Părinții care au în întreținere copii cu handicap vor putea lucra de acasă 8 zile pe lună

Deputații au adoptat un proiect de lege prin care părinții care au în grijă copii cu handicap de până la 18 ani vor putea lucra de acasă sau în regim de telemuncă timp de 8 zile pe lună. Excepție fac doar cazurile în care specificul muncii nu permite desfășurarea activității în aceste condiții.

Proiectul de lege modifică Codul muncii și are ca obiect de reglementare acordarea a 8 zile de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă pentru salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani încadrați în grad de handicap, scrie Agerpres.

Proiectul de lege prevede și acordarea a câte două zile suplimentare de telemuncă pentru fiecare copil, în cazul părinților care au în grijă gemeni sau tripleți, precum și familii cu doi sau mai mulți copii încadrați în grad de handicap.

„Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani încadrați în grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condițiile Legii nr.81/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții. În cazul salariaților care au în întreținere 2 sau mai mulți copii încadrați în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, suplimentar față de cele 8 zile, pentru fiecare copil se mai acordă câte 2 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. De această prevedere beneficiază și salariații care au în întreținere copii gemeni, tripleți sau multipleți cu vârsta de până la 18 ani”, se arată în proiectul de lege.

Camera Deputaților a adoptat decizional proiectul și astfel legea merge la promulgare.