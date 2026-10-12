 Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare | adevarul.ro
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Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare

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Femeile care s-au pensionat anticipat și au copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. La trecerea la pensia pentru limită de vârstă, diminuarea aplicată pensiei anticipate este eliminată, iar documentele privind copiii pot fi esențiale pentru stabilirea dreptului.

Mulți oameni la o casă de pensii
Femeile care au copii se pot pensiona mai devreme Foto: Inquam Photos

Legea nr. 360/2023 prevede o reducere a vârstei standard de pensionare pentru femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care au născut și au crescut copii până la vârsta de 16 ani. Pentru două copii, reducerea prevăzută de lege este de un an.

În cazul copiilor adoptați, trebuie îndeplinite condițiile prevăzute de lege privind perioada în care aceștia au fost crescuți.

Regula este importantă și pentru femeile care se află deja în plată cu pensie anticipată. La îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, acestea pot beneficia de reducerea vârstei standard dacă sunt îndeplinite și condițiile privind nașterea și creșterea copiilor.

De exemplu, dacă pentru o femeie vârsta standard de pensionare este de 63 de ani, iar aceasta beneficiază de reducerea de un an pentru că a născut și a crescut doi copii în condițiile prevăzute de lege, condiția privind pensia pentru limită de vârstă poate fi îndeplinită la 62 de ani, dacă are stagiul complet de cotizare.

Dacă femeia are un singur copil, vârsta de pensionare scade cu 6 luni.

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Foto: CNPP

Ce se întâmplă cu penalizarea pensiei anticipate

Pensia anticipată este diminuată în funcție de numărul de luni cu care persoana se pensionează înainte de împlinirea vârstei standard și de stagiul realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv.

Diminuarea se aplică pentru perioada în care persoana primește pensie anticipată.

La momentul îndeplinirii condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, iar diminuarea aferentă perioadei de anticipare este eliminată.

Prin urmare, dacă o femeie ajunge la vârsta la care poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea prevăzută pentru cele două copii, nu rămâne cu pensia diminuată aferentă perioadei de anticipare. Odată cu transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, penalizarea nu mai este aplicată.

Certificatele de naștere ale copiilor sunt importante

Pentru aplicarea reducerii acordate femeilor care au născut și crescut copii, situația trebuie dovedită cu documentele prevăzute de legislația pensiilor.

În cazul celor doi copii, sunt necesare certificatele de naștere. Pentru copiii adoptați, poate fi necesară hotărârea judecătorească definitivă prin care a fost încuviințată adopția.

Documentele privind copiii pot fi relevante și în cazul unei femei care este deja pensionată anticipat. Dacă acestea nu au fost depuse la stabilirea pensiei anticipate, ele pot fi prezentate ulterior pentru valorificarea dreptului la reducerea vârstei standard de pensionare la momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Un exemplu simplu

Să presupunem că o femeie s-a pensionat anticipat înainte de vârsta standard de pensionare și are doi copii pe care i-a născut și crescut în condițiile prevăzute de lege.

Pentru doi copii, reducerea vârstei standard de pensionare este de un an. Dacă vârsta standard aplicabilă în cazul ei este de 63 de ani, iar celelalte condiții sunt îndeplinite, trecerea la pensia pentru limită de vârstă poate avea loc la 62 de ani.

În perioada în care primește pensie anticipată, cuantumul acesteia este diminuat potrivit regulilor aplicabile pensiei anticipate. La transformarea în pensie pentru limită de vârstă, diminuarea este eliminată, iar pensia este stabilită potrivit regulilor aplicabile pensiei pentru limită de vârstă.

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