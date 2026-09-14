„Frâna de urgență” pentru AI zdruncină bursele: Acțiunile din tehnologie, în plin declin

Acțiunile companiilor asociate cu dezvoltarea inteligenței artificiale au înregistrat scăderi importante luni, 14 septembrie, după ce mai mulți lideri din industria tehnologică au susținut necesitatea unei abordări mai prudente în dezvoltarea AI. Investitorii au reacționat la intensificarea dezbaterilor privind riscurile pe care le poate genera tehnologia.

Acțiunile companiilor AI, în scădere după apelul pentru încetinirea dezvoltării. Foto: Arhivă

Acțiunile SoftBank, companie care deține aproximativ 13% din OpenAI, au pierdut până la 13%. În Coreea de Sud, indicele Kospi a coborât cu 2,4%, afectat în special de scăderile producătorilor de cipuri utilizați pentru infrastructura AI. Nikkei 225, principalul indice al Bursei din Tokyo, a scăzut cu 1,1%, potrivit Financial Times.

La începutul ședinței de tranzacționare din Statele Unite, contractele futures indicau o scădere de aproximativ 1,2% pentru Nasdaq 100, indice dominat de companiile tehnologice.

Declinul bursier vine după ce Dario Amodei, directorul general al Anthropic, a publicat în weekend un eseu în care susține că marile companii din domeniul inteligenței artificiale ar trebui să își coordoneze eforturile pentru a controla mai bine ritmul dezvoltării și pentru a acorda prioritate siguranței.

Propunerea a fost susținută și de Sam Altman, directorul OpenAI, precum și de Elon Musk, fondatorul SpaceX. Reacția piețelor la acest mesaj a fost considerată de Wee Khoon Chong, strateg senior la BNY, drept „șocul suprem pentru acest sector”.

Companiile asiatice care produc cipuri și alte componente necesare dezvoltării AI au fost printre marii beneficiari ai boomului tehnologic din acest an. Bursele din Coreea de Sud și Taiwan, unde producătorii de semiconductori au o pondere importantă, au crescut cu aproximativ 60% de la începutul anului.

Luni, însă, producătorii de cipuri de memorie au fost printre cei mai afectați. Kioxia a pierdut peste 6%, SK Hynix a scăzut cu 4,3%, iar Samsung Electronics cu 2,5%. În Taiwan, acțiunile TSMC au coborât cu 0,8%.

Și companiile chineze de inteligență artificială listate la Hong Kong au fost afectate. Z.AI a scăzut cu 7,4%, iar MiniMax cu 6,1%. În cazul Z.AI, analiștii au pus declinul și pe seama anunțului privind o nouă emisiune de acțiuni și datorie.

În paralel cu turbulențele de pe burse, Sam Altman a anunțat că OpenAI nu intenționează să depună în acest an documentele pentru o ofertă publică inițială.

Directorul companiei a invocat inclusiv preocupările legate de siguranța inteligenței artificiale. Potrivit acestuia, existența unei estimări de 10% privind posibilitatea ca AI să ducă la dispariția omenirii până la sfârșitul deceniului face ca un asemenea risc să fie „inacceptabil”.