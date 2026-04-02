Rogobete ia în calcul un troc cu Pfizer: medicamente inovative în schimbul celor 700 de milioane de euro datorate

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat joi seară, 2 aprilie, la Antena 3 CNN, că România ar putea a negocia cu Pfizer furnizarea de medicamente inovative în locul dozelor de vaccin comandate și refuzate, pe care e obligată acum să le preia și pentru care datorează 700 de milioane de euro către companie, potrivit recentei decizii a unui tribunal din Bruxelles.

Oficialul a precizat că scenariul va fi analizat începând de săptămâna viitoare și că nu exclude o astfel de abordare.

„Nu exclud și acest scenariu de negociere”, a afirmat Rogobete, adăugând că intenționează să meargă personal la discuțiile cu reprezentanții Pfizer.

Ministerul Finanțelor pregătește mai multe variante de plată

Întrebat cum va achita România suma stabilită de instanța belgiană, ministrul Sănătății a explicat că au avut loc discuții cu Ministerul Finanțelor și că urmează noi întâlniri pentru a identifica soluția cu cel mai mic impact asupra bugetului.

„Vor veni cu 2-3 scenarii. Încercăm să găsim varianta care pune cel mai mic impact, într-un timp scurt, pe bugetul de stat”, a spus Rogobete, subliniind că se analizează inclusiv posibilitatea de a evita plata integrală a sumei, dacă există argumente juridice solide.

Procesul cu Pfizer

Amintim că România a pierdut procesul intentat de Pfizer privind contractul pentru vaccinurile anti-Covid, după ce autoritățile române au refuzat să mai cumpere dozele contractate, invocând scăderea cererii.

Tribunalul din Bruxelles a decis că statul român trebuie să preia toate dozele refuzate și să achite integral contractul, evaluat la aproximativ 600–700 de milioane de euro.

Decizia este executorie, dar nu definitivă, și poate fi contestată.