități pentru Administratorul Asociației.

„Este o situație complicată în care Administratorul în calitate de client răspunde, inclusiv penal, deși este posibil ca încălcarea legislației sa fie realizată de utilizatorul gazelor naturale, unul din membrii asociației sau locatar (chiriaș). Aceștia din urmă este foarte posibil să fie achitați de instanță, dar nu și administratorul blocului”, se menționează în „Ghidul Gazelor pentru Administratorii de bloc” elaborat de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Această situație impune Administratorului Asociației de Proprietari o vigilență suplimentară, deoarece el trebuie să se asigure că instalația din fiecare apartrament îndeplinește condițiile prevăzute de lege, el fiind responsabil în fața legii.

Normele Tehnice de Proiectare NTPEE 2018 a instalațiilor de gaze, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc în sarcina clientului de gaze (într-un bloc cu instalație de gaz comună în sarcina Administratorului Asociației de Proprietari) următoarele:

- obligaţia să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. (art. 335). Cu alte cuvinte Administratorul este responsabil pentru functionarea instalației de utilizare gaze, inclusiv racordul flexibil, senzorul de gaze, existența gurilor de aer uzat, verificarea aparatului de utilizare din fiecare apartament.

- obligația întreţinerii instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, care constă din efectuarea controlului eventualelor scăpări de gaze naturale;(art. 338).

- obligatia de a remedia defecţiunile constatate în instalaţiile de utilizare a gazelor naturale şi înlocuirea elementelor defecte şi care trebuie realizată prin contractarea unor operatori economici autorizaţi ANRE. (art. 339)

„În activitatea de Expert judiciar petrol și gaze, m-am confruntat adesea cu improvizații sau intervenții realizate de diverse persoane neautorizate în instalații și aparatele consumatoare de gaze, care au determinat ulterior accidente inclusiv mortale. Un caz deosebit a fost cel în care un tânăr din vecini chemat să își dea cu părerea de ce nu funcționează o centrală pe gaze, după mai multe butonări și scos /introdus ștecherul în priză, a fost acuzat inițial și a fost suspect de omor, după ce în orele următoare locatarul care l-a chemat a decedat, intoxicat cu monoxid de carbon”, scria în Ghid fostul președinte al AEI, Dumitru Chisăliță.

Ce obligații are administratorul de bloc

Obligațiile clientului de gaze, în cazul unui bloc cu instalație comună, în fapt a Administratorului Blocului:

- să efectueze, exclusiv prin intermediul unei firme autorizate ANRE, verificările şi reviziile tehnice atât ale instalaţiei individuale de utilizare, cât şi ale instalaţiei comune de utilizare (art 6, alin 1 din Ordinul ANRE 179/2015).

- dacă nu se găsește o copie a Proiectului de execuție, sau există modificări în instalație realizată de un utilizator, față de proiect, trebuie să se reconstituie prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, proiectul instalației de utilizare (art 6, alin 6 din Ordinul ANRE 179/2015). Modificările pe care le pot realiza proprietarii/utilizatorii și care determină în fapt încălcarea legislației și învinovățirea Administratorului, pot să fie: montare de geamuri termopan fără montatrea de senzori în apartamentul respectiv, mutarea aragazului față de locul prevăzut în proiect, schimbarea racordului flexibil prin persoane neautorizate etc.

- să prezinte operatorului care face verificarea instalației documente din care (art 6, alin 6 din Ordinul ANRE 179/2015):

- să rezulte că a fost efectuată curăţarea şi verificarea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatori economici autorizaţi, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare (dacă există coșuri de fum);

- să prezinte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi (nu se aplică aragazelor).

Neprezentarea documentelor, nu permite finalizarea operațieide verificare a i nstalației de utilizare și determină necesitatatea sistării gazelor.

Pe întreaga durată de funcţionare a instalaţiei de utilizare, clientul/Administratorul trebuie să păstreze documentaţia tehnică aferentă instalaţiei de utilizare, cu modificările la zi și instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale, întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale (art 8, alin 6, lit a si b din Ordinul ANRE 179/2015).

Respectiv în momentul în care un locatar al oricărui apartament:

◊ schimbă racordul flexibil de racordare a unui aparat de gaze,

◊ schimbă senzorul de gaze

◊ schimbă aparatul de utilizare

◊ schimbă geamurile clasice cu alte geamuri (geamuri termopan).

Pe timpul remedierii defectelor, administratorul își asumă consecințele oricărui accident

Administratorul blocului care are instalație comună, trebuie să cunoască acest lucru și să completeze în Cartea Tehnică a instalației sau să solicite montarea unor echipamente suplimentare (cum ar fi detectoarele de gaze) sau să solicite reproiectarea instalației de utilizare dacă este cazul.

- să remedieze defectele constatate în timpul verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare prin intermediul unei firme autorizate ANRE (art 6, alin 13 din Ordinul ANRE 179/2015), inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentraţiilor periculoase şi cu comanda închiderii automate a alimentării cu gaze naturale (art 8, alin 2 și 3 din Ordinul ANRE 179/2015). Pe timpul remedierii defectelor dacă nu sunt sistate gazele naturale Clientul/Administratorul își asumă consecințele oricărui accident. În situaţia existenței unui defect pe instalaţia comună de utilizare, cheltuielile aferente remedierii defectelor sunt suportate de către toţi clienţii finali deserviţi de instalaţia comună de utilizare (art 7, alin 9 din Ordinul ANRE 179/2015).

- Conform art 75 alin 4 din Legea 196/2018 arată că “niciun proprietar de apartament sau de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nu va fi exceptat de la obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ori în alte situaţii.”

