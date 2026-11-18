Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 care a zguduit România în această dimineață i-a speriat pe mai mulți artiști. Mihai Trăistariu, aflat în Constanța, și vloggerul Fabio Niță, din București, au povestit cum au resimțit seismul și ce au făcut în momentele de panică.

Mihai Trăistariu a povestit ce a făcut în momentele de panică Foto: Arhivă

Mihai Trăistariu se afla în locuința sa din Constanța, la etajul 6, când a început cutremurul. Artistul spune că seismul s-a simțit puternic și că a primit inclusiv o alertă pe telefon.

„Stau la etajul 6 și s-a simțit bine de tot seismul, am primit și alerta de la Google pe telefon. M-am speriat foarte rău, de obicei, aici, în Constanța, nu prea se simt cutremurele atât de tare”, a declarat artistul pentru Click!.

Acesta a povestit și cum au reacționat cele două pisici ale sale în timpul seismului. Deși există credința că animalele pot anticipa cutremurele, de data aceasta felinele au rămas liniștite.

„Ale mele nu au avut de data asta nicio reacție, erau foarte liniștite, au stat ca mute. Bine că a trecut și că nu a pățit nimeni mai nimic”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Fabio Niță s-a refugiat în tocul ușii de la baie

Momente de panică a trăit și cântărețul și vloggerul de călătorii Fabio Niță, care locuiește la etajul 5, într-un bloc din București. Acesta spune că seismul i s-a părut foarte lung și că s-a temut pentru viața sa.

„Mi s-a părut că acest seism a durat foarte mult. Am zis că mor, m-am panicat rău, se cutremura tot blocul!”, a povestit el, exclusiv pentru Click!.

Artistul nu și-a trezit tatăl, pentru a nu-l speria, și a renunțat la ideea de a coborî pe scări. S-a temut că ar putea fi prins sub dărâmături în cazul unui cutremur mai puternic.

„Mi-a fost frică să cobor pe scări, m-am gândit că, dacă e să fie un cutremur puternic, să nu cumva să mor strivit sub dărâmături, ca Toma Caragiu, în 1977”, a explicat Fabio Niță.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri, fiind resimțit în mai multe zone ale țării.

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