O profesoară spune că nu se va mai întoarce niciodată la catedră din cauza ChatGPT: „Nu sunt antrenată să fiu polițistă”

O profesoară care predă în prezent online spune că nu s-ar mai întoarce niciodată la catedră, deși îi este dor de elevi și de atmosfera din clasă. Daniela Oliveira mărturisește că nu experiențele cu elevii agresivi sau conflictele cu părinții o țin departe de școală, ci folosirea tot mai frecventă a inteligenței artificiale. Într-o postare pe Facebook, aceasta atrage atenția că elevii ajung să își facă temele, testele și eseurile cu ajutorul ChatGPT, fără să mai învețe efectiv.

ChatGPT, noua provocare pentru profesori Foto: Shuterstock

Daniela Oliveira spune că a iubit să predea și că încă îi este dor de orele petrecute alături de elevi. Cu toate acestea, consideră că meseria de profesor a devenit tot mai dificilă, iar una dintre cele mai mari provocări este legată de utilizarea inteligenței artificiale de către copii.

Fosta profesoară povestește că, în anii în care a predat, a avut doar două situații în care s-a confruntat cu elevi agresivi.

„Un elev care m-a amenințat că vine cu pușca de vânătoare la școală”

„N-am avut decât de două ori în viață probleme cu elevi agresivi. În al treilea an de predare, am avut un elev care m-a amenințat că vine cu pușca de vânătoare la școală și mă împușcă dacă îl las corigent. Iată că sunt vie și l-am lăsat corigent, pentru că merita. Al doilea îmi strica mereu orele. Vorbea peste mine, era deranjant. Era un copil foarte inteligent, care avea nevoie de atenție. I-am făcut față și, culmea, la vreo zece ani după terminarea liceului, mi-a scris, și-a cerut scuze și mi-a spus multe lucruri frumoase”, a relatat aceasta.

„În rest, a fost, în mare, o perioadă foarte frumoasă să lucrez cu copiii la clasă. Am făcut enorm de multe lucruri cu ei și în afara școlii și am stabilit relații pe viață cu mulți. Unii chiar m-au vizitat în Portugalia”, a adăugat profesoara.

Inteligența artificială, provocarea care o ține departe de catedră

Deși spune că ar putea face față multor provocări din școală, Daniela Oliveira consideră că realitatea actuală din învățământ este mult mai complicată. Gestionarea comportamentului elevilor, relația cu părinții și încercarea de a-i ajuta pe adolescenți să se reconecteze cu școala sunt provocări pe care crede că le-ar putea depăși. Există însă un lucru care o îngrijorează mai mult decât toate celelalte: inteligența artificială.

„Dar știți ce mă sperie? AI-ul. Asta mă sperie cel mai tare. Mă imaginez predând condiționalul și dându-le o temă să repete modelele acasă, prin niște exerciții care mi se par utile ca să memoreze structurile. Apoi ei merg acasă, pun exercițiile în chat și AI-ul le rezolvă. Toată clasa vine cu tema făcută. Eu verific tema, toți o au perfectă. Îi ascult oral pe unul sau doi și nu știu. Mă prind că e făcută cu AI-ul”, explică Daniela Oliveira.

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Profesoara spune că ar încerca să le explice elevilor cât de mult se dezavantajează singuri atunci când folosesc inteligența artificială pentru a evita efortul de a învăța. Se teme însă că avertismentele nu ar avea efectul dorit.

„Ei ar da din cap că da, au înțeles, iar când vine testul, unul pune subiectele în chat, le rezolvă și copiază iar toată clasa”, avertizează aceasta.

În opinia sa, nici supravegherea atentă a elevilor în timpul testelor nu ar rezolva problema.

„Oricât de atentă aș fi, tot vor copia la test. Ei știu cum, iar eu nu sunt antrenată să fiu polițistă. Mă voi plimba oricum prin clasă încolo și-ncoace, dar tot vor reuși”, scrie profesoara.

Aceeași problemă ar apărea și la redactarea eseurilor argumentative, unde elevii pot obține un text complet într-un minut, fără să își exerseze capacitatea de a construi un argument.

„Apoi le voi da, în altă zi, să facă un eseu argumentativ pe cine știe ce temă. Ei vor merge acasă, îl vor pune în chat și vor avea eseul într-un minut. Și de aici... eu... nu mai știu”, mărturisește Daniela Oliveira.

„Elevii care chiar învață sunt revoltați și dezamăgiți”

Profesoara se teme că folosirea inteligenței artificiale ar putea schimba inclusiv relația dintre dascăli și elevi. Orele interactive, în care profesorul încearcă să transforme învățarea într-o experiență plăcută, ar putea fi înlocuite de o permanentă supraveghere a copiilor.

„Îmi imaginez orele în care eu, profesoara faină, plină de umor, care cântă cu toată clasa «Dreamer» de Ozzy Osbourne ca să învățăm ceva și «Wish You Were Here» de Pink Floyd ca să învățăm unreal past, m-aș transforma într-o polițistă tristă, care vânează AI-ul”, scrie aceasta.

Daniela Oliveira spune că elevii cu care lucrează în prezent îi povestesc deja despre colegi care folosesc ChatGPT pentru a rezolva teste la diferite discipline, inclusiv biologie, fizică sau chimie.

„Uneori, elevii mei de acum îmi mai spun câte ceva din școala de azi. Elevi de clasa a VI-a, a VII-a, de toate vârstele: Ha, ha, azi am avut test la biologie, am pus testul în chat și l-am făcut. Sau la fizică, la chimie, mai știu eu la ce...”, povestește profesoara.

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O altă problemă este nemulțumirea elevilor care învață și constată că obțin aceleași rezultate ca acei colegi care folosesc inteligența artificială pentru a-și rezolva sarcinile.

„Unii elevi care chiar învață sunt revoltați și dezamăgiți. Îmi spun: «Eu învăț, iar ăla vine cu tema făcută cu chatul și ia aceeași notă.» Îi înțeleg. E foarte frustrant. La examene se face diferența, știu, dar atunci profesorii vor fi iar vinovați, știu...”, atrage atenția Daniela Oliveira.

„Aș scăpa, poate, de cuțitul elevului. Dar de drăgălașul AI... nu garantez”

„Eu chiar nu pricep cum de mai există vreun dram de speranță în ce privește educația. Ce masă imensă de copii neștiutori vor ieși din școlile lumii... Nu vreau să-mi imaginez. Unii vor învăța mereu și își vor urma drumul drept în viață, dar alții vor fi victimele vesele ale AI-ului: fentatori ai sistemului pe parcursul școlii, ale căror goluri imense vor ieși la suprafață tocmai când vor avea cea mai mare nevoie să nu le aibă”, avertizează Daniela Oliveira.

Deși îi este dor de elevi și de activitatea la clasă, profesoara spune că nu s-ar mai întoarce în învățământ.

„De asta n-aș mai intra în învățământ, deși mi-e dor de clasă. Simt că devine deja prea mult pentru un singur om, pentru un profesor. Aș scăpa, poate, de cuțitul elevului. Poate nu mi-aș lua șuturi în fund. Dar de drăgălașul AI... nu garantez”, a spus profesoara.