- să înlocuiască racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare (din toate apartamentele), înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului. Astfel, administratorul trebuie să dețină un registru în care să fie trecută data expirării duratei normate de utilizare a racordului flexibil din fiecare apartament și să solicite unei firme autorizate să schimbe în termen acest racord, pe cheltuiala proprietarului/locatarului apartamentului (art 8, alin 4 din Ordinul ANRE 179/2015). Racordurile flexibile trebuie să fie atestat tehnic pentru utilizarea în instalaţiile de gaze naturale, să aibă termen de garanţie şi o durată de utilizare specificată de producător la montare. De regulă, termenul de garanţie este de 12 luni, iar durata medie de viaţă a unui racord este de 10 ani (dar trebuie verificat pentru fiecare racord această durată dată de producător și aceea trebuie respectată. Majoritatea produselor vândute în România nu au specificată o durată de viață). Important este ca înainte de a atinge această durată medie de viață, acesta trebuie înlocuit.

- să înlocuiască detectorul/ detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului. Astfel, administratorul trebuie să dețină un registru în care să fie trecut data expirării duratei normate de utilizare a detectorului de gaze din fiecare apartament și să solicite unei firme autorizate să schimbe în termen acest detector, pe cheltuiala proprietarului/locatarului apartamentului (art 8, alin 5 din Ordinul ANRE 179/2015). În lege se specifică că această obligație revine clientului final (administratorul) sau Membrului asociaţiei de proprietari sau Locatarului. Practic această obligație revine oricăruia dintre cei 3, respectiv în situația unui eveniment, toți 3 răspund. De regulă, termenul de garanţie este de 12 luni, iar durata medie de viaţă a unui detector este de 5 ani (dar trebuie verificat pentru fiecare detector această durată dată de producător și aceea trebuie respectată). Majoritatea detectoarelor vândute în România nu au apecificată o durată de viață. Înainte de a atinge această durată de viață el trebuie înlocuit. Atenție, majoritatea detectoarelor comercializate au limita de sensibilitate de 3% metan (CH4) în aer, față de cerința legală de 2%, ceea ce reprezintă o neconformitate.

- să semneze Fişa de evidenţă întocmită în urma verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare (art 6, alin 14 din Ordinul ANRE 179/2015) și să păstreze fişele de evidenţă aferente tuturor lucrărilor periodice de verificare şi/sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare (art 8, alin 6, lit c din Ordinul ANRE 179/2015).

Semnarea fișei de evidență în care sunt trecute cu vederea nereguli ale instalației, determină asumarea responsabilității și de către client/administrator. În situația în care operatorul înaintează o fișă incompletă sau care conține date care nu sunt adevărate, clientul /administratorul este obligat să refuze semnarea fișei până la remedierea situației neconforme.

Conform Ordinului ANRE 179/2015, art 7, alin 1 ”Data prevăzută (pentru verificare/revizie) nu poate depăşi prima dată scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a instalaţiei de utilizare, notificată unuia dintre clienţii finali deserviţi de către instalaţia comună de utilizare”. Astfel, clientul (într-un bloc cu instalație de gaz comună Administratorul Asociației de Proprietari) are obligația de a realiza verificarea și a se asigura că instalația este verificată în totalitate, la nivelul tuturor apartamentelor înaintea expirării vechii verificări (adică înainte de a se împlinii 2 ani de la vechea verificare).

Administratorul este în culpă, dacă instalația de gaze nu este verificată în totalitate

În situația în care se întâmplă un eveniment, și instalația nu este verificată în totalitate, clientul/administratorul este în culpă.

Conform Ordinului ANRE 179/2015, art 8, alin 1, ” Clientul final şi/sau membrii asociaţiilor de proprietari/locatari au/are obligaţia să asigure respectarea condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare.”

Condițiile tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalațiilor interioare de utilizare a gazelor naturale conform alin 1, art 128 din NTPEE 2018 sunt:

”a) volumul interior minim al încăperilor:

(I) 18,0 m 3 pentru orice tip de încăpere, cu excepția bucătăriilor și băilor;

(ii) 7,5 m 3 pentru băi și bucătării;

b) asigurarea aerului necesar arderii gazelor naturale;

c) ventilare naturală sau mecanică;

d) evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosferă;

e) suprafețe vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, uși cu geamuri sau goluri sau suprafețe asimilate acestora: panouri care conform specificației tehnice date de producători cedează la presiuni datorate exploziei de cel puțin 1180 Pa (0, 0118 bar)”.

Astfel, singura prevedere legală în care locatarul unui bloc în care există o instalație de gaz comună, răspunde solitar cu Administratorul este pentru respectarea condiţiilor tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare, adică se respectă volumul încăperii unde se montează gaze, se asigură evacuarea aerului viciat din bucătărie prin canale de ventilare și se asigură o minimă suprafață vitrată care să cedeze la o eventuală explozie, fără să afecteze structura de rezistență a imobilului

De precizat că în situația în care locatarul nu este și proprietarul apartamentului (proprietarul fiind membru al Asociației de Proprietari), responsabilitatea este a Administratorului blocului cu instalație comună de gaz, a proprietarului și a utilizatorului. Astfel, în situația în care nu se respectă condiţiile tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiei de utilizare, utilizatorul apartamentului (spre exemplu chiriașul), proprietarul apartamentului și administratorul răspund solidar, fiind obligați să ia toate măsurile pentru a nu se mai folosi instalația până la asigurarea condițiilor:

- să se asigure montarea aparatelor de utilizare doar dacă se respectă volumul încăperilor prevăzut de lege

- să se asigure grilele de evacuare a gazelor arse în suprafața prevăzută de lege

- să se asigure grilele de aspirație aer în suprafața prevăzută de lege

- să se asigure suprafața geamurilor la nivelul minim prevăzut de lege.