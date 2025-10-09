Părinții care au în grijă copii cu dizabilități pot lucra de acasă 8 zile pe lună. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, legea prin care părinții care lucrează și au în grijă copii cu dizabilități de până la 18 ani pot presta activitatea profesională de acasă, 8 zile pe lună, sau în regim de telemuncă. Excepție fac doar situațiile în care natura muncii nu permite desfășurarea acesteia în astfel de condiții.

Actul normativ aduce modificări în Codul muncii și prevede că, pe lângă cele 8 zile, angajații care au în întreținere doi sau mai mulți copii cu dizabilități beneficiază de câte 2 zile suplimentare pentru fiecare copil. Aceeași regulă se aplică și în cazul gemenilor, tripleților sau al altor multipleți cu vârsta de până la 18 ani.

„Salariații care au în întreținere copii încadrați în grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, conform Legii 81/2018, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității astfel”, se arată în legea promulgată.

Măsura are scopul de a sprijini părinții în îngrijirea copiilor cu dizabilități, oferindu-le flexibilitate în gestionarea timpului și a responsabilităților familiale.