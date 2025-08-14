search
Pensionarii bolnavi de cancer, revoltați de reținerea contribuției la sănătate: „Nu s-a spus că suntem scutiți?”

0
0
Publicat:

Primele „tăieri” de pensii, constatate odată cu primirea cuponului pentru august, i-au revoltat pe pacienții din programul de Oncologie. „Nu s-a spus că suntem scutiți?”

Pacienții cu cancer cu pensii de peste 3.000 lei, revoltati de plata CASS FOTO: arhiva/Shutterstock
Pacienții cu cancer cu pensii de peste 3.000 lei, revoltati de plata CASS FOTO: arhiva/Shutterstock

Alertă după ce pensionarii au primit pensiile în august și, cei aflați în programul de Oncologie, au aflat că în ciuda faptului că se luptă cu această boală vor plăti și ei CASS pentru sumele din pensie care depășesc 3.000 lei. Oricât de mult s-a comunicat în ultima perioadă pe tema intrării în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, multe dintre aspecte au rămas nelămurite.

Nu s-a spus că suntem scutiți? Care este scutirea? Sau ce trebuie să facem? Trebuie să depunem ceva acte pe undeva, nu există informațiile în bazele lor de date, ce e de făcut?”, s-au arătat nedumeriți pensionarii din programul național de Oncologie cărora de la 1 august li se reține 10% din suma din pensie care depășește plafonul de 3.000 lei pentru a fi virată în contul CASS.

Nedumerirea vine din faptul că la primele comunicări ale guvernanților despre măsurile fiscal-bugetare care urmau să fie adoptate s-a menționat că pacienții cu cancer nu vor fi afectați. Odată cu publicarea actului normativ lucrurile s-au lămurit, fiind evident că nu există nicio diferență privind tratamentul fiscal între pensionarii care suferă de cancer și restul pensionarilor.

Care pacienți cu afecțiuni oncologice beneficiază de scutirea de la plata CASS

Pensionarii care sunt și pacienți ai diverselor programe de sănătate s-au adresat și funcționarilor caselor de pensii pentru lămuriri. Cel mai probabil valul de întrebări adresate în teritoriu a și determinat postarea recentă a Casei Naționale de Pensii. Iată lămuririle:

Persoanele cu afecțiuni oncologice:

- Care NU au calitatea de pensionar sau beneficiar de legi cu caracter special - sunt scutite de la plata CASS și au acces gratuit la toate pachetele medicale;

- Care au calitatea de pensionar - datorează CASS pentru venitul din pensii peste suma care depășește plafonul de 3.000 lei;

- Care au calitatea de beneficiar de legi cu caracter special – datorează CASS pentru drepturile obținute în baza acestora pentru întreaga sumă”.

Nu există, prin urmare, nicio diferență între pensionari în ceea ce privește plata CASS, alta în afara nivelului pensiei, toți pensionarii care încasează peste 3.000 lei fiind astfel plătitori de CASS pentru suma care depășește acest plafon.

„Adjuvantele nu sunt susținute de tratamentul oncologic”

Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, Cezar Irimia, a confirmat că plata CASS pentru sumele care depășesc plafonul de 3.000 lei i-a surprins pe mulți pacienți. Banii reținuți, oricât ar fi de puțini sau de mulți, pentru pacientul oncologic înseamnă mult, în condițiile în care tratamentul oncologic este gratuit în cadrul programului, însă o serie de alte medicamente și servicii necesare pentru vindecare sunt contra-cost.

Adjuvantele nu sunt susținute de tratamentul oncologic. Adică pacientul vrea să mai ia o protecție pentru ficat, o vitamină, iar acestea nu sunt decontate, ci strict tratamentele pentru cancer sunt gratuite”, a explicat Irimia.

Pacienții fără venituri din programul de Oncologie, comparativ cu cei înrolați în alte programe de sănătate, beneficiază de asemenea și de tratamentul complicațiilor sau tratamentul altor boli. Se întâmplă încă, consideră Cezar Irimia, și pentru că asociațiile au făcut constant presiuni pentru ca pacienților să li se respecte drepturile., în cazul încălcării acestora fiind inițiate acțiuni în justiție.

Pe cine ați mai auzit că a dat statul în judecată în afară de noi? Pe cine ați auzit, indiferent de cine a fost la guvernare, dând în ei cu bâta în afară de noi? Restul s-au dus la diplome. Eu nu consider că e corect , pentru că e discriminare între pacienți și nu doresc lucrul acesta, dar dacă s-au complăcut liderii în a-l mângâia pe Rafila, pentru o hârtie, pentru o diplomă, e treaba lor. (…) Avem 96% procent de câștig, pe diferite patologii, am mai luat și alte patologii, dar majoritatea cancer. Inclusiv pe off-label am câștigat procese”, a mai spus Irimia.

De ce pot beneficia pacienții cu afecțiuni oncologice

Dacă mai multe categorii de persoane care nu contribuiau și-au pierdut calitatea de asigurat în sistemul de sănătate publică, nu a fost și cazul pacienților cu afecțiuni oncologice, care în continuare, fiind asigurați în program, beneficiază de servicii medicale asemeni tuturor asiguraților care contribuie.

Citește și: Mâncarea care ne ajută să trăim mai mult. Studiul care dezvăluie cele trei diete minune care ne pot ajuta să ne păzim de diabet și cancer

Pacienții cu cancer pot de asemenea beneficia, în anumite condiții, și de mai multe facilități fiscale.

Dacă pacientul nu are venituri (nici pensie, nici salariu), este complet scutit de CASS.

Dacă pacientul este salariat și beneficiază de concedii medicale, indemnizația pentru concediul medical oncologic este scutită de plata CASS și CAS, reținându-se doar impozitul pe venit. Aceleași scutiri se aplică și în cazul concediului medical pentru îngrijirea pacientului oncologic.

Persoana asigurată care îngrijește un pacient diagnosticat cu cancer are dreptul la concediu medical plătit, indemnizația, cum am amintit mai sus, fiind scutită de plata CASS și CAS.

În anumite situații, pacienții cu diagnostic oncologic pot fi scutiți de impozit pe clădire și teren, dacă administrația locală are instituite astfel de facilități. Tot primăriile pot stabili să acorde scutiri sau reduceri la transportul în comun. Condiția acordării acestui tip de facilități este însă ca persoana să fie încadrată în grad de handicap (fie grav, fie accentuat), iar certificate de încadrare în grad de handicap pot primi și unii pacienți oncologici.

Facilitățile nu se acordă automat, ci este necesară depunerea unei cereri la direcția locală de taxe și impozite, cerere însoțite de documentele medicale care atestă încadrarea în categoria care beneficiază de scutiri sau reduceri.

O altă facilitate poate fi scutirea de rovinietă, care se acordă tot persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Se mai pot acorda, de exemplu, scutiri de impozit auto, facilitate acordată pentru protecția persoanelor cu handicap, sau scutiri de impozit pe venit (care de asemenea necesită încadrarea în grad de handicap).

Citește și: Povestea unui medic oncolog care a devenit pacient. Importanța nutriției în tratarea cancerului

Cum se obține încadrarea în grad de handicap

Certificatul de încadrare în grad de handicap se acordă de către o comisie județeană care funcționează în cadrul DGASPC de la nivelul fiecărui județ.

Pacientul se adresează acestei comisii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județul de domiciliu prezentând acte care atestă diagnosticul medical. De menționat că nu orice diagnostic oncologic conduce automat la acordarea certificatului de handicap, ci sunt evaluate stadiul bolii, efectele tratamentului, precum și impactul asupra autonomiei persoanei.

Pacientul va trebui să completeze o cerere-tip, o copie a documentului de identitate, dar și o fișă medicală tip pentru încadrarea în grad de handicap completată de medicul de familie. Dosarul mai conține istoricul medical, diagnosticul, stadiul bolii, tratamentele efectuate și efectele secundare, plus recomandări de la medicul specialist oncolog. Va fi de asemenea nevoie de atașarea unor documente precum bilete de ieșire din spital, analize recente, alături de ancheta socială realizată de compartimentul specializat din cadrul primăriei de domiciliu, alături de alte acte, după caz (certificat de căsătorie, hotărâre de tutelă etc.).

Depunerea solicitării se face fie personal, fie prin împuternicit.

Simpla depunere a solicitării nu este suficientă, dosarul (și, dacă se consideră necesar, și pacientul) fiind supus evaluării medicilor din comisie. Comisia este cea care stabilește gradul de handicap: grav, accentuat sau mediu (în funcție de autonomie și prognosticul bolii).

Societate

