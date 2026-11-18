Traficul feroviar pe ruta Saligny–Fetești a fost întrerupt temporar în noaptea de marți spre miercuri, după cutremurul cu magnitudinea 5,7 din zona Vrancea. Autoritățile au decis să verifice podurile feroviare de la Cernavodă și Fetești, pentru a stabili dacă seismul a afectat infrastructura.

Trenurile au fost oprite temporar pentru verificarea podurilor de la Cernavodă și Fetești. Foto: Facebook

Măsura a fost luată de Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța începând cu ora 03:00, în scop preventiv. Verificările au urmărit să confirme că trenurile pot circula în siguranță pe podurile care traversează Dunărea, notează Club Feroviar.

În același timp, personalul feroviar de pe celelalte secții a primit instrucțiuni să monitorizeze cu atenție sporită starea căilor ferate. Avertizările au fost transmise prin radiotelefon și ordine de circulație.

Inspecțiile tehnice s-au încheiat în cursul dimineții, fără să fie constatate probleme care să împiedice reluarea traficului.

Primul control finalizat a fost cel de la podul feroviar din Cernavodă, la ora 03:46. Ulterior, la ora 04:25, au fost încheiate și verificările la podul Borcea–Fetești.

După confirmarea condițiilor normale de circulație, trenurile au putut traversa din nou ambele poduri, iar traficul feroviar a revenit la normal.