Cine este Cosmin Soare-Filatov, consilierul lui Nicușor Dan propus la Ministerul Justiției. A fost implicat într-unul dintre cele mai importante litigii ale României

Deși este mai puțin cunoscut românilor, Cosmin Soare-Filatov, consilierul lui Nicușor Dan propus la Justiție, nu este un nume nou în domeniul juridic. El a făcut parte din echipa implicată într-unul dintre cele mai importante dosare ale statului român din ultimii ani.

În contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern tehnocrat în jurul lui Eugen Tomac, numele vehiculat pentru portofoliul Justiției este cel al lui Cosmin Soare-Filatov, în prezent consilier al lui Nicuşor Dan pe probleme constituționale.

Deși Cosmin Soare-Filatov nu este foarte cunoscut în afara cercurilor juridice și administrative, experiența acumulată în ultimii ani îl plasează printre juriștii din noua generație care au participat la dosare cu miză importantă pentru statul român. Potrivit CV-ului său, parcursul profesional combină activitatea din avocatură, mediul universitar și experiența acumulată în cadrul Administrației Prezidențiale, unde ocupă în prezent funcția de consilier pe probleme constituționale.

Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București, Cosmin Soare-Filatov și-a continuat studiile cu un master în Drept privat și ulterior cu două doctorate în domeniul patrimoniului cultural, obținute la București și în Franța, la Universitatea din Lille. Din 2021 predă drept administrativ la Facultatea de Drept a Universității din București, ca asistent universitar.

Este membru al Baroului București din 2013 și a activat în cadrul casei de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu, unde a ajuns partener în departamentul de litigii.

Cosmin Soare-Filatov a făcut parte din echipa care a reprezentat statul român în arbitrajul deschis de compania canadiană Gabriel Resources în legătură cu proiectul minier de la Roșia Montană, într-un proces cu o miză uriaşă, în condiţiile în care aceasta cerea despăgubiri de peste patru miliarde de dolari după blocarea proiectului minier.

Din echipa de jurişti români care, în 2024, a reuşit să convingă tribunalul arbitral al ICSID să respingă pretențiile formulate împotriva României au făcut parte şi tânărul avocat Cosmin Soare-Filatov şi soţia sa, Andra Soare-Filatov. Decizia a fost considerată una dintre cele mai importante victorii juridice obținute de statul român pe plan internațional.

La 1 noiembrie 2025, președintele Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial pe probleme constituționale şi, din această poziție, Cosmin Soare-Filatov a coordonat activitatea Departamentului Constituțional-Legislativ din cadrul Administrației Prezidențiale și s-a implicat în mai multe proiecte care vizează modernizarea sistemului judiciar.

Printre acestea se numără și Forumul Just.AI, organizat în luna mai la Palatul Cotroceni, un eveniment care a adus la aceeași masă reprezentanți ai instanțelor, parchetelor, instituțiilor europene, mediului academic și companiilor din domeniul tehnologiei pentru a discuta modul în care inteligența artificială poate fi folosită în activitatea sistemului judiciar.

La finalul reuniunii a fost semnat Memorandumul „Just.AI – Inteligența artificială în serviciul sistemului judiciar”, document care prevede crearea unui mecanism permanent de cooperare pentru integrarea noilor tehnologii în justiție.