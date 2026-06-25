Video Mircea Cărtărescu, invitat la Roma de Papa Leon. Suveranul pontif s-a întâlnit cu scriitori din toată lumea

Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu scriitori din întreaga lume, la Roma, cu ocazia centenarului Editurii Vaticanului. Printre invitați s-a aflat și scriitorul român Mircea Cărtărescu.

Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit miercuri cu scriitori din mai multe colțuri ale lumii, reuniți la Roma pentru a marca centenarul înființării Librăriei Editrice Vaticana (LEV), editura Vaticanului, fondată în 1926.

„Avem nevoie de voi. Avem nevoie de imaginația voastră, de creativitatea voastră narativă și de gândirea voastră vie. Avem nevoie de toate acestea pentru a crea spații de libertate și autenticitate, în care harul divin să poată face să răsune promisiunea mângâierii și a păcii”, a spus Papa, citat de Vatican News.

Printre invitați s-au numărat Mircea Cărtărescu, alături de scriitoarele americane Marilynne Robinson şi Elizabeth Strout, scriitorul francez Éric-Emmanuel Schmitt, Jonathan Safran Foer, Colum McCann, Sorj Chalandon, Vittorio Lingiardi, Daniele Mencarelli, Enrico Brizzi şi scriitoarea spaniolă Julia Navarro, una dintre cele mai citite autoare de limbă spaniolă din ultimele decenii.

A fost prezent, de asemenea, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2023, Jon Fosse, considerat una dintre cele mai importante voci ale literaturii europene contemporane.

„Astăzi a fost o zi memorabilă pentru mine. Am avut bucuria să fiu primit la Vatican de Sanctitatea Sa Papa Leo XIV, într-un grup de scriitori din toată lumea (...) După ce am dat mâna cu Sanctitatea Sa și am schimbat fiecare câteva cuvinte, ni s-a oferit un tur exclusiv al Catedralei, golite de turiști, cum puțini au văzut-o. Sunt recunoscător pentru această uimitoare ocazie, dintre cele pe care le ai doar o dată în viață”, a transmis Mircea Cărtărescu pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat: „Un moment unic, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulțumesc Sanctității Sale Papa Leo XIV pentru marea Sa bunăvoință”.

Suveranul Pontif și-a exprimat speranța că scriitorii îi vor inspira pe ceilalți să fie atrași de adevăr, tocmai pentru că ei înșiși sunt atrași de acesta.

„În această căutare a adevărului, simțim că adevărul este subtil, revelându-se nouă în dialogul nostru interior cu Dumnezeu și în dialogul deschis și respectuos cu aproapele nostru”, a spus Papa, avertizând că „nu suntem niciodată stăpânii adevărului; dacă e ceva, adevărul este cel care ne «cucerește».”

Papa Leon a încheiat prin a le mulțumi scriitorilor pentru eforturile lor de a semăna „semințe de reconciliere, întâlnire și prietenie”.