 „Normarea” activităţii magistraților intră în vigoare pe 15 septembrie. Cum se vor repartiza dosarele în instanțele din România | adevarul.ro
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„Normarea” activităţii magistraților intră în vigoare pe 15 septembrie. Cum se vor repartiza dosarele în instanțele din România

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Din 15 septembrie, instanțele din România vor aplica un nou mecanism pentru gestionarea numărului de dosare pe care le pot procesa. Cauzele care depășesc capacitatea calculată pentru o instanță vor fi repartizate ulterior.

Dosarele îşi păstrează data de înregistrare şi sunt repartizate în funcţie de aceasta.
Dosarele îşi păstrează data de înregistrare şi sunt repartizate în funcţie de aceasta. Foto: Facebook/Forumul judecătorilor

De marți, 15 septembrie, activitatea judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel din România intră într-o nouă etapă. „Normarea” stabilește o capacitate de procesare pentru fiecare instanță, calculată în funcție de numărul de judecători care lucrează efectiv și de nivelul instanței, astfel încât volumul de dosare să fie corelat cu resursele disponibile.

Scopul este ca instanțele să nu mai fie obligate să preia, în același ritm, un număr de cauze pe care nu le pot procesa într-un interval rezonabil. Atunci când este depășită capacitatea, dosarele vor fi înscrise într-un registru special și vor ajunge la completurile de judecată ulterior, în ordinea înregistrării, atunci când va exista disponibilitate.

Normarea se va aplica treptat

Metodologia stabilește valori anuale de referință diferite în funcție de nivelul instanței: 288 de dosare pentru un judecător de judecătorie, 192 pentru un judecător de tribunal și 119 pentru un judecător de curte de apel.

Aceste cifre nu înseamnă însă că fiecare magistrat va avea o „normă” rigidă de dosare pe care trebuie să o soluționeze. Ele sunt folosite pentru calcularea capacității de procesare a instanței, în funcție de numărul judecătorilor care lucrează efectiv.

Aplicarea acestei normări a activităţii instanţelor se va aplica gradual.

În perioada 15 septembrie 2026 - 14 septembrie 2027, capacitatea utilizată în calcul va fi egală cu dublul valorilor de referință. Astfel, pentru un judecător de judecătorie reperul va fi de 576 de dosare, pentru unul de tribunal de 384, iar pentru unul de curte de apel de 238.

În perioada 15 septembrie 2027 - 14 septembrie 2028, valorile vor fi cu 50% peste nivelul final. Abia din 15 septembrie 2028 vor fi aplicate integral reperele de 288, 192 și 119 dosare pe judecător, în funcție de nivelul instanței.

Cum funcționează, concret, repartiţia dosarelor

Un exemplu poate face mai ușor de înțeles noul mecanism. Să presupunem că un tribunal are cinci judecători care lucrează efectiv.

În primul an de aplicare, valoarea folosită pentru un judecător de tribunal este de 384 de dosare pe an, adică dublul nivelului final de 192 de dosare. Pentru cei cinci judecători, capacitatea anuală a instanței ajunge astfel la 1.920 de dosare.

Raportată la cele 365 de zile ale anului, capacitatea rezultată este de aproximativ 5,26 dosare pe zi. Cu alte cuvinte, în calculul informatic al fluxului de cauze, tribunalul va avea o capacitate zilnică de aproximativ cinci dosare, iar eventualele diferențe se reportează de la o zi la alta.

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Să presupunem că pe 15 septembrie sunt înregistrate șapte dosare noi. Instanța are o capacitate de aproximativ cinci dosare, astfel că acestea nu vor putea fi toate repartizate în aceeași zi. Dosarele care depășesc capacitatea nu sunt respinse și nici nu își pierd data înregistrării, ci rămân în așteptare.

În ziua următoare, cele rămase din prima zi au prioritate. Dacă pe 16 septembrie intră alte șapte dosare, instanța va putea repartiza mai întâi cauzele rămase din 15 septembrie, iar capacitatea disponibilă după acestea va fi folosită pentru dosarele nou-intrate. Ceea ce nu încape nici de această dată rămâne în așteptare.

Mecanismul poate funcționa și în sens invers. Dacă într-o zi intră mai puține dosare, capacitatea nefolosită se reportează și poate fi folosită în ziua următoare.

Astfel, numărul de dosare care pot fi repartizate într-o anumită zi nu este o limită fixă care se resetează pur și simplu în fiecare dimineață. Sistemul ține cont de dosarele rămase în așteptare și de capacitatea nefolosită în zilele anterioare.

Practic, se formează o listă de aşteptare cu dosare care depășesc capacitatea de procesare. Acestea sunt preluate ulterior, în ordinea înregistrării, atunci când apare capacitate disponibilă.

Ce se întâmplă cu dosarele urgente

Noua procedură nu se aplică în același mod tuturor cauzelor. Există dosare considerate prioritare, precum și categorii de cauze care sunt excluse de la acest mecanism și care vor fi repartizate imediat, chiar dacă instanța și-a atins capacitatea zilnică.

În plus, în situații excepționale, președintele instanței sau al secției poate decide repartizarea cu prioritate a unui dosar aflat în registru. Măsura poate fi luată atunci când întârzierea soluționării cauzei ar putea afecta exercitarea unor drepturi fundamentale sau ar putea provoca un prejudiciu grav ori ireparabil.

România, campioană la dosare noi în Europa

Una dintre principalele explicații pentru această schimbare este volumul mare de dosare cu care se confruntă sistemul judiciar românesc, în ultimii ani România înregistrând un volum de cauze noi de aproximativ trei până la patru ori mai mare decât media europeană.

Potrivit datelor prezentate în documentele care stau la baza mecanismului, numărul dosarelor nou-intrate în instanțele din România a crescut cu peste 27% între 2020 și 2024.

În același timp, numărul de judecători și grefieri prevăzut în schemele de personal a rămas, în linii mari, la un nivel similar în ultimul deceniu.

Autorii metodologiei pornesc și de la o limită simplă: timpul de lucru al sistemului judiciar nu poate crește la nesfârșit. Un an are 365 de zile, dintre care aproximativ 250 sunt lucrătoare, săptămâna are cinci zile de lucru, iar o zi de muncă are, în mod obișnuit, opt ore.

În aceste condiții, susțin autorii mecanismului, creșterea continuă a numărului de cauze poate afecta atât durata procedurilor, cât și calitatea actului de justiție, indiferent de eforturile depuse de judecători și de personalul auxiliar.

Mecanismul de normare a activității începe să fie aplicat din 15 septembrie 2026 în toate judecătoriile, tribunalele și curțile de apel din România.

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