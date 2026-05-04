„Ziua și situațiile halucinante”. Ministrul Mediului Diana Buzoianu anunță controale la Gura Portiței după ce un gard a blocat accesul turiștilor la plajă

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, 4 mai, că a dispus un control de urgență la plaja de la Gura Portiței, în zona Jurilovca din Delta Dunării, după ce un proprietar privat ar fi blocat accesul la plajă prin amplasarea unui gard.

„Ziua și situațiile halucinante. Astăzi este despre plaja Gura Portiței, din zona Jurilovca din Deltă unde un proprietar privat a pus gard, pe sute de metri, astfel ajungând să fie blocat, în realitate, accesul pentru mii de români la una din cele mai cunoscute plaje din România”, a transmis Diana Buzoianu.

De aceea, a solicitat un control realizat de Administrația Deltei Dunării.

Românii au reacționat pozitiv la postarea ministrului, unii cerând controale și în alte zone sunt situații similare.

„Același lucru se întâmplă la lacurile Colibița și Cinciș. Ca turiști, nu am putut merge pe malurile lacurilor deoarece toate pensiunile au curțile până în lacuri. Nu s-a lăsat macar 1 metru să poată turistul să se apropie de lacuri.. Așa că le-am văzut de la distanță... E strigător la cer ce au făcut proprietarii...”, a spus un internaut, în comentariile ce însoțesc postarea ministrului Mediului.

„Așa și la Galați au devenit proprietari pe malul Dunării ! 3-4 km de mal este închis cu gard și a devenit proprietate privată”, reclamă altă persoană.

„Același lucru se întâmpla si la plaja Perișor unde după ce ai ajuns cu barca pe canalul Perișor, nu ai voie să mergi în partea stângă pe malul mării, pentru că trebuie să traversezi terenul unei proprietăți private (Cherhana Perișor) lucru interzis si atenționat cu panouri”, transmite un român.

Potrivit Infodelta, plaja din zona Gura Portiței are o lățime de aproximativ 7 kilometri, fiind amenajată de către un Complex Turistic. Accesul la plajă se face doar cu barca din Jurilovca. Lipsa drumurilor și a mașinilor îi oferă un caracter sălbatic și pitoresc.

Aici există facilități pentru turiști și activități de sezon, iar peisajul combină elemente marine și lacustre, fiind ideal pentru relaxare în natură.