Persoanele care au deja un certificat de handicap cu termen de valabilitate permanent nu vor mai fi chemate la reevaluare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi a făcut o serie de precizări după ce persoanele cu handicap au ridicat îngrijorări în legătură cu proiectul de modificare a Ordinului privind aprobarea criteriilor medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap.

„Proiectul de ordin NU prevede chemarea la reevaluare a persoanelor care deţin deja un certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent.

În momentul în care ordinul privind noile criterii va intra în vigoare, vor exista mai multe afecţiuni pentru care va fi acordat certificat cu termen de valabilitate permanent. Certificatele deja emise cu termen de valabilitate permanent rămân valabile”, a transmis Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

În plus, instituţia precizează că, în acest moment, evaluarea persoanelor cu certificat revizuibil se realizează potrivit aceloraşi prevederi, respectiv ale Ordinului nr. 762/1992/2007.

„Evaluarea persoanelor cu certificat revizuibil (12/24 de luni) se va realiza în baza unui nou ordin privind criteriile medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap DOAR de la momentul publicării în Monitorul Oficial al României a acestuia. În acest moment, proiectul de modificare a Ordinului nr. 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap se află în procedură de transparenţă decizională şi nu produce efecte decât după intrarea sa în vigoare, adică după publicarea în Monitorul Oficial al României”, a mai precizat sursa citată.

Instituţia explică faptul că, atâta timp cât proiectul se află în procedura de transparenţă decizională, pot fi făcute observaţii şi propuneri prin adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.gov.ro sau registratura@anpd.gov.ro.

„Ţinem cont de toate observaţiile, propunerile şi îngrijorările persoanelor cu dizabilităţi, astfel că, pentru o mai bună clarificare a propunerilor de criterii întocmite de către Comisia Superioară şi Comisiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, ANPDPD va organiza în perioada următoare o serie amplă de consultări cu toţi actorii implicaţi. La finalul dezbaterilor, toate observaţiile şi propunerile primite vor fi analizate şi va fi stabilită forma proiectului de ordin care va fi trimisă spre aprobare. Toate persoanele implicate până la acel moment în procesul de consultare vor fi informate cu privire la preluarea sau nu a observaţiilor şi propunerilor lor”, se mai arată în precizările Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

De asemenea, instituţia anunţă că, în curând, va anunţa o adresă de e-mail şi un call center dedicate nelămuririlor cu privire la propunerile de noi criterii, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, vineri, că a fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap, el firmând că prin proiect se elimină cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept.

La rândul lui, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a precizat că îşi propun să elimine neclarităţile şi diferenţele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăţi.