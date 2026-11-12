Târgul de Crăciun din Craiova se deschide vineri, 13 noiembrie, și îi invită pe vizitatori în „Tărâmul elfilor”, tema ediției din acest an. Programul include spectacole, concerte și numeroase atracții pentru toate vârstele.

Târgul de Crăciun din Craiova îşi întâmpină vizitaorii cu o atmosferă feerică. Foto: Facebook Olguţa Vasilescu

Craiova s-a transformat într-un decor de poveste, cu mii de lumini, brazi împodobiți, instalații spectaculoase și zone tematice care îi vor purta pe vizitatori în atmosfera magică a Crăciunului, începând de vineri, 13 noiembrie, când are loc deschiderea oficială a târgului de Crăciun 2026, până pe 3 ianuarie 2027.

Pentru cei care plănuiesc să ajungă la eveniment, autoritățile au prezentat programul complet, variantele de transport public, zonele în care pot parca autoturismele sau autocarele, dar și tarifele practicate în parcările disponibile.

Tema din acest an: „Tărâmul elfilor”

Ediția din 2026 îi invită pe vizitatori într-o lume desprinsă parcă din poveștile de iarnă. Sub tema „Tărâmul elfilor”, centrul Craiovei se transformă într-un decor de basm, cu lumini spectaculoase, căsuțe de sărbătoare, brazi împodobiți și personaje care dau viață atmosferei de Crăciun.

Printre atracțiile care îi așteaptă pe vizitatori se numără sania zburătoare a lui Moș Crăciun, amplasată în Piața Mihai Viteazul, și bradul spectaculos în interiorul căruia circulă un trenuleț pe o șină suspendată. Cei mici vor putea explora Labirintul Elfilor, vor avea parte de ateliere și activități dedicate lor și se vor putea bucura de întâlnirea cu personajele specifice sărbătorilor.

Nici adulții nu vor duce lipsă de motive pentru a petrece câteva ore în târg. Roata panoramică le oferă ocazia să privească orașul de la înălțime, în timp ce patinoarul și caruselele completează oferta de distracție. Căsuțele cu produse de sezon, decorațiuni și bunătăți îi vor întâmpina pe cei care vor să descopere atmosfera unui târg de Crăciun, să caute cadouri sau pur și simplu să se bucure de o plimbare în decorul festiv.

Târgul se desfășoară în mai multe piețe și zone centrale, printre care Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Piața Ierusalim și zona Casei Băniei, precum și pe străzile Unirii și Theodor Aman.

Foto: Facebook Olguţa Vasilescu

Deschiderea oficială este programată vineri, 13 noiembrie, de la ora 18:00, când vor fi aprinse luminile festive. Momentul va fi însoțit de un spectacol și de focuri de artificii.

Programul

Târgul este gândit ca un loc de întâlnire pentru toate vârstele, în care vizitatorii pot petrece de la câteva ore până la o zi întreagă. Copiii pot descoperi decorurile de poveste și pot participa la activități tematice, în timp ce adulții se pot bucura de concerte, de preparatele și produsele expuse în căsuțe sau de o plimbare în decorul feeric.

Cei care vor să admire orașul de sus pot urca în roata panoramică, iar iubitorii activităților de iarnă au la dispoziție patinoarul. Pentru o experiență completă, vizitatorii pot explora pe rând zonele tematice ale târgului, fiecare cu propriile decoruri și atracții, și pot încheia plimbarea cu o oprire la căsuțele cu bunătăți și suveniruri, care vor funcţiona astfel:

* Luni - joi: între orele 13:00 - 21:00;

* Vineri - duminică: între orele 10:00 - 22:00.

Atmosfera va fi completată de spectacole și concerte organizate în serile de vineri și sâmbătă, în perioada 13 noiembrie -19 decembrie.

Accesul în târg este gratuit, dar unele atracții, precum caruselele și celelalte instalații de agrement, sunt contra cost.

Locuri de parcare pentru vizitatori şi tarife

Dat fiind afluxul mare de vizitatori de anul trecut, când Târgul de la Craiova a a câștigat competiția „European Best Christmas Market 2025”, primarul Olguţa Vasilescu a anunţat că autorităţile au suplimentat locurile de parcare.

Pentru vizitatorii care ajung în Craiova doar pentru câteva ore și nu au cazare în oraș, autoritățile recomandă parcările din zona Aeroportului Internațional Craiova. În această zonă sunt disponibile aproximativ 1.000 de locuri pentru autoturisme și autocare.

Parcarea Aeroportului Internațional Craiova, care este publică, are următoarele tarife: 1-5 ore: 3 lei; 5-8 ore: 20 de lei; 8-12 ore: 30 de lei; 12-24 de ore: 40 de lei; 7 zile: 150 de lei; o lună: 350 de lei.

În cazul în care pierdeţi tichetul de parcare, se percepe o taxă de 100 de lei.

În fața aeroportului se află și o parcare privată, care percepe următoarele tarife: 0-1 oră: 5 lei; 6-12 ore: 15 lei; 12-24 de ore: 20 de lei; 4 zile: 70 de lei; 5 zile: 80 de lei; 7 zile: 110 lei; 10 zile: 150 de lei; 14 zile: 170 de lei; 21 de zile: 240 de lei; 30 de zile: 300 de lei.

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Din zona aeroportului, autobuzele RAT Craiova de pe traseele 8 și 9 fac legătura cu centrul orașului, la intervale de aproximativ 15 minute.

Un bilet costă 4 lei și poate fi plătit cu cardul, prin POS, direct în autobuz, sau prin aplicația „Craiova Transport”.

Turiștii care au cazare în Craiova sau vor să ajungă mai aproape de zonele târgului pot folosi parcările din centrul orașului.

Parcarea subterană de la Teatrul Național „Marin Sorescu”, destinată autoturismelor, este publică. Tarifele sunt: 3 lei pe oră; 135 de lei pentru 3 zile, cu staționare nelimitată; 290 de lei pentru o săptămână, cu staționare nelimitată; 250 de lei pe lună, de luni până vineri, între orele 07:00 și 19:00; 200 de lei pe lună, de luni până vineri, între orele 17:00 și 08:00, precum și în weekend; 1.000 de lei pe lună pentru staționare nelimitată; 2.000 de lei pe an, de luni până vineri, între orele 07:00 și 19:00.

În această parcare sunt disponibile și servicii de reîncărcare pentru mașinile electrice, la tariful de 2 lei/unitate. Eliberarea unui duplicat al abonamentului costă 30 de lei, iar reemiterea unui tichet pierdut sau deteriorat - 85 de lei.

Pentru plata și gestionarea parcării poate fi folosită aplicația gratuită „Parcare Craiova”, disponibilă în Google Play și App Store.

Alte variante pentru autoturisme sunt parcarea privată de pe strada Mihai Kogălniceanu, în fața Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, parcarea Gin Gin, de lângă restaurantul Flora, și parcarea Clinicii Regina Maria, de pe strada A.I. Cuza, vizavi de Universitatea din Craiova. O altă opțiune publică este parcarea de pe strada Brestei, în apropierea Curții de Conturi, a Tribunalului Dolj și a Facultății de Agronomie.

Unde pot parca autocarele și microbuzele

Grupurile organizate care ajung la Târgul de Crăciun au la dispoziție mai multe zone pentru parcarea autocarelor și microbuzelor:

* Centrul Multifuncțional Craiova – strada Târgului nr. 26;

* Sala Polivalentă – bulevardul Ilie Balaci nr. 6;

* Electroputere Mall – Calea București nr. 80;

* Promenada Mall – Calea Severinului nr. 61;

* Strada Potelu, în cartierul ANL, în spatele Parcului Nicolae Romanescu.

Poliția Locală Craiova va fi prezentă în teren pentru fluidizarea traficului și îndrumarea șoferilor. Autoritățile avertizează că autoturismele parcate neregulamentar vor fi ridicate și le recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere și indicațiile agenților de circulație.

Cum se ajunge la Târgul de Crăciun cu transportul public

Cei care aleg să lase mașina în parcările amenajate în afara centrului pot ajunge la târg cu autobuzele și tramvaiele RAT Craiova.

Foto: Facebook Olguţa Vasilescu

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Legăturile principale sunt:

* De la Gara Craiova: autobuzul 1, cu coborâre la stația Olteț sau la stația Țărăncuța, de pe bulevardul Carol I;

* De la Promenada Mall: traseele 100, 101 și 102, cu plecare din stația ANL și coborâre la Teatrul Național;

* De la aeroport: autobuzul 8, cu coborâre la stația Țărăncuța, sau autobuzul 9, până la Teatrul Național;

* Cu tramvaiul: traseele 100, 101 și 102, cu coborâre la stația Teatrul Național.

Alte trasee care ajung în apropierea târgului sunt:

*stația Teatrul Național: autobuzele 2b, 3b, 6, 9, 10, 11, 12, 23 și 25;

* stația Olteț – Casa de Cultură a Studenților: autobuzele 1, 4, 5b, 24 și 29b;

* stația Madona Dudu: autobuzul E1R;

* stația Sfântul Dumitru: autobuzul E1T;

* stația Țărăncuța – bulevardul Carol I: autobuzul 8;

* stația Spitalul nr. 2: autobuzul 20.

Foto: Facebook Olguţa Vasilescu

Traseele și orarele pot fi consultate pe site-ul RAT Craiova, iar aplicația gratuită „Craiova Transport”, disponibilă în Google Play și App Store, îi ajută pe călători să identifice legătura potrivită, mai scrie primarul Olgiţa Vasilescu pe Facebook.

Pentru vizitatorii Târgului de Crăciun sunt disponibile toalete publice și ecologice în mai multe puncte din zona centrală: English Park, Piața William Shakespeare, în zona Teatrului Național, părculețul de la Mercur și în apropierea Judecătoriei Craiova, pe strada A.I. Cuza.

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