Video „Barcelona Europei de Est”. Orașul cu plaje spectaculoase pe care experții îl recomandă turiștilor

Un expert în turism a identificat un oraș de coastă din Europa de Est, cu plaje întinse și nisip auriu, restaurante pe faleză și arhitectură elegantă, asemănător Barcelonei, dar mult mai ieftin și despre care spune că, în curând, „toată lumea va vorbi”.

Rob Brooks, reprezentant al agenției de turism On The Beach, a prezentat recomandarea într-un videoclip publicat pe TikTok, unde a descris orașul drept „cea mai bună destinație ascunsă pentru o vacanță la plajă din Europa”.

„Am descoperit Barcelona Europei de Est și cu siguranță nu ați auzit de ea până acum”, a afirmat acesta.

Potrivit specialistului, destinația are mai multe avantaje importante pentru turiști: costuri reduse, zboruri scurte și accesibile și facilități potrivite pentru familii. Acesta a precizat că destinația nu se află în Spania, Portugalia, Italia, Franța sau Turcia și că a început să îi atragă atenția după o creștere semnificativă a interesului din partea turiștilor, potrivit express.

„O destinație a ajuns brusc în atenția mea după o explozie a căutărilor pentru vacanțe. Am analizat datele și cifrele și sunt convins că ar putea deveni unul dintre cele mai populare locuri din Europa în următorii ani”, a declarat expertul.

Inițial sceptic în privința unei vacanțe pe litoralul baltic, Brooks spune că și-a schimbat complet opinia după ce a văzut imagini ale stațiunii.

„Are o plajă uriașă cu nisip auriu, numeroase baruri și restaurante pe faleză, străzi colorate, arhitectură frumoasă, hoteluri de lux și un debarcader impresionant care se întinde direct în mare”, a spus acesta.

Destinația de pe litoral care oferă plaje și prețuri la jumătate față de Barcelona

Destinația despre care vorbește specialistul este orașul Sopot, una dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoralul Mării Baltice din Polonia.

„Înțeleg perfect comparațiile cu Barcelona, doar că aici nu există aceeași aglomerație și nici aceleași prețuri ridicate”, a afirmat Brooks.

Expertul consideră că principalul avantaj al orașului este diversitatea activităților pe care le oferă turiștilor. „Poți petrece dimineața pe plajă, să te plimbi după-amiaza pe străzi istorice și să mănânci foarte bine fără să cheltuiești o avere. Pentru că banii au o valoare mai mare aici, experiența pare mult mai luxoasă decât costă în realitate”, a explicat acesta.

„Va deveni din ce în ce mai popular în următorii ani”

Potrivit lui Brooks, temperaturile estivale ajung frecvent la aproximativ 26 de grade Celsius, iar popularitatea stațiunii este în continuă creștere. „Nu cred că acest loc va mai rămâne mult timp un secret. Cu cât am cercetat mai mult, cu atât mi-am dat seama că va deveni din ce în ce mai popular în următorii ani”, a spus el.

Site-ul oficial de turism al stațiunii descrie Sopot drept „unul dintre cele mai fermecătoare locuri din Polonia”, apreciat pentru plajele sale, spațiile verzi, arhitectura specifică și oferta diversificată de hoteluri și restaurante.

În comentariile videoclipului publicat pe TikTok, mai mulți turiști au confirmat impresiile pozitive despre zonă.

„Este un loc minunat. Am fost acolo în luna mai”, a scris un utilizator.

„Sopot este un oraș superb, la fel și Gdynia. Mediul este foarte curat, iar prețurile pentru mâncare și băuturi sunt moderate”, a comentat o altă persoană.

„Sopot este spectaculos”, a spus altcineva.