 Balcoanele închise, în atenția primăriilor. Ce se pregătește într-un mare oraș din România și cum răspund alte localități din țară | adevarul.ro
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Balcoanele închise, în atenția primăriilor. Ce se pregătește într-un mare oraș din România și cum răspund alte localități din țară

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Balcoanele închise fără autorizație au ajuns pe agenda autorităților locale, iar discuția despre punerea actelor în ordine se suprapune cu cea despre impozitele pe locuințe.

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Foto: magnific.com

La Iași se pregătește un regulament, la Oradea municipalitatea respinge ideea unei dublări automate a impozitului, iar la Timișoara reprezentanții asociațiilor de locatari contestă aplicarea sancțiunilor.

Iași: proiectul de taxe și regulamentul pentru balcoane

Primăria Iași a pus în dezbatere publică proiectul privind taxele și impozitele locale pentru 2027, observațiile putând fi transmise până joi, 5 noiembrie. Documentul ia în calcul o rată a inflației de 7,3%, potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași.

Înaintea ședinței Consiliului Local din săptămâna precedentă, primarul Mihai Chirica s-a pronunțat împotriva unor noi creșteri ale taxelor și a cerut ca indexarea cu inflația să se regăsească și în veniturile populației.

„N-aș mai crește taxele și impozitele pentru că poporul nu mai suportă. Dimpotrivă, ar trebui să facem o paritate perfectă atunci când aplicăm inflația la taxe și impozite, să aplicăm inflația și la salarii și pensii”, a declarat Mihai Chirica.

Separat de proiectul fiscal, edilul a anunțat desemnarea a două angajate ale municipalității pentru elaborarea unui regulament referitor la balcoanele închise fără autorizație. Demersul urmărește clarificarea situației juridice a acestor lucrări. Anunțul privește pregătirea regulamentului, nu adoptarea lui.

Oradea: primăria spune că impozitul nu se dublează automat

La Oradea, municipalitatea a transmis că simpla închidere a unui balcon nu atrage automat majorarea cu 100% a impozitului. Precizarea apare într-un comunicat al primăriei, citat de publicația BIHOREANUL, în contextul îngrijorărilor proprietarilor.

Primăria pregătește o procedură pentru intrarea în legalitate a balcoanelor închise fără autorizație, în situațiile în care reglementările urbanistice permit acest lucru. Proiectul urmează să treacă prin consultare publică, iar municipalitatea estimează că îl va supune aprobării Consiliului Local în ianuarie 2027.

Potrivit aceleiași surse, administrația locală nu stabilise un termen-limită pentru regularizarea lucrărilor și le recomanda proprietarilor să aștepte clarificarea pașilor de urmat. Posibilitatea intrării în legalitate rămâne însă condiționată de reglementările urbanistice, nu doar de dorința proprietarului de a păstra balconul închis.

Timișoara: asociațiile de locatari cer schimbarea prevederilor

La Timișoara, președintele Federației Asociațiilor de Locatari, Petru Olariu, cere modificarea sau eliminarea prevederii privind sancționarea proprietarilor care și-au închis balcoanele fără autorizație. Într-o relatare publicată pe 2 noiembrie, Radio România Timișoara îl citează susținând că unele lucrări au fost realizate chiar în cadrul programelor de reabilitare termică derulate de primării, cu fonduri europene.

Postul de radio prezintă și nemulțumirile unor locatari care au cumpărat apartamente cu balcoanele deja închise. Aceștia spun că nu știu dacă lucrările au fost autorizate și contestă perspectiva de a suporta cheltuieli pentru intervenții făcute de foștii proprietari. Sunt situații semnalate de locatari, nu o constatare că toate aceste apartamente au aceeași problemă juridică.

Ce promite Ministerul Dezvoltării

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat pe 31 octombrie că ministerul va analiza dificultățile legate de intrarea în legalitate a balcoanelor închise și va transmite Parlamentului propuneri de modificare a legislației.

„Românii NU vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise!”, a transmis ministrul, potrivit Digi Economic. „Scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi.”

Declarația ministrului privește intenția de a clarifica și modifica regulile. Ea nu trebuie confundată cu o procedură de intrare în legalitate deja aprobată: la Iași regulamentul este în pregătire, iar la Oradea adoptarea procedurii este estimată pentru ianuarie 2027.

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