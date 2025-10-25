Jurilovca, pe lista viitoarelor stațiuni turistice. „Fără acești oameni nu am fi reușit nici să visăm”

Primarul comunei Jurilovca din județul Tulcea a anunțat sâmbătă, 25 octombrie 2025, că localitatea va deveni stațiune turistică de interes local. Un proiect de hotărâre de guvern a fost lansat în dezbatere.

Eugen Ion, primarul localității Jurilovca, a anunțat sâmbătă printr-o postare că a fost lansat în dezbatere publică proiectul hotărârii de guvern prin care mai multe localități devin stațiuni turistice, fie de interes național, fie de interes local. Poiectul se regăsește pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„Mesajul meu de astăzi este adresat în primul rând locuitorilor comunei noastre. E o veste pe care v-o dau bucuros și emoționat pentru că suntem aproape de un moment important.

Poate ca ar fi trebuit să aștept până aveam hotărârea, dar sunt nerăbdător. Și vreau sa va împărtășesc faptul că deja a fost lansat în dezbatere publică proiectul hotărârii de guvern prin care comuna noastră va deveni STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL!

Este un pas important pe care îl facem noi, întreaga comunitate, după o muncă intensă de 13 ani. Să ne amintim unde eram în 2012, cum arăta comuna și cât de departe eram de a fi o destinație turistică, un loc în care turismul să fie generator de venituri și al unui trai mai bun pentru oamenii de aici”, a scris Eugen Ion pe Facebook.

Primarul a făcut și un scurt rezumat al reușitelor ultimilor ani, menționând că în cei 13 ani s-au făcut dezvoltat investiții de peste 40 milioane de euro, crescând enorm capacitatea de cazare, iar în următorii ani sunt proiecte pentru investiții de 50 milioane euro.

„Noi, primăria, am dezvoltat și modernizat infrastructura și am creat oportunități. Dar nu am fi ajuns în pragul unui moment atât de important dacă nu ar fi existat investițiile private. Doar așa am putut ajunge de la doar două unități de cazare autorizate, în urmă cu 13 ani, la peste 40 astăzi și de la doar 30 de locuri de cazare în satul Jurilovca la aproape 900 de locuri de cazare în întreagă comună, în camping, pensiuni moderne și două resorturi. Ca să nu mai vorbesc de cele 5 restaurante și cele 3 puncte gastronomice care funcționează astăzi aici. Fără acești oameni care au investit muncă și bani, care au atras fonduri europene pentru ca mai apoi să poată atrage turiști, nu am fi reușit nici să visăm la statul de stațiune”, a mai precizat primarul.

O parte importantă din teritoriul comunei Jurilovca (60 %) se află în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, rezervație a biosferei aflată pe lista patrimoniului mondial al UNESCO. Pe teritoriul comunei se regăsesc două din cele 18 zone de strictă protecție ale rezervației: Capul Doloșman și Complexul Periteașca - Leahova, dar și Rezervația naturală Dealul Călugăra – Iancina.

Unul dintre evenimentele care în ultimii ani au atras foarte mulți turiști la Jurilovca a fost Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca, inițiat în 2009 și devenit un simbol al județului Tulcea. Acest festival a fost anulat în acest an, din motive financiare. Primarul anunța la finele lunii iulie că face tot posibilul pentru a găsi sponsori și surse de finanțare pentru ediția de anul viitor.

„Am mai trecut prin situații similare în perioada pandemiei, ne-am revenit, vom reveni și de această dată”, preciza primarul.

Orașul Novaci, stațiune turistică de interes național

Pe lista guvernului, orașul Novaci din județul Gorj este menționat ca localitate care ar urma să primească statut de stațiune turistică de interes național.

Alături de Jurilovca, vor mai căpăta statut de stațiune turistică de interes local: zona de sud a municipiului Călărași; zona turistică a comunei Arcani, Gorj; zona turistică a Bozovici – Poneasca – Valea Miniș, comuna Bozovici, județul Caraș-Severin; zona turistică Arefu – Lacul Vidraru, comuna Arefu, județul Argeș.

Titlul de stațiune turistică vine la pachet cu oportunități de promovare și dezvoltare comunitară, stimularea afacerilor locale și includerea în cataloage și materiale de promovare oficiale. Sunt încurajate păstrarea și conservarea patrimoniului cultural, istoric și natural al zonei și păstrarea tradițiilor.