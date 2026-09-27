 Germania avertizează Rusia împotriva escaladării, în cadrul unor rare discuții între șefii celor două diplomații | adevarul.ro
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Germania avertizează Rusia împotriva escaladării, în cadrul unor rare discuții între șefii celor două diplomații

Război în Ucraina
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Ministrul german de externe, Johann Wadephul, s-a întâlnit cu omologul său rus, Sergei Lavrov, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, desfășurată la New York, primul dialog de acest fel între șefii diplomației celor două țări de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, în 2022. Wadephul i-a cerut Moscovei să renunțe la escaladare împotriva Europei, iar ulterior l-a informat pe ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, cu privire la conținutul întrevederii.

Serghei Lavrov, întâlnire la onu cu omologul german, Johann Wadephul
Serghei Lavrov, întâlnire la onu cu omologul german, Johann Wadephul Foto: X@theinformant_x

Întâlnirea, cu ușile închise, a avut loc sâmbătă, 26 septembrie, potrivit Deutsche Welle. În timpul discuției de aproximativ 22 de minute, șeful diplomației germane i-a cerut lui Lavrov să renunțe la "calea periculoasă a escaladării" împotriva Germaniei, Europei și NATO, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe, citat de AFP. Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a precizat că discuțiile au avut loc la solicitarea părții germane, care ar fi cerut și un acces limitat al presei la eveniment.

Atacurile hibride nu vor slăbi sprijinul pentru Ucraina, spune Wadephul

Potrivit reprezentantului german, Wadephul i-a transmis lui Lavrov că incidente precum tentativa de atac de la aeroportul Leipzig/Halle, pentru care Berlinul acuză Rusia, și alte acțiuni hibride similare nu vor slăbi determinarea Germaniei de a sprijini Ucraina.

Partea germană a condamnat, de asemenea, atacurile Rusiei asupra populației civile din Ucraina, subliniind că, în timp ce Moscova încearcă să sporească presiunea asupra Europei, această strategie nu schimbă cu nimic situația disperată în care se află Rusia: zeci de mii de soldați ruși mor lunar într-un război de poziții fără sorți de izbândă, iar economia rusă continuă să se prăbușească.

Relațiile se deteriorează pe fondul unor închideri reciproce

Discuțiile au avut loc după săptămâni de tensiuni tot mai mari între Berlin și Moscova. Pe 4 august, o dronă încărcată cu explozibil a fost găsită lângă o aeronavă de marfă ucraineană la aeroportul Leipzig/Halle, un important nod pentru livrările militare destinate Ucrainei. După aproape o lună de anchetă, guvernul german a concluzionat, pe 1 septembrie, că responsabilitatea aparține Rusiei.

Ca reacție, Wadephul a dispus închiderea consulatului rus din Bonn și a reziliat acordul care reglementa activitatea centrului cultural "Casa Rusă" din Berlin. Moscova a respins acuzațiile drept "complet fabricate" și a replicat pe 7 septembrie, cerând închiderea, până pe 18 septembrie, a Consulatului General german de la Sankt Petersburg, și dispunând închiderea filialelor rămase ale Institutului Goethe pe teritoriul rus.

Potrivit publicației poloneze TVP World, care citează ambasada rusă la Berlin, Germania a cerut ulterior, pe 11 septembrie, ca peste 150 de angajați ai misiunilor diplomatice ruse și membrii familiilor acestora să părăsească țara. Ambasada rusă a reacționat printr-un comunicat, întrebând retoric dacă o dronă avariată, de proveniență neclară, care nu a provocat pagube, reprezintă un motiv "rezonabil" pentru a priva sute de mii de cetățeni germani și ruși, rezidenți în Germania, de acces la servicii consulare.

Tensiunile au rămas ridicate. Marți, 22 septembrie, o dronă prăbușită și posibile materiale explozive au fost descoperite lângă baza aeriană Wunstorf a armatei germane (Bundeswehr), în Saxonia Inferioară. Anchetatorii germani verifică o eventuală legătură cu incidentul de la Leipzig.

Sibiha, informat despre discuții

"Îi sunt recunoscător ministrului Wadephul pentru că a transmis părții ruse pozițiile noastre ferme și comune: insistența ca Moscova să pună capăt războiului, reafirmarea sprijinului neclintit pentru Ucraina și avertismentul împotriva altor acțiuni ostile la adresa Europei", a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, într-un mesaj publicat pe X.

Cei doi miniștri au discutat despre pașii următori pentru avansarea eforturilor de pace și obținerea unui armistițiu, precum și despre modalitățile de a crește presiunea asupra Rusiei și de a consolida reziliența Ucrainei înaintea iernii. Acest sezon rece este considerat deosebit de important, Rusia fiind așteptată să vizeze, pe lângă rețeaua electrică, și infrastructura de alimentare cu apă. Între timp, Ucraina continuă demersurile pentru a obține interceptoarele Patriot de care are nevoie urgentă pentru a se apăra împotriva rachetelor balistice rusești.

Prima întâlnire de după Baerbock

Ultima întrevedere între miniștrii de externe ai Germaniei și Rusiei a avut loc în ianuarie 2022, când fosta șefă a diplomației germane, Annalena Baerbock, s-a întâlnit cu Lavrov cu mai puțin de o lună înainte de declanșarea invaziei ruse pe scară largă.

Potrivit Deutsche Welle, Wadephul reprezintă Germania la actuala sesiune a Adunării Generale a ONU în locul cancelarului Friedrich Merz, care a rămas acasă din cauza presiunilor politice interne, după ce Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a obținut rezultate slabe la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Berlin.

Lavrov conduce delegația rusă în baza unui decret semnat de președintele Vladimir Putin în luna august. Putin nu a mai participat personal la Adunarea Generală a ONU din 2015, iar deplasările sale în străinătate au fost limitate după ce, în 2023, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele său, pentru deportarea ilegală a unor copii ucraineni.

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