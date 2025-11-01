Românii pot ieși mai devreme la pensie, unii chiar și fără penalizare. Ce condiții trebuie îndeplinite

Românii pot ieși mai devreme la pensie, unii chiar și fără penalizare. Ce condiții trebuie îndeplinite0
Românii pot ieși mai devreme la pensie, unii chiar și fără penalizare, dacă îndeplinesc anumite condiții stabilite clar de noua lege a pensiilor, atât în ceea ce privește perioadele de contributivitate, cât și cele necontributive.
Amintim că în prezent, vârsta de pensionare a femeilor este de 63 de ani, cu posibilitate de pensionare anticipată cu 5 ani mai devreme, adică de la 58 de ani. Vârsta de pensionare a femeilor crește etapizat, cu câte o lună la fiecare 2 luni calendaristice începând cu anul 2030, astfel încât vârsta de pensionare a femeilor să fie 65 de ani în anul 2035, conform tabelului de mai jos (Anexa 5 din noua lege a pensiilor).
Pensia anticipată fără penalizare este posibilă dacă stagiul minim este de 40 de ani (35 de ani de contributivitate +5 ani, perioadă care cuprinde şi perioade asimilate/necontributive)
Specialiștii estimează că foarte mulți „decreței” se vor încadra în această categorie.
Stagiul de 40 de ani cerut pentru pensia anticipată fără penalizare este format din stagiul complet de cotizare contributiv (din Anexa nr. 5) + 5 ani Stagiu de cotizare (perioadă care cuprinde şi perioade asimilate/necontributive).
Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5 şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului următor.
Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv şi care au născut şi crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare, cu cate 6 luni pentru fiecare copil, cu o reducere de maxim 3 ani şi 6 luni.
Reducerea vârstei de pensionare se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.
Calculatorul vârstei de pensionare după noua lege a pensiilor
CNPP a updatat calculatorul privind vechimea în muncă și anii de contributivitate necesari ieșirii anticipate la pensie.
După cum se poate vedea în imaginea de mai sus, accesând secțiunea „Când mă pot pensiona” de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) puteți introduce data nașterii, sexul și numărul de copii născuți (în cazul femeilor), iar după introducerea codului în căsuța următoare dați click pe Calculează.
În cazul femeilor născute în 1967, care au născut doi copii, condițiile de pensionare pot fi văzute în tabelul de mai jos:
CALCULATORUL poate fi consultat AICI
Actele necesare înscrierii la pensia anticipată, sunt, după caz:
- cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 4 la norme);
- carnetul de muncă, în original şi copie;
- carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru membrii CAP, în original şi copie;
- carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, în original şi copie;
- carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, în original şi copie;
- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
- actele de stare civilă ale solicitantului, respectiv BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie, în original şi copie;
- livretul militar, în original şi copie;
- diploma de absolvire a învăţământului universitar însoţită de foaia matricolă sau de adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi, în original şi copie;
- dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
- adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;
- adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale, în original;
- adeverinţă privind venitul brut realizat ( anexa nr. 6 la lege);
- certificat de naştere copil, în original şi copie;
- hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a încuviinţat adopţia, în original şi copie;
- procura specială, pentru mandatar, în original şi copie;
- acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- adeverinţă eliberată de angajatorul/angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea, cu datele de identificare ale acestuia/acestora, în vederea informării cu privire la emiterea deciziei de pensie, în original;
- declaraţie pe propria răspundere pentru determinarea locului de şedere obişnuită (anexa nr. 5 la norme);
- alte acte întocmite potrivit prevederilor legale, prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.