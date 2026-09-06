Peste 10 autocare cu turiști au ajuns la Jurilovca pentru un festival care nu s-a organizat. Primarul: „Oamenii au întrebat ChatGPT”

Localitatea Jurilovca s-a trezit în acest weekend cu o avalanșă de turiști veniți pentru Festivalul Borșului Lipovenesc, deși evenimentul nu a fost organizat. Peste 10 autocare au ajuns în comună, potrivit primarului Eugen Ion, iar numeroși alți turiști au venit cu mașinile personale.

Turiști la Festivalul Borșului Lipovenesc 2023 Foto: sursa: FB/Eugen Ion

O situație neobișnuită s-a produs, în acest weekend, în comuna Jurilovca, din județul Tulcea. Mai multe autocare și numeroși turiști veniți cu mașinile personale au ajuns în localitate convinși că vor participa la Festivalul Borșului Lipovenesc. Doar că festivalul nu s-a organizat în 2026.

Potrivit primarului comunei Jurilovca, Eugen Ion, peste 10 autocare au ajuns în localitate, iar numărul turiștilor veniți pe cont propriu a fost, de asemenea, foarte mare.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât administrația locală anunțase că evenimentul nu va avea loc. Festivalul fusese suspendat inițial în 2025, pe fondul măsurilor de austeritate și al dificultăților bugetare.

„Așadar, NU am anunțat festivalul, deci NU se ține”

Primarul Eugen Ion a relatat pe Facebook cum s-a trezit comuna cu turiști care întrebau de festival.

„Atenție la informațiile false! Verificați întotdeauna sursele oficiale! Situația din acest weekend din Jurilovca este una care ne dovedește, încă o dată, că nu e nevoie de cine știe ce tehnici complicate pentru ca oamenii să fie păcăliți, induși în eroare, în ultimă instanță manipulați. Vă rog să citiți cele ce urmează și să trageți concluzii înțelepte. Ce s-a întâmplat la noi în comună poate fi un studiu de caz. Dumneavoastră, cei din comunitate, dar și turiștii care urmăresc pagina mea oficială de Facebook și pagina primăriei Jurilovca știu că Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca NU are loc anul acesta”, a subliniat acesta.

Cu toate acestea, începând de dimineață, în localitate au început să sosească autocare, dar și numeroase autoturisme.

„Peste 10 autocare au ajuns astăzi în Jurilovca aducând turiști care credeau că vor participa la festival. Aici treaba e destul de clară. Oamenii nu și-au imaginat că agențiile nu s-au informat sau că au profitat de ei. Totuși, independent de excursiile organizate, în Jurilovca au venit și alți foarte mulți turiști. Tot pentru festival”, a spus primarul.

Acesta spune că nu este deranjat de faptul că turiștii aleg Jurilovca, ci de faptul că oamenii au venit pentru un eveniment care nu avea loc.

„Ne dorim însă să o facă asumat, să știe unde vin, ce oferă Jurilovca și mai ales să nu vină la un eveniment care nu are loc!”, a transmis acesta.

Agențiile de turism au promovat excursii cu date diferite

Potrivit administrației locale, încă de la începutul verii au apărut pe rețelele de socializare mai multe afișe și oferte ale unor agenții de turism care promovau excursii la Festivalul Borșului Lipovenesc.

Unele indicau sfârșitul lunii august, altele începutul lunii septembrie, iar altele chiar mijlocul lunii. Primarul susține că niciuna dintre agențiile identificate nu ar fi contactat inițial Primăria Jurilovca pentru a verifica dacă festivalul urma să aibă loc.

„Niciuna dintre aceste agenții nu a sunat la noi, la primărie, în calitate de organizator, să întrebe dacă festivalul are loc sau să afle eventual o dată exactă. Noi știm că festivalul este un punct major de atracție pentru întreaga zonă, dar respingem categoric varianta în care operatori din turism s-ar putea folosi în mod fals de acest renume pentru a atrage turiști aici. E o înșelătorie. Astfel, am mobilizat echipa și agențiile respective au fost sunate, una câte una, și rugate/somate să renunțe la a promova ceva fals. Acest lucru s-a întâmplat pe tot parcursul verii”, a afirmat Eugen Ion.

Ulterior, administrația locală spune că și-a mobilizat echipa și a contactat agențiile respective, cerându-le să renunțe la promovarea excursiilor.

Potrivit primarului, unele agenții și-au cerut scuze și au renunțat la excursii, altele au retras ofertele fără explicații, iar alți operatori ar fi susținut că festivalul se organizează pentru că informația apărea „pe internet”.

O agenție susține că a încercat de mai multe ori să contacteze primăria

Afirmațiile primarului au stârnit reacții în mediul online. Un reprezentant al unei agenții de turism, Văduva Ștefan, a susținut într-un comentariu că situația a fost diferită din perspectiva sa. Acesta afirmă că a încercat în repetate rânduri să obțină informații direct de la Primăria Jurilovca.

„Stimate domnule primar, am sunat de nenumărate ori la primăria dumneavoastră, dar după ce am sunat de 4-5 ori în zile diferite nu s-a răspuns la telefon, apoi doamna care a răspuns într-un final după ceva vreme a zis că nu știe. Este inadmisibilă situația. Apoi, am intrat pe site-ul primăriei dumneavoastră, care ce este drept nu mă așteptam să fie chiar foarte modern dar nici ca în anii 2000, nu scria nimic cum că ediția nu ar mai avea loc în 2026, ci scria de 2025. Din punctul meu de vedere și cred că și al oamenilor din domeniu, atunci când obișnuiești agențiile de turism cu un festival după care și dumneavoastră pe plan local aveți de câștigat, și îl transformați în tradiție an de an, este NORMAL să anunțați atunci când nu se organizează, așa cum ați făcut și anul precedent”, a scris acesta.

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Reprezentantul agenției spune că firma sa avea o excursie planificată, însă turiștii au fost anunțați din timp cu privire la situație și li s-a oferit o alternativă.

Potrivit acestuia, alternativa propusă turiștilor a fost o excursie la Gura Portiței.

„Cine sănătos la cap ar face așa ceva?”

Reprezentantul agenției respinge acuzația că operatorii din turism ar fi încercat să înșele turiștii. Acesta argumentează că o agenție nu are niciun interes să transporte oameni sute de kilometri la un festival inexistent, pentru că va suporta imediat consecințele, inclusiv prin pierderea încrederii clienților.

„Credeți că cineva ar prezenta o excursie ca fiind participarea la un festival, la care ajunge cu turiștii și nu este nimic? Cine sănătos la cap ar face așa ceva?”, a întrebat el retoric.

În opinia sa, problema a pornit de la lipsa unei comunicări suficient de clare și de la informațiile contradictorii găsite pe internet.

„Toate acestea au pornit de la informarea precară și lipsa de comunicare”, a mai susținut reprezentantul agenției.

El a criticat și eticheta de „înșelătorie” folosită de primar în legătură cu ofertele turistice.

Primarul din Jurilovca: „De anunțat, anunțăm când facem ceva, nu când nu facem”

În replică, primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion, contestă afirmațiile potrivit cărora administrația locală nu a putut fi contactată.

„Stimate domn, în primul rând de anunțat anunțăm când facem ceva, nu când nu facem. La telefoanele Primăria Comunei Jurilovca se răspunde mereu în timpul orelor de program, în zilele lucrătoare și, pentru că tot faceți referire la anul în care ne aflăm și la metodele moderne de comunicare, puteați să ne contactați prin mesageria asociată paginilor de Facebook (a primăriei sau chiar a mea), unde ați fi primit un răspuns competent”, a precizat primarul.

Eugen Ion a făcut referire și la situația creată sâmbătă, când mai multe grupuri de turiști au ajuns la Jurilovca cu autocarele, convinse că participă la festival.

„Cât despre modul în care acționează unele agenții, s-a văzut inclusiv în ziua de sâmbătă, când oamenii au fost aduși «la festival» cu autocarul, iar la sosirea în Jurilovca s-a dat vina pe autoritățile care n-au mai organizat festivalul care nu se organiza oricum anul acesta. Suntem mereu bucuroși de oaspeți, dar nu suntem de acord ca oamenii să fie induși în eroare. Colaborăm întotdeauna cu agențiile oneste și serioase și văd că inclusiv dumneavoastră ați găsit astăzi o cale de comunicare și primiți și un răspuns la afirmațiile dumneavoastră”, a mai spus Eugen Ion.

Și alți oameni spun că nu au reușit să obțină informații

În comentariile la postarea primarului, și alți utilizatori au afirmat că au încercat să ia legătura cu Primăria Jurilovca.

„Și noi am încercat să dăm de primăria dvs. și nu a răspuns nimeni... Am trimis și email care a fost ignorat”, a scris un alt utilizator.

„Mai întâi să verificați și cine răspunde la acele telefoane”, a transmis altcineva.

O altă persoană a povestit că a întâlnit pe internet un anunț în care era folosită imaginea Cetății Enisala pentru promovarea Festivalului Borșului de Pește de la Jurilovca.

„M-am gândit, ce legătură are cetatea cu Jurilovca, mai ales că știam că evenimentul nu se organizează în acest an. Acum am înțeles că era o știre falsă”, a comentat aceasta.

ChatGPT a confirmat greșit existența festivalului

Primarul spune că, discutând cu turiștii ajunși în localitate, a aflat că unii dintre ei nu s-au bazat doar pe postările de pe Facebook sau pe ofertele agențiilor. Aceștia au întrebat ChatGPT dacă festivalul se organizează.

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„Dincolo de «am văzut pe rețelele de socializare», s-a mai conturat un răspuns: oamenii au întrebat inteligența artificială – o interogare către ChatGPT – dacă se ține festivalul. Și au primit un răspuns GREȘIT”, a relatat Eugen Ion.

Primarul afirmă că administrația locală a făcut propriul test.

„Noi, organizatorii de facto ai festivalului, care NU am organizat festivalul, am întrebat ChatGPT dacă anul acesta Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca are loc și am primit, halucinant, răspunsul că da, el se desfășoară în acest weekend, 4-5 septembrie!”, a susținut acesta.

Potrivit explicației prezentate de primar, una dintre cauzele posibile ale răspunsului greșit a fost existența pe internet a numeroase pagini comerciale și oferte turistice care au asociat numele festivalului cu excursii în Jurilovca și Delta Dunării. Astfel, informațiile comerciale ar fi putut crea impresia că evenimentul urma să aibă loc, chiar dacă nu exista un anunț oficial al Primăriei Jurilovca.

„Așadar, oameni buni, inteligența artificială nu gândește și, mai mult, greșește. Nu face diferența între informația adevărată și cea falsă. Nu poate verifica dacă o informație e adevărată. Noi, însă, putem. Putem discerne, putem verifica informația, putem căuta sursa oficială, comunicarea originală. Nu doar pe internet. Putem comunica între noi. E obligatoriu să o facem. Nu e în regulă să lăsăm între noi intermediari -precum agențiile de turism, în acest caz, ori inteligența artificială. Consecințele pot fi foarte neplăcute pentru toate părțile implicate și, în extremis, chiar dezastruoase. De noi depinde să nu ajungem acolo”, a spus primarul.

Festivalul nu a mai fost organizat, după ce administrația locală a decis suspendarea evenimentului pe fondul măsurilor de austeritate și al presiunilor asupra bugetelor locale.

Primarul Eugen Ion spune că turiștii sunt bineveniți în localitate chiar și în lipsa Festivalului Borșului Lipovenesc. „Ne dorim însă să o facă asumat, să știe unde vin, ce oferă Jurilovca și mai ales să nu vină la un eveniment care nu are loc!”, a transmis edilul.

La finalul mesajului, acesta le-a transmis turiștilor că speră ca vizita lor să nu fi fost una pierdută. „Sper că dumneavoastră, turiștii care ați ajuns în acest weekend la Jurilovca, ați avut parte de momente frumoase la noi. Chiar și fără festivalul borșului, de această dată”, a încheiat edilul.