Mai puține dosare pentru judecători. CSM introduce un mecanism de limitare a dosarelor alocate instanțelor

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat o procedură prin care activitatea instanțelor va fi gestionată în funcție de capacitatea lor reală de a soluționa cauze. Măsura, denumită frecvent „normarea activității judecătorilor”, urmărește să evite supraîncărcarea instanțelor și întârzierile produse de lipsa de personal sau de numărul foarte mare de dosare, informează juridice.ro.

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Documentul stabilește o capacitate anuală de referință de 288 de dosare pentru un judecător de la judecătorie, 192 pentru un judecător de tribunal și 119 pentru un judecător de curte de apel. Aceste valori nu reprezintă însă o normă individuală rigidă aplicată fiecărui magistrat, ci un reper pentru calcularea capacității de procesare a fiecărei instanțe, în funcție de numărul judecătorilor care lucrează efectiv.

În practică, instanțele vor avea o capacitate zilnică de preluare a noilor dosare, calculată informatic. Cauzele care depășesc această capacitate nu își pierd data înregistrării, dar vor fi trecute într-un registru special și repartizate ulterior, în ordine cronologică, atunci când există loc disponibil. Repartizarea aleatorie a dosarelor către completurile de judecată rămâne aplicabilă.

Există și excepții. Dosarele considerate prioritare, precum și anumite categorii excluse de la acest mecanism, vor fi repartizate imediat, inclusiv atunci când instanța a atins capacitatea zilnică. În situații excepționale, președintele instanței sau al secției poate dispune repartizarea cu prioritate a unui dosar aflat în registru, dacă întârzierea ar putea afecta exercitarea unor drepturi fundamentale ori ar putea produce un prejudiciu grav sau ireparabil.

CSM explică faptul că noul sistem este construit pentru a corela numărul de cauze cu resursele umane disponibile și pentru a evita ca supraîncărcarea existentă să devină, în mod artificial, standardul normal de lucru. Metodologia folosește statistici europene ale Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției și date naționale privind repartizarea cauzelor între judecătorii, tribunale și curți de apel.

Aplicarea noilor repere va fi graduală. Până la 14 septembrie 2027, capacitatea folosită în calcul va fi dublul valorilor de referință. Între 15 septembrie 2027 și 14 septembrie 2028, aceasta va fi cu 50% mai mare decât nivelul final. Începând cu 15 septembrie 2028, se vor aplica integral reperele de 288, 192 și, respectiv, 119 dosare pe judecător pe an.

Miza măsurii este echilibrul dintre accesul efectiv la justiție, soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și menținerea calității actului de judecată. Pentru justițiabili, efectul posibil este ca anumite dosare obișnuite să fie repartizate mai târziu atunci când instanța este foarte aglomerată, în timp ce cauzele urgente sau cele care privesc drepturi ce pot fi afectate prin întârziere vor continua să fie tratate cu prioritate.