 O legumă din Japonia a ajuns în grădinile românilor. Ce gust are și de ce poate fi mâncată cu totul | adevarul.ro
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Video O legumă din Japonia a ajuns în grădinile românilor. Ce gust are și de ce poate fi mâncată cu totul

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O legumă cunoscută în Japonia a ajuns să fie cultivată și în grădinile din România. Are dimensiuni mici, un gust dulceag, care amintește de castanele coapte, și un avantaj important în bucătărie: coaja sa poate fi consumată, fără să fie nevoie să fie îndepărtată înainte de preparare. Poate fi folosită în supe-cremă, diverse preparate la cuptor, iar cei care o cultivă spun că se coace devreme și este ușor de pregătit.

Este vorba despre dovleacul Hokkaido, un soi apreciat pentru gustul său dulceag și pentru faptul că poate fi folosit în numeroase preparate. Numele său este legat de insula Hokkaidō, aflată în nordul Japoniei, a doua ca mărime din arhipelagul japonez.

Reprezentanții Grădinii Mureșan din Ocoliș au prezentat, într-o postare publicată pe Facebook, recolta din această toamnă și au povestit despre calitățile acestei varietăți, pe care o cultivă de mai mulți ani.

„Printre bunătățile pe care le adunăm toamna aceasta din grădină, dovleacul Hokkaido (Cucurbita maxima var. hokkaido) ocupă un loc cu totul special. Este o varietate minunată, mică ca formă, dar plină de savoare și beneficii uriașe pentru sănătate”, au scris reprezentanții grădinii.

Dovleacul Hokkaido crește în curtea unor fermieri din România
Dovleacul Hokkaido crește în curtea unor fermieri din România Foto: FB

Fructele sunt relativ mici, au coaja portocalie și o pulpă densă, cu gust dulceag.

Cei care îl cultivă spun că dovlecii se coc devreme și pot fi folosiți în numeroase preparate.

„Sunt foarte micuți. Îi cultivăm de câțiva ani. Se numesc Hokkaido, după insula japoneză. În august încep să se coacă și sunt foarte buni. Se pot cultiva și la noi. Au gust de dovleac plăcintar, de dovleac copt, iar coaja se poate mânca. Se fac la cuptor, sunt buni și dulci”, au explicat reprezentanții Grădinii Mureșan din Ocoliș.

Unul dintre principalele avantaje ale acestei varietăți este coaja comestibilă. După coacere sau fierbere, aceasta se înmoaie și poate fi consumată împreună cu pulpa. 

Gustul său dulceag, cu note care amintesc de castanele coapte, și textura cremoasă după prepararea termică îl fac potrivit pentru numeroase rețete de toamnă.

Cum poate fi preparat dovleacul Hokkaido

Una dintre cele mai populare întrebuințări ale dovleacului Hokkaido este supa-cremă. Pulpa sa oferă preparatului o consistență fină, iar gustul se combină bine cu legume precum morcovul și ceapa, dar și cu mărul sau laptele de cocos.

O utilizatoare a povestit, în comentariile la postarea despre recoltă, că a reușit să cultive această varietate pornind de la semințele unui dovleac cumpărat din magazin.

„Eu am cumpărat dovleac Hokkaido din magazin și am luat semințe. S-au făcut bine. Am copt, am făcut prăjitură și am făcut supă-cremă din ei. Este deosebit de gustoasă”, a scris aceasta.

Femeia a explicat și cum pregătește supa-cremă, folosind dovleac cu tot cu coajă, morcov, ceapă și măr. Legumele sunt călite în puțin ulei și, opțional, unt, apoi se adaugă apă și se fierb până se înmoaie. La final, ingredientele sunt pasate până se obține consistența dorită.

„Se servește cu smântână, cu creveți sau crutoane de pâine”, a mai explicat aceasta, povestind că a descoperit preparatul într-un restaurant din Germania, unde supa era servită cu smântână și creveți.

Dovleacul poate fi pregătit și la cuptor, tăiat în felii sau cuburi și asezonat cu ulei de măsline și condimente. De asemenea, poate fi folosit în prăjituri, tarte sărate sau alte preparate de sezon.

Unii internauți au amintit și alte întrebuințări culinare. „În Germania fac pâine din ei”, a scris o altă utilizatoare, în timp ce mai multe persoane au recomandat supa-cremă cu crutoane.

Ce beneficii nutritive are dovleacul Hokkaido

Pe lângă gustul său, dovleacul Hokkaido este apreciat pentru conținutul de carotenoizi, inclusiv beta-caroten, pe care organismul îl poate transforma în vitamina A. Aceasta contribuie la menținerea vederii normale și la funcționarea sistemului imunitar. Dovleacul conține și fibre, care contribuie la funcționarea normală a digestiei.

Reprezentanții Grădinii Mureșan din Ocoliș au vorbit și despre proprietățile nutritive ale acestei legume în mesajul publicat pe rețelele sociale.

„Pe lângă faptul că are un gust dulceag, fin, care aduce puțin a castană și este absolut delicios în supe-cremă sau copt la cuptor, acest dovleac este o adevărată binecuvântare pentru organism. Este extrem de bogat în vitamine (A, C, E), antioxidanți și minerale, ajutând la întărirea imunității, susținerea vederii și menținerea unei digestii sănătoase în sezonul rece”, au mai transmis aceștia.

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