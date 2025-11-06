search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Premierul, intransigent în privința reformelor pensiilor speciale și administrației publice. „Aceste pachete sunt obligatoriu de adoptat”

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat că pachetele pensiilor magistraților și administrației publice au atât efecte asupra încasării veniturilor la buget, cât și efecte de echitate socială, asigurând un minim de justiție socială.

Ilie Bolojan, premierul României FOTO: Inquam photos
Ilie Bolojan, premierul României FOTO: Inquam photos

Premierul Bolojan a reiterat joi seara faptul că pachetele de reformă blocate deocamdată la nivel de Coaliție de guvernare reprezintă o necesitate.

”Dacă vrem ca anul viitor să ne încadrăm într-o țintă bugetară care să se apropie de 6% pentru a recâștiga încrederea, trebuie să ne reducem dobânzile la care ne împrumutăm. Dacă nu reușim să scădem aceste dobânzi, gândiți-vă că vom plăti dobânzi care se vor ridica la aproximativ 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă un procent semnificativ din PIB. Practic, aproape jumătate din deficitul nostru este cauzat doar de costul dobânzilor. Este un buget enorm pe care trebuie să-l gestionăm pentru a reduce aceste dobânzi. Trebuie să dăm senzația, dar mai ales să demonstrăm, că suntem o țară bine administrată, că nu risipim banii pe care îi încasăm. Aceste pachete sunt obligatorii de adoptat. Și sper că până la sfârșitul acestei luni vom rezolva aceste pachete, în sensul în care reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate”, potrivit premierului Bolojan.

Bolojan spune că aceste decizii nu vor mai întârzia mult, iar săptămâna viitoare ar putea fi deblocate la nivel de Coaliție.

”Am avansat în această perioadă, deși discuțiile s-au lungit. Adevărul este că restructurările nu sunt niciodată ușor de realizat, indiferent de scară. Totuși, sper că în perioada următoare vom ajunge la o soluție și că, înainte de aprobarea bugetului, vom adopta pachetul de reformă a administrației. Dacă nu adoptăm acest pachet, bugetul nu va putea fi construit pe o bază sănătoasă pentru anul viitor, pentru că el se bazează pe legile aflate în vigoare. Nu ne mai putem permite să finanțăm cheltuieli care nu se justifică nici în administrația centrală, nici în administrația locală. 

La fel este și cu cele două proiecte care sunt blocate acum prin deciziile Curții Constituționale. Este vorba de un pachet fiscal, unde înțeleg că două dintre articole au fost declarate neconstituționale. Vom aștepta motivarea deciziei și sperăm ca în zilele următoare să o primim, astfel încât atât pachetul fiscal, cât și cel referitor la magistrați să poată fi modificate și adoptate. Aceste pachete au atât efecte asupra încasării veniturilor la buget, cât și efecte de echitate socială, asigurând un minim de justiție socială

 Din punctul meu de vedere, pachetul pentru administrație nu poate fi trecut decât prin angajarea răspunderii Guvernului, deoarece este un pachet complex cu multe propuneri care, dacă nu rămân într-o formă coerentă, vor afecta reforma în administrație. Acesta nu presupune doar reduceri de personal, ci multe alte măsuri, inclusiv creșterea capacității administrației, pentru a transforma aceasta într-una eficientă în serviciul cetățeanului. În ceea ce privește pachetul referitor la magistrați, vom lua o decizie într-o săptămână, maxim două, privind modul în care va trece, dar este o necesitate și trebuie să o facem”, a menționat primul ministru.

Politică

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Ninsori şi frig în decembrie. Meteorologii anunţă o iarnă ca altădată
playtech.ro
image
”Bijuteria” lui Gică Popescu a fost inaugurată. Cum arată proiectul în valoare de 6 milioane de euro
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
Urșii periculoși pot fi împușcați imediat. Amenzi uriașe pentru cine îi hranește. Ministrul Mediului anunță garduri electrice
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate