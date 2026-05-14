CSM somează Guvernul că deblocheze angajările din Justiție. România, lider în UE la volumul de dosare nou-intrate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis joi, 14 mai, că Guvernul că blochează angajările din sistemul de justiție, în condițiile în care instanțele se confruntă cu un deficit major de personal și un număr tot mai mare de dosare.

„La data de 29 aprilie 2026, ca urmare a modificării legislaţiei prin OUG nr. 29/2026, Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat de îndată Ministerul Justiţiei cu solicitarea de avizare a Memorandumului pentru aprobarea organizării concursului de admitere directă în magistratură pentru persoane cu 5 ani vechime în alte profesii juridice, solicitând alocarea a 130 de posturi vacante pentru judecători şi 75 de posturi vacante pentru procurori”, transmite CSM într-un comunicat.

CSM le-a transmis Guvernului și Ministerului Justiției că sistemul judiciar are nevoie urgentă de mai mult personal pentru a evita blocajele și pentru a asigura funcționarea corectă a instanțelor.

Deși există peste 800 de posturi vacante de judecător, memorandumul pentru organizarea concursului de admitere în magistratură nu a fost încă avizat. În acest context, Consiliul a cerut din nou autorităților să ia măsuri urgente pentru rezolvarea crizei de personal din justiție.

România, pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de dosare nou-intrate

Astfel, Consiliul a solicitat din nou Prim-ministrului României şi Ministerului Justiţiei:

alocarea posturilor de grefier, având în vedere că sunt necesare 4.874 de posturi, iar în 6 ani s-au promis măcar 600 de posturi şi nu s-a alocat niciun post;

înfiinţarea posturilor de asistent al judecătorilor, fiind necesar un număr suplimentar de 712 posturi de asistenţi ai judecătorului pentru a asigura un raport optim de cel puţin 1 asistent al judecătorului la 3 judecători.

„În ceea ce priveşte volumul de activitate, datele comunicate public anterior plasează România pe primul loc în rândul ţărilor europene în ceea ce priveşte volumul cauzelor înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Judecătorii români au soluţionat numai în anul 2025 peste 2,3 milioane de cauze, gestionând în total în aceeaşi perioadă peste 3,6 milioane de dosare, în condiţiile unui deficit constant de personal”, adaugă instituția citată.

CSM subliniază că, în prezent, numărul dosarelor noi a crescut semnificativ față de anul trecut. Până la 14 mai 2026, în instanțe au fost înregistrate cu peste 105.000 de cauze mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

„În ceea ce priveşte dosarele în stadiu fond, diferenţa este chiar mai mare, fiind înregistrate în plus 115.485 de cauze noi în stadiul fond comparativ cu anul trecut: 752.386 de cauze anul trecut la aceeaşi dată şi 867.871 de cauze noi în stadiu procesual fond anul acesta până în prezent.”

CSM susține că atât rapoartele naționale, cât și cele europene arată că sistemul judiciar are nevoie urgentă de măsuri pentru rezolvarea deficitului de personal.

Consiliul acuză Guvernul că ignoră apelurile repetate privind criza din justiție și că refuză în continuare să avizeze memorandumul necesar pentru organizarea concursurilor de admitere în magistratură.

„Această conduită perpetuată pe parcursul anului este caracterizată de exces de putere din partea Guvernului României, sfidând puterea judecătorească şi drepturile cetăţenilor de acces la o justiţie independentă şi eficientă.

Totodată, se situează în afara loialităţii şi cooperării constituţionale între puterile statului, în vederea asigurării unei democraţii funcţionale în componenta referitoare la administrarea justiţiei, la nivelul standardelor europene.”

Nu în ultimul rând, CSM acuză Guvernul că ignoră avertismentele privind riscul ca sistemul de justiție să ajungă în colaps din cauza lipsei de personal și a suprasolicitării judecătorilor și grefierilor.

Consiliul susține că situația afectează atât funcționarea instanțelor, cât și drepturile cetățenilor.