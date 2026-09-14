Gură de oxigen pentru partidul cancelarului Merz. A câștigat alegerile locale în landul Saxonia Inferioară

Uniunea Creștin-Democrată (CDU) condusă de cancelarul Merz a ieșit pe primul loc, cu 27% dintre voturi, urmată de social-democrați (SPD), cu 24%, indică exitpoll-urile. Totuși, partidul extremist AfD aproape și-a triplat scorul față de alegerile din 2021 și a urcat la 16%.

Cancelarul german Friedrich Merz Foto: EPA-EDE

Alegerile locale din Saxonia Inferioară din weekend au oferit o gură de oxigen Uniunii Creștin-Democrate (CDU), aflată în prezent în centrul atenției în urma victoriei partidului de extremă dreapta AfD la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt de săptămâna trecută, scrie DW. Conform unei proiecții publicată de postul german de televiziune NDR, CDU a obținut 27,7% din voturi, devansând SPD, cu 24,5%. Partidul extremist AfD a înregistrat 16,5% din voturi – o creștere de 11 puncte procentuale față de alegerile anterioare, potrivit DW și Der Spiegel.

Liderul regional al CDU, Sebastian Lechner, s-a arătat optimist cu câteva ore înainte de publicarea proiecțiilor, afirmând că CDU ar putea contracara tendința extremistă în Saxonia Inferioară. „După cum știți, aceste alegeri locale nu s-au desfășurat tocmai în circumstanțe ușoare. Și noi am observat nemulțumirea față de Berlin”, a spus Lechner, recunoscând că partidul său se confruntă cu o “problemă de credibilitate” care trebuie abordată.

Prezența la vot a fost una mai mare decât în urmă cu 5 ani și a trecut de 50%, într-un scrutin considerat un test major pentru AfD într-un land din vestul Germaniei. De asemenea, rezultatele din Saxonia Inferioară au fost urmărite cu atenție de cancelarul Merz, mai ales că se preconizează că CDU va suferi o înfrângere zdrobitoare duminica viitoare în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde sprijinul pentru partid a scăzut recent la 7% în sondaje.

În ciuda tendinței la nivel național, mulți dintre candidații în funcție au reușit totuși să-și păstreze posturile sau să se califice în turul doi. Printre aceștia s-a numărat primarul orașului Wolfsburg, Dennis Weilmann (51 de ani, CDU), care a fost reales cu 50,1% din voturi în primul tur, chiar dacă la limită. Primarul orașului Emden, Tim Kruithoff (fără apartenență politică), s-a impus cu autoritate în primul tur, cu 68,7%, iar în Stade, Kai Seefried rămâne președinte al consiliului județean cu un scor clar de 79,3%.