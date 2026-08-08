O americancă a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare după ce a arătat cum a cumpărat cu doar 25 de dolari un tratament pentru care ar fi trebuit să plătească 1.000 de dolari în Statele Unite.

Un videoclip publicat de o americancă despre diferențele uriașe dintre prețurile medicamentelor din Statele Unite și cele practicate pentru același tratament în India a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare.

Diferențe uriașe de prețuri pentru același medicament

Femeia a povestit că șase pastile pentru care ar fi trebuit să plătească 1.000 de dolari în SUA au costat-o, în cele din urmă, doar 25 de dolari, după ce le-a comandat printr-o farmacie canadiană, fiind expediate direct de producătorul din India.

„Medicamentul acesta urma să mă coste 1.000 de dolari din buzunar în SUA și l-am primit cu 25 de dolari. Da, doar pentru șase pastile: 1.000 de dolari, pentru că asigurarea mea nu le acoperea. Medicul mi-a spus să trimit rețeta unei farmacii canadiene. Am făcut asta și mă așteptam să coste poate 100 sau 200 de dolari, sumă pe care eram pregătită să o plătesc. Mi-au spus însă că sunt 25 de dolari: 10 dolari medicamentul și 15 dolari transportul internațional, direct de la producătorul din India până la mine”, a relatat americanca, într-un clip publicat apoi pe Reddit.

Diferența izbitoare de preț a făcut-o să critice dur sistemul medical și farmaceutic american.

„Sistemul nostru de sănătate din SUA este o glumă. Suntem efectiv păcăliți. Cum adică aici urma să coste 1.000 de dolari, iar eu am putut plăti doar 10 dolari pentru medicamentul în sine? Pentru ce aș fi plătit 1.000 de dolari în SUA? La cine ajung banii aceștia? Este o întrebare retorică. Înțelegeți ce vreau să spun”, a adăugat aceasta.

Americanii caută medicamente mai ieftine, în afara țării

Clipul a devenit viral, iar numeroși americani i-au adăugat comentarii despre propriile experiențe legate de costurile medicale. Un bărbat a povestit că, în urmă cu mai mulți ani, s-a confruntat cu o infecție severă ce îi punea viața în pericol. Testele arătau că doar două antibiotice specifice puteau funcționa, însă asiguratorul a refuzat să le acopere pe ambele.

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„În timp ce medicii mei se luptau cu compania de asigurări, am comandat online din India o cantitate pentru șase luni din ambele medicamente. Au ajuns într-o săptămână. Și în cazul meu transportul a costat mai mult decât medicamentele”, a scris acesta.

Metoda a fost confirmată și de un alt american, care a apelat de mai multe ori la farmacii canadiene autorizate pentru a obține tratamente refuzate de asigurarea sa medicală.

Unii au reclamat anomalii tarifare chiar în interiorul aceleiași clinici, în funcție de modalitatea de plată. Un localnic din Texas a dezvăluit că, pentru un RMN cerebral, clinica i-a cerut 1.700 de dolari dacă folosea asigurarea, dar prețul scădea la 700 de dolari dacă alegea să plătească direct, din buzunar.

„Am întrebat: «Stați puțin, dacă folosesc asigurarea, eu vă plătesc 1.700 de dolari și vă mai plătește și compania de asigurări, dar dacă plătesc singur dau 700 de dolari și asigurarea nu vă mai dă nimic?». Mi-au spus că da. Este ridicol: același serviciu, costuri complet diferite”, a relatat acesta.

Prețurile medicamentelor îi intrigă pe americani

Un american a amintit cazul unei bunici căreia i s-au cerut 800 de dolari pentru un medicament neacoperit de Medicaid (programul guvernamental pentru persoanele cu venituri mici). După ce nepoata ei a prezentat un card gratuit de cupoane și reduceri farmaceutice, prețul a scăzut instantaneu la 31 de dolari.

„Am întrebat: «Cum poate simpla folosire a unui card să reducă un medicament de la 800 la 31 de dolari?». Farmacista mi-a răspuns sincer: «Nu știu, dar cineva minte»”, se arată în comentariu.

Un indian a confirmat prețurile mici ale medicamentelor generice de pe piața lor locală.

„Ca indian, pot spune că acel tratament poate costa chiar și doi dolari la noi”, a scris acesta. A amintit că India este unul dintre principalii producători mondiali de medicamente generice și că multe produse din farmaciile americane provin, de fapt, de acolo.

Un alt american a povestit că un prieten din India care locuia în SUA a preferat să își cumpere bilet de avion și să meargă acasă pentru o intervenție stomatologică complexă.

„A ieșit mai ieftin chiar și cu prețul zborului inclus”, a menționat acesta.

„Totul în SUA implică un intermediar care stă între tine și serviciul de care ai nevoie doar ca să colecteze bani: fie că e vorba de sănătate, împrumuturi pentru studenți, asigurări sau vânzări de mașini. Industrii întregi sunt susținute doar de faptul că cineva stă la mijloc și îți ia banii”, a concluzionat un alt internaut.