Vaccinul care previne mai multe tipuri de cancer, disponibil gratuit până la 26 ani. „Au înțeles și bărbații că nu sunt doar purtători”

Vaccinarea gratuită anti-HPV a fost extinsă, băieții și fetele cu vârsta între 19 și 26 ani putând beneficia, în baza prescripției de la medicul de familie, de la 1 octombrie. Medicii demontează mitul conform căruia „bărbatul transmite, dar nu pățește nimic”.

Cu două zile în urmă, guvernul a adoptat o ordonanță care modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, alături de alte acte normative, pentru a extinde vaccinarea gratuită anti-HPV. În urma acestor modificări, începând cu data de 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV va fi asigurat gratuit pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 19 și 26 de ani, în cadrul Programului Național de Vaccinare (PNV), la această dată fiind deja gratuit pentru fetele și băieții cu vârsta între 11 și 18 ani și compensat 50% pentru femeile cu vârsta între 19 și 45 ani. Vaccinarea se realizează la medicul de familie, medici epidemiologi, medici de boli infecțioase, medici pediatri și medici de alte specialități care au atestat de vaccinologie și au contract cu casele de asigurări de sănătate.

Vaccinarea previne cancerul de col uterin (tipul de cancer care determină în România 12 decese la 100. 000 de locuitori, cu 239 % mai multe decât media UE), însă medicii atrag atenția că există și alte tipuri de cancer cauzate de virusul HPV, iar acestea, după vârsta de 40 de ani, îi afectează de patru ori mai mult pe bărbați decât pe femei. Este vorba de cancerele din zona oro-faringiană (care includ tumorile de la nivelul amigdalelor, bazei limbii și peretelui posterior al faringelui) și de cancerul anal.

„Acest HPV rămâne în organism dacă nu l-ai tratat și nu l-ai eliminat”

Vaccinarea anti-HPV, care să fie făcută la momentul potrivit, ar determina salvarea a mii de vieți. În țările unde prevenția funcționează s-a ajuns, grație vaccinării copiilor, aproape de ținta eliminării cancerului de col uterin, în această luptă Australia fiind țara cu cele mai bune rezultate.

Cel mai bun moment pentru vaccinare este înaintea debutului vieții sexuale, din acest motiv sunt eligibili copiii de la vârsta de 11 ani. În lipsa vaccinării, și coroborat cu un debut precoce al vieții sexuale, riscurile unor leziuni pre-canceroase la vârste mici, chiar 21-22 ani, nu sunt de neglijat. Dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică-ginecologie cu expertiză în patologia uterină și specialist partener al platformei Planifică Neprevăzutul, a dezvăluit că s-au prezentat în cabinet tinere, nevaccinate, în cazul cărora s-au pus în evidență astfel de leziuni pre-canceroase.

De ce? Pentru că virusul HPV, odată contractat, poate să aibă o evoluție destul de rapidă. „În momentul când ai o imunitate scăzută, el devine foarte agresiv și automat ajungem la o vârstă foarte fragedă la situații dramatice uneori”, explică medicul.

Este motivul pentru care părinții trebuie informați și determinați să decidă în favoarea copilului lor, fată sau băiat. Faptul că tinerii au un singur partener nu-i ferește de riscul infectării cu HPV, iar dr. Alina Dascălu a explicat ce se întâmplă.

„Le spun - fata dumneavoastră are un singur partener, dar partenerul, până să o întâlnească pe ea, poate a mai avut două, trei. Și acest HPV rămâne în organism dacă nu l-ai tratat și nu l-ai eliminat. Adică un cuplu poate să fie fidel, dar vine la bagaj cu ceva dinainte”, a explicat medicul.

Anumiți părinți amână prezentarea copilului la medic pentru administrarea vaccinului sub pretextul că adolescenții ar putea interpreta că după administrarea vaccinului este momentul să-și înceapă viața sexuală. Medicul recomandă însă vaccinarea băieților începând de la 11 ani, iar vaccinarea fetelor, după apariția menstruației.

„Cu cât îl vaccinez mai devreme cu atât are anticorpi mai rapid formați, iar la fete în general recomand după ce a venit menstruația, pentru că se presupune că până atunci nu începe viața sexuală. Dar le explic cum că trebuie să facă din timp vaccinul, să aibă anticorpi atunci când vor începe, nu înseamnă că mâine începe”, a adăugat medicul.

Extinderea oferirii gratuității și pentru segmentul de vârstă 18-26 ani este un mare plus, consideră dr. Alina Dascălu. Tinerii pot să decidă singuri în privința vaccinării, doar că pentru mulți costul vaccinului (în cazul în care îl achiziționează singuri) este în continuare greu de suportat, la acest segment de vârstă schema de vaccinare presupunând administrarea a trei doze, în condițiile în care o singură doză are un preț de puțin peste 600 lei.

„Acest HPV nu există local. El circulă prin sânge și se cantonează unde e sensibil organismul”

Un alt plus constatat în ultima perioadă este interesul în creștere pentru acest vaccin manifestat de bărbați.

„Au început și ei să conștientizeze, s-au mai informat, că de fapt bărbații sunt expuși de patru ori mai mult. Așa arată statistica. După 40 de ani, cancerele orofaringiene și anale sunt de patru ori mai numeroase decât la femei, pentru că acest HPV la bărbați are tropism pentru mucoasa orofarigiană și anală. Adică acolo <se lipește> HPV-ul la bărbați. Pe când la femei are tropism mai mult pentru colul uterin, de aceea este cunoscut ca și cancer de col, dar el dă diverse afecțiuni și la femei, și în gât și peste tot. Acest HPV nu există local. El circulă prin sânge și se cantonează unde e sensibil organismul”, a precizat medicul.

Și în cazul bărbaților problemele generate de infecția cu HPV pot fi depistate în stadii destul de târzii, pentru că apar în zone ascunse. La medic se ajunge când deja apar simptomele, când e vorba de dureri în gât, sângerări, răni, iar atunci poate fi prea târziu, de unde și mortalitatea de patru ori mai mare în rândul bărbaților pentru cancerele din aceste zone.

„Când au conștientizat că sunt expuși, da, se vaccinează. Și nu trebuie să ai, nu știu, alte obiceiuri. Pur și simplu ai luat prin contact sexual de la o parteneră cu așa ceva, ești expus. Și au înțeles în sfârșit că nu sunt doar purtători, pentru că până acum era un mit - bărbatul transmită, dar nu pățește nimic -. Inexact”, a conchis medicul.

Ce este infecția cu HPV și cum se transmite

Infecția cu HPV, prevenibilă prin vaccinare, este responsabilă pentru 5% din toate cancerele la nivel global, arată datele platformei de informare „Planifică neprevăzutul”.

HPV (Virusul Papilloma Uman) este unul dintre cele mai răspândite virusuri cu transmitere sexuală și principala cauză a cancerului de col uterin, dar și, așa cum am arătat mai sus, a altor tipuri de cancer. 80% dintre femeile și bărbații activi sexual se infectează cu HPV cel puțin o dată în viață. Persoanele cu un sistem imun sănătos dobândesc imunitatea într-un interval de aproximativ 2 ani. De menționat de asemenea că există peste 150 de tulpini de HPV și că dintre acestea aproximativ 14 sunt considerate cu risc oncogen ridicat (high risk) și pot provoca cancer.

Mult mai multe pot determina însă și alte tipuri de leziuni, cum sunt, de exemplu, negii apăruți pe suprafața pielii - în zona gâtului, tălpilor, axilelor sau palmelor.

Infecția de acest tip se poate lua prin atingere directă cu o persoană infectată sau prin obiecte contaminate și nu sunt cancerigene. Peste 40 de varietăți ale virusului, se mai arată pe plaforma „Planifică neprevăzutul”, pot infecta zona genitală. Unele determină apariția unor leziuni benigne (condiloame), dar altele sunt un factor de risc în apariția unor cancere (de vulvă, vagin, col uterin, penis, scrot ).

„10% din femeile cu infecție cervicală persistentă vor dezvolta un cancer de col uterin. Acesta din urmă este singurul tip de cancer care poate fi depistat printr-un test de screening, cu mult timp înainte de apariția unei leziuni. Pentru restul, descoperirea se face într-un stadiu mai avansat”, arată sursa citată.

Alte leziuni apar în zona extragenitală - canal anal, de orofaringe: amigdale, baza limbii. 70% din cancerele de orofaringe sunt date de infecția cu HPV.

Patru din zece cazuri de cancer determinate de HPV apar la bărbați.

Cum te poți infecta

Contactul piele la piele atunci când există o leziune sau tăietură poate fi o cale de transmitere. Se poate de asemenea transmite prin contact sexual sau prin alte tipuri de contact cu pielea de la nivelul organelor genitale, de aceea medicii atrag atenția că măsurile de precauție precum folosirea prezervativului scad riscul, dar nu îl elimină. Te poți infecta și de la o persoană care nu prezintă simptome și care nu are o leziune vizibilă.

Un alt factor important de risc este numărul mare de parteneri sexuali. În condițiile unui sistem imunitar slăbit riscul de apariție a infecției este și mai mare.

În cele mai multe cazuri, persoanele care contractează virusul HPV nu prezintă simptome, iar infecția poate trece de la sine, fără să provoace probleme de sănătate. În anumite cazuri însă pot apărea leziuni la nivelul organelor genitale, precum în interiorul vaginului, la nivelul anusului, vulvei, cervixului, dar și penisului. În aceste cazuri în care observi modificări este necesară prezentarea la medic.

În condițiile unei imunități bune organismul luptă cu virusul și nu apar simptome sau leziuni, însă în cazul în care virusul nu este eliminat o persoană infectată poate rămâne purtător al acestui virus și în timp acesta poate să provoace probleme de sănătate serioase: vegetații veneriene genitale (condiloame) sau veruci la nivelul tractului respirator, precum și cancer.

De menționat că pentru vaccinarea anti-HPV nu există o limită de vârstă. Se poate face chiar și în condițiile în care a fost deja confirmată infectarea cu una dintre tulpinile pentru care vaccinul oferă imunitate, în acest caz beneficiul fiind imunitatea pentru celelalte tulpini conținute de vaccin. Vaccinarea previne infectarea, însă nu vindecă boala.