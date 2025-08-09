search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Servicii incerte pentru pacienții fără venituri incluși în programele de sănătate. „Cine stabilește complicațiile?”

0
0
Publicat:

Modificările survenite în legislație care se aplică de la 1 august 2025 în sectorul sanitar au născut multe nelămuriri în rândul medicilor. Pentru co-asigurații rămași fără asigurare și pacienții asigurați prin prisma includerii într-un program național de sănătate anumite servicii sunt puse sub semnul întrebării.

Serviciile pentru pacienții fără venituri se limitează la boala de bază FOTO: arhiva
Serviciile pentru pacienții fără venituri se limitează la boala de bază FOTO: arhiva

Pentru cel puțin două categorii de pacienți anumite servicii medicale de care aceștia beneficiau sunt puse sub semnul întrebării în această lună, după ce, la 1 august, au intrat în vigoare măsurile fiscal-bugetare adoptate de guvern. Este vorba de persoanele fără venituri cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, dar și de co-asigurații care își pierd calitatea de asigurat dacă nu încheie contract (fie în nume propriu, fie o face asiguratul la care acestea erau co-asigurat) și nu plătesc contribuția pentru a se asigura pentru 12 luni.

Sunt 58.200 de pacienți care nu realizează venituri, incluse în programele naționale de sănătate, pentru care medicii nu știu încă foarte clar dacă pot presta servicii pentru complicațiile bolii care a determinat includerea în program. La acestea se adaugă și peste 650.000 persoane co-asigurate, despre care CNAS a precizat că au calitatea de asigurat până la data de 1 septembrie 2025, însă, spun medicii, un comunicat nu ține loc de normă legislativă.

„Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, care nu realizează venituri (58.200 persoane), alții decât cei cu afecțiuni oncologice (7.193 persoane), vor beneficia în continuare de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programului național de sănătate al cărui beneficiar este, precum şi de serviciile medicale care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări) cuprinse în pachetul de serviсіi medicale de bază, până la vindecarea respectivei afecțiuni”, a comunicat recent casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Lămuriri s-au transmis, în cuprinsul aceluiași comunicat de presă, și cu privire la co-asigurați.

„Persoanele co-asigurate (650.431 persoane) au calitatea de asigurat până la data de 1 septembrie 2025. După această dată, aceștia își pot menține calitatea de asigurat în situația în care persoana asigurată care îi are în întreținere va depune declarația unică la organul fiscal (disponibilă pe site-ul ANAF) și va plăti 25% din contribuția calculată la 6 salarii minim brute pe economie (echivalentul a 607,5 lei), iar restul de 75% până la data de 25 mai 2026 (1.822,5 lei), sau pot face acest demers în nume propriu”, arată CNAS.

Lucrurile, deși pot părea clare, nu sunt, spun medicii care efectiv oferă serviciile în cabinet. Ordinul care menționează modificările lasă loc de interpretări, se plâng aceștia. Dacă inițial s-a transmis că în cadrul programelor naționale (cu excepția programului de Oncologie) se va trata doar boala care face obiectul includerii în program, ulterior se menționează și „servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, care stau la baza acordării serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și altele” prevăzute a se acorda în cadrul programului de național de sănătate al căror beneficiar sunt. Medicii au interpretat că este vorba de complicațiile bolii pentru care sunt asigurați în program, însă se ridică o întrebare importantă, semnalează aceștia. Cine stabilește complicațiile?

Citește și: Criza diabetului nediagnosticat în mediul rural: avertismentul medicilor despre anii grei ce urmează

Cine stabilește ce se încadrează la complicații, pentru că în afară de medicamentele de diabet trebuie să-i dai și medicamente de inimă, pentru că diabetul i-a afectat inima, de circulație, pentru că i-a afectat circulația, pentru parte neurologică, i-a afectat și are polineuropatie diabetică. Dar are cineva curaj să le mai dea?”, a declarat un medic de familie, pentru „Adevărul”. Pacienții fără venituri asigurați prin program, în cazul acestui medic, sunt preponderent pacienți diabetici.

O altă nelămurire a medicilor de familie este legată de acordarea serviciilor către pacienții care își pierd calitatea de asigurat (co-asigurații).

Au spus că la co-asigurați nu de acum, de la 1 septembrie. Cine scrie? Dați-ne și nouă scris că cu data de 1 septembrie co-asigurații care nu-și plătesc nu mai sunt asigurați. Că-mi apare mie în sistem? Îmi apare după trei luni, pot să-i dau 3 luni”, avertizează medicul.

Consecința lipsei de precizări clare poate fi refuzul medicilor de a mai elibera, de exemplu, rețete compensate către această categorie de pacienți, pentru că se tem că ulterior aceste servicii le-ar putea fi imputate, pe motiv că au fost acordate către neasigurați. „Îi îndemn să meargă să se asigure și să vină ulterior după rețetă”, explică medicul cum procedează.

Tratamentul pentru dislipidemie sau analizele mai complexe, doar pentru asigurați

Nici în cabinetul medicului diabetolog lucrurile nu sunt mai clare, iar întrebările pe care medicii le ridică pe grupurile specializate arată tocmai acest lucru.

Din câte ni s-a transmis, ei beneficiază în continuare de rețete de diabet gratuite și cred că sunt și câteva analize de care mai pot beneficia gratuit. Hemoglobina glicozilată (HbA1c) de două ori pe an”, a precizat medicul diabetolog Anca Roman. Pentru afecțiunile care vin la pachet cu boala de bază (diabetul fiind o boală complexă, care afectează întregul organism), pacienții fără venituri vor fi nevoiți ca în continuare să se asigure pentru a se putea trata.

Nu se vor putea trata decât dacă se asigură. Sunt pacienți neasigurați, doar că prin programul de diabet își iau rețeta de diabet”, a mai precizat dr. Roman.

Pentru că fiecare medic tratează în fapt pacientul, nu boala, serviciile necesare pacienților care suferă de diabet sunt diferite de la un bolnav la altul. Cert este că de acum pentru neasigurați diabetologul nu mai poate prescrie tratament pentru dislipidemie, sau pentru hiperuricemie. Nu mai poate prescrie analize extinse atunci când situația o impune, nu mai poate elibera bilete de trimitere pentru monitorizare către Cardiologie, Nefrologie, Neurologie etc..  „Asta nu mai putem să le dăm. Dar nici medicul de familie nu mai poate să le dea”, a mai adăugat dr. Anca Roman.

Pacienții aflați în această situație, a mai precizat medicul diabetolog, aflaseră care sunt noile condiții și au decis să plătească acea contribuție necesară pentru a se asigura pentru 12 luni.

Poate au avut și un infarct, sau hipertensiune. Au și alte tratamente și nu-și permit să și le cumpere din lună-n lună. Adică preferă să dea 2.400 lei pe an, față de cât i-ar costa toată medicația dacă și-ar cumpăra-o, pe an”, a mai spus medicul.

Ce rămâne de asemenea de lămurit este pentru ce perioadă se vor prescrie medicamentele pentru pacienții fără venituri incluși în programul de diabet (dar este și cazul altor programe), pentru că de obicei primeau rețetă pentru trei luni.  

Slatina

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
digi24.ro
image
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
stirileprotv.ro
image
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Orașul în care oamenii nu își mai vorbesc din cauza turiștilor. „Nu ne mai salutăm unii pe alții pentru că suntem dezbinați”
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
playtech.ro
image
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Noul an şcolar 2025-2026 începe mai devreme! Anunţul făcut de ministerul Educaţiei
romaniatv.net
image
Adevărata explozie a prețurilor. Lovitură pentru milioane de români în zilele următoare
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire
click.ro
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Baia de sânge de la Melbourne jpeg
Baia de sânge de la Melbourne
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?