„Nu vânăm balcoanele închise!”. Primarul Galațiului, asaltat de reacții după ce a anunțat că proprietarii nu vor fi supraimpozitați și sancționați

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a venit cu precizări în privința impozitării balcoanelor închise, după ce subiectul a stârnit numeroase discuții și îngrijorări în rândul proprietarilor. Edilul susține că gălățenii care și-au închis balcoanele pentru un plus de confort nu vor fi sancționați și nici nu vor plăti impozite mai mari din acest motiv.

Bloc din Galați Foto: FB/Ionuț Pucheanu

Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook, în urma dezbaterilor privind posibila supraimpozitare a locuințelor în care au fost închise balcoanele.

„Nu vânăm balcoanele închise! Pentru că am tot fost întrebat în ultima perioadă, fiind un subiect de mare interes, o spun cât se poate de clar: nimeni nu va fi sancționat sau supra-impozitat pentru că și-a închis balconul”, a transmis primarul.

Edilul a respins ideea unei campanii de verificare și sancționare a proprietarilor care au recurs la astfel de lucrări. „Cum să scoți alți bani din buzunar doar pentru că ai vrut să-ți asiguri un minim de confort la tine acasă? Nici vorbă de așa ceva. Gălățenii trebuie să stea liniștiți: nu pornim o vânătoare a balcoanelor închise!”, a mai precizat Ionuț Pucheanu.

Val de reacții pe rețelele de socializare: „Oamenii s-au săturat de promisiuni”

Postarea primarului a strâns numeroase comentarii. O parte dintre gălățeni i-au mulțumit pentru clarificări și au salutat mesajul, considerând că închiderea balcoanelor este o măsură care ține de confortul locatarilor și de protejarea locuințelor împotriva frigului și a infiltrațiilor.

„Era nevoie de această clarificare, într-o mare de voci care doar împrăștie zvonuri nesusținute”, a scris un internaut.

„Gălățenii aveau nevoie de această clarificare”, „Un mesaj clar și necesar pentru toți gălățenii” și „O hotărâre înțeleaptă!”.

Au existat însă și numeroase reacții critice, în special din partea celor care au pus declarația edilului în legătură cu majorările recente ale impozitelor și taxelor locale.

„Ați spus clar că nu măriți impozitele și totuși le-ați mărit. Acum spuneți din nou că nu ne veți taxa balcoanele. Vom vedea de la 1 ianuarie! Vorbele nu mai valorează nimic, oamenii s-au săturat de promisiuni. Vrem fapte, nu declarații!”, a comentat o persoană.

Un alt gălățean a făcut referire la scumpirile din ultimii ani: „Așa ai zis și cu impozitele și le-ai dublat”.

„Nu mai credem în vorbe goale, faptele vorbesc!”, a spus altcineva.

„Poate vânați balcoanele care s-au construit fără autorizație cât apartamentul și în afara celor care sunt în proiect”, a fost una dintre reacții.

O altă persoană a relatat că a primit amendă după ce și-a închis balconul de la etajul al treilea și că a fost obligată să își modifice documentația cadastrală pentru a înregistra noua configurație a locuinței.

Proprietarii care și-au închis balcoanele scapă de impozitul dublu. Ce clarificări a adus ministrul Dezvoltării

Ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, îi liniștește pe proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație de construire. Aceștia nu vor fi obligați să plătească impozite duble sau taxe înzecite pentru intrarea în legalitate, după ce ministrul a emis un ordin care clarifică aplicarea noilor prevederi din Codul urbanismului.

Potrivit ministrului, majorarea cu 100% a impozitului se aplică doar clădirilor construite integral fără autorizație, nu și blocurilor ridicate legal în care proprietarii au făcut ulterior modificări minore, precum închiderea balcoanelor.

Regulile diferă în funcție de vechimea lucrărilor. Pentru balcoanele închise în urmă cu mai mult de trei ani, răspunderea contravențională este prescrisă, astfel că proprietarii nu pot fi amendați pentru aceste lucrări.

În cazul balcoanelor închise după 2023, este prevăzută o procedură simplificată la primărie, pe baza unei notificări și a unui proiect întocmit de un arhitect sau proiectant. Regularizarea urmărește verificarea siguranței construcției.

Ordinul clarifică și faptul că proprietarii nu trebuie să plătească taxe înzecite, acestea fiind aplicabile altor categorii de construcții realizate ilegal, nu închiderii balcoanelor.

„Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite şi nici să cheltuiască mii de lei ca să-şi legalizeze balconul”, a transmis ministrul.

Clarificările vin după ce intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026, privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, a generat confuzie în rândul proprietarilor.