Video Primul centru de arși grav pentru copii din România ar putea fi finalizat la sfârșitul anului și deschis în 2027

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat șantierul primului și singurului Centru de arși grav destinat copiilor din România, anunțând că lucrările se desfășoară într-un ritm accelerat și că estimările actuale indică finalizarea clădirii până la sfârșitul acestui an, urmând ca unitatea să fie dată în folosință în 2027.

Potrivit ministrului, față de ultima vizită efectuată în luna iulie a anului trecut, progresul este semnificativ.

„Atunci construcția era la început, discutam doar despre parter. Astăzi ne aflăm la etajul doi și, în curând, va fi finalizat și etajul trei. Lucrările avansează într-un ritm susținut”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a precizat că, în urma discuțiilor cu constructorul, ritmul de lucru a fost intensificat încă din vară, echipele lucrând în mai multe schimburi, inclusiv pe timpul nopții. Începând din această primăvară, șantierul a primit avize și pentru desfășurarea lucrărilor în weekend, atât sâmbăta, cât și duminica.

Conform estimărilor prezentate de ministru, structura de rezistență a clădirii — care include patru etaje și un etaj tehnic — ar urma să fie finalizată în luna mai a acestui an. Dacă graficul de lucru va fi respectat, întreaga clădire va fi gata până la finalul anului, urmând ca centrul să devină operațional în 2027.

Alexandru Rogobete a subliniat că acesta este al treilea centru de arși grav construit la nivel național, însă este primul dedicat exclusiv pediatriei.

În ceea ce privește celelalte proiecte similare, ministrul Sănătății a menționat că centrul de arși de la Timișoara este deja finalizat, în prezent fiind în desfășurare instalarea echipamentelor medicale și testele funcționale. Acesta ar putea fi dat în folosință în lunile aprilie sau mai, în funcție de ritmul finalizării dotărilor.

Totodată, centrul de arși grav de la Târgu Mureș se află într-un stadiu de execuție de peste 95%, termenul estimat pentru punerea în funcțiune fiind vara acestui an.