Inteligența artificială va schimba industria cinematografică și ar putea înlocui o parte dintre oamenii care lucrează în spatele producțiilor, în timp ce filmele generate cu AI ar putea ajunge inclusiv în competițiile marilor gale de profil. Cătălin Anchidin, specialist în industrii creative, a explicat, la emisiunea „Next. Economia viitorului”, de pe adevarul.ro, cum se va transforma Hollywoodul și de ce actorii vor trebui să se adapteze noilor realități.

Inteligența artificială schimbă Hollywoodul Foto: Shutterstock

Specialistul consideră că industria cinematografică va trebui să accepte apariția producțiilor realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, un domeniu în care investițiile vor crește în perioada următoare.

„Va exista o parte de industrie cinematografică generată de AI și probabil că în viitorul mai puțin sau mai apropiat vom vedea inclusiv categorie de cel mai bun film generat cu AI la marile gale, inclusiv Oscar, pentru că evident că este o zonă în care se va investi foarte mult”, a declarat Cătălin Anchidin.

Acesta anticipează că schimbările vor afecta inclusiv piața muncii din cinematografie, în special oamenii care lucrează în spatele camerelor și contribuie la realizarea producțiilor.

„Cu siguranță”, a răspuns el, întrebat dacă oamenii din spatele producțiilor cinematografice ar putea fi înlocuiți de inteligența artificială.

Cum va schimba inteligența artificială rolul actorilor

În ceea ce privește actorii, Cătălin Anchidin a amintit controversele provocate de apariția unor personaje generate artificial și de folosirea tehnologiei pentru a recrea imaginea unor staruri.

Acesta a făcut referire la un clip viral care prezenta o bătaie între Brad Pitt și Tom Cruise și care a generat reacții la Hollywood. În acest context, specialistul a menționat și decizia SAG-AFTRA, sindicatul actorilor americani, privind restricțiile aplicate actorilor generați cu inteligență artificială.

„Actorii generați cu AI nu vor avea sub nicio formă acces la Hollywood, ceea ce este un lucru bun”, a afirmat acesta.

Totuși, Anchidin consideră că actorii nu vor dispărea, iar industria va continua să aibă nevoie de staruri, inclusiv pentru capacitatea acestora de a atrage publicul în cinematografe.

„Vom avea nevoie de actor. Ce faci, Irina, când vei vrea să faci un interviu cu un actor generat cu AI-ul?”, a punctat specialistul.

Actorii vor trebui să se adapteze și la concurența influencerilor

O altă schimbare importantă pentru industria cinematografică vine din zona platformelor sociale, unde YouTuberii, streamerii și influencerii își construiesc propriile comunități și lansează producții.

În opinia lui Cătălin Anchidin, actorii vor trebui să se adapteze și să folosească social media, chiar dacă există și exemple de artiști care au ales să nu fie prezenți pe aceste platforme.

„Cred că iar va trebui să fie o îmbinare, pentru că mi se pare că acum, ca actor, nu mai poți trăi fără a nu exista, sau poți în unele cazuri, să ne uităm la Kate Winslet care nu are social media, dar de partea cealaltă să ne uităm la Jennifer Lawrence care, întotdeauna, a făcut social media. Practic, și actorii vor trebui să se adapteze”, a explicat specialistul.

Acesta consideră că nu este justificată ideea că cinematografia și televiziunea vor dispărea în urma transformărilor tehnologice. Mai degrabă, industriile trebuie să găsească modalități de adaptare și de conviețuire cu noile forme de conținut.

„E clar că lucrurile se schimbă și o să o spun de fiecare dată, dar nu cred că trebuie să fim așa panicați și prăpăstioși și să zicem, hei, gata, s-a terminat cu actorul în forma clasică pe care o știm”, a afirmat Cătălin Anchidin.

În opinia sa, confruntarea dintre cinematografie, conținutul online și inteligența artificială nu ar trebui privită ca o competiție în care o industrie trebuie să o elimine pe cealaltă.

„Nu cred că putem să mai existăm fiecare sau putem exista dar nu cred că vom obține rezultatele pe care ne le dorim dacă stăm fiecare în bucățica noastră, în nișa noastră”, a concluzionat specialistul.