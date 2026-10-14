 Orașul european în care o româncă de 25 de ani nu găsește chirie din cauza cățelușei sale: „Aș prefera să dorm pe stradă decât s-o las” | adevarul.ro
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Orașul european în care o româncă de 25 de ani nu găsește chirie din cauza cățelușei sale: „Aș prefera să dorm pe stradă decât s-o las”

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O româncă de 25 de ani, care locuiește în zona Barcelonei, nu reușește să se mute singură, deși își permite să plătească chiria. Tânăra a fost refuzată de proprietarii unui apartament din cauza cățelușei sale, Linda, în vârstă de aproape 16 ani, de care refuză să se despartă. „Aș prefera să dorm pe stradă decât să-mi las câinele”, spune aceasta.

Orașul Barcelona
Orașul Barcelona Foto: Pexels

Povestea Alinei Iordache, relatată de publicația spaniolă La Vanguardia, evidențiază dificultățile întâmpinate de persoanele care caută o locuință cu chirie și au animale de companie. 

Alina locuiește în prezent cu mama sa și își dorește să devină independentă. În urmă cu câteva luni, după ce a căutat mai multe locuințe, tânăra a crezut că a găsit apartamentul potrivit.

Locuința avea trei dormitoare, era în stare bună, iar chiria solicitată era de 650 de euro. Anunțul nu menționa nicio restricție privind animalele de companie, astfel că Alina a contactat proprietara și a stabilit o vizionare.

„Era destul de frumos, în stare bună, cu trei dormitoare, și cereau doar 650 de euro”, a povestit tânăra.

Planurile i-au fost, însă, date peste cap în timpul vizionării. Când i-a spus proprietarei că are un câine și că intenționează să locuiască împreună cu acesta, reacția femeii s-a schimbat imediat. Abia atunci a aflat că una dintre condițiile pentru închirierea apartamentului era ca viitorul chiriaș să nu aibă animale de companie.

„Dacă aș fi știut dinainte, nu aș fi contactat-o”, a explicat Alina, care s-a simțit dezamăgită de faptul că această condiție nu apărea în anunț.

A oferit să plătească mai mult, dar proprietarii au refuzat-o

Tânăra nu a renunțat imediat la șansa de a obține locuința. A încercat să o convingă pe proprietară că Linda nu ar crea probleme.

Cățelușa are aproape 16 ani, cântărește aproximativ cinci kilograme și este foarte liniștită, spune Alina.

„E calmă, nu latră, doarme toată ziua, e ca un ursuleț de pluș”, a explicat tânăra.

Pentru a demonstra că animalul este docil, i-a arătat femeii fotografii și videoclipuri. Mai mult, s-a oferit să își asume eventualele pagube provocate de câine, să plătească o chirie mai mare decât cea solicitată sau chiar să achite încă o lună de garanție.

Proprietara i-a spus că va discuta situația cu mama sa, care deținea clădirea. Alina a sperat că va primi un răspuns favorabil, însă câteva ore mai târziu a primit un mesaj pe WhatsApp care i-a spulberat speranțele. „Ești un candidat bun, dar te respingem pentru că ai un animal de companie”, i-au transmis proprietarii.

După acest refuz, tânăra a decis să renunțe la căutarea unei locuințe. Spune că nu intenționează să se mute fără Linda, indiferent de dificultățile pe care le întâmpină.

Pentru Alina, Linda nu este doar un animal de companie, ci un membru al familiei. Cele două sunt împreună de când tânăra avea nouă ani, iar ideea de a se despărți de cățelușa sa este de neconceput.

„Mi-ar frânge inima să iau decizia de a mă despărți de ea. Nimeni nu și-ar abandona copilul sau nu l-ar da spre adopție doar pentru că nu poate locui undeva cu el”, a declarat tânăra.

Alina spune că preferă să renunțe la confortul unei locuințe proprii decât să fie nevoită să își lase cățelușa la un adăpost sau în grija altor persoane.

„Aș prefera să dorm pe stradă știind că am câinele lângă mine decât să-l las la un adăpost sau cu alte persoane”, a mărturisit ea.

Deocamdată, Alina nu mai caută o altă locuință, deoarece spune că situația nu îi permite să continue demersurile, iar despărțirea de Linda nu este o opțiune.

Cazul tinerei readuce în discuție dificultățile cu care se confruntă persoanele care au animale de companie și încearcă să închirieze o locuință în Spania.

Deși legislația spaniolă privind bunăstarea animalelor recunoaște importanța acestora în viața familiilor, proprietarii pot stabili dacă acceptă sau nu animale în locuințele pe care le închiriază.

În baza legislației privind închirierea locuințelor urbane, proprietarii pot include în contract clauze care interzic animalele de companie. Astfel, persoanele care caută o chirie trebuie să verifice condițiile impuse înainte de semnarea contractului.

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