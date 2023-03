Calvarul bolnavilor de cancer. Un bărbat a dat statul în judecată pentru a avea dreptul la asistent personal

O persoană care a fost încadrată de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba în gradul de handicap grav, fără însă să-i fie acordat asistent personal, a câștigat acest drept în instanță.

În acțiunea depusă la Tribunalul Alba, reclamantul a susținut că, prin certificatul de încadrare în grad de handicap, comisia de evaluare a decis încadrarea sa în gradul de handicap grav, raportat la afecţiunile de care suferă, fără însă să-i fie acordat dreptul la asistent personal. Persoana este bolnavă de cancer.

„Reclamantul nu este imobilizat la pat, dar asta nu înseamnă că nu are nevoie de o altă persoană care să-l ajute cu treburile gospodăreşti, igiena personală, pregătirea hranei şi cumpărături. Diagnosticele pe care le are reclamantul se încadrează în grad de handicap grav, iar din ancheta socială reiese faptul are nevoie în permanenţă de îngrijire din partea altei persoane. Totodată, acesta locuieşte singur, fiind necăsătorit, şi chiar dacă în ancheta socială se arată că familia îl ajută, întrucât nu are familie, este îngrijit de un nepot, indicat şi în ancheta socială”, se precizează în acțiunea depusă în instanță.

Consiliul Județean Alba, în calitate de reprezentant legal al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba, a solicitat respingerea contestaţiei și menținerea certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat în 31 mai 2022.

„Dependent de ajutorul altei persoane”

„Raportat la toate înscrisurile existente la dosar, la afecţiunile deosebit de grave de care reclamantul suferă, precum şi faptul că a avut un cancer oro-farigian, operat în 1997 şi recidivat în 2007, pe lângă cel care pe îl are în prezent, iar concluziile anchetei sociale sunt în sensul că ar avea nevoie de îngrijire din partea altei persoane, consideră că se impune şi acordarea asistentului personal”, a mai susținut petentul.

Instanța de judecată a concluzionat că, potrivit constatărilor cuprinse în cadrul anchetei sociale, „se reţine, în termeni lipsiţi de echivoc, faptul că reclamantul este dependent de ajutorul altei persoane în ceea ce priveşte activităţile de bază de zi cu zi”.

Prin urmare, magistratul a decis anularea certificatului emis anterior și a obligat Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba să emită un nou certificat prin care să dispună încadrarea reclamantului în gradul de handicap „Grav cu asistent personal”, cu valabilitate 12 luni. Hotărârea a rămas definitivă